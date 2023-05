Za sreću je potreban humus: 'Proputovali smo svijet da bismo otkrili savršen recept'

Iako je ostvarila uspješnu karijeru u jednoj osiguravajućoj kući, Silviju Repić oduvijek je srce vuklo prema hrani. Od malih nogu voljela je kuhati i san joj je bio imati vlastiti restoran. Ipak ju je životni put odveo u financijske vode. Međutim, kad je bila na vrhuncu svoje karijere, odlučila je ostvariti svoj životni san, koji je, kaže nam, hrana i sve vezano za hranu. Tako je 2013. nastala tvrtka Sana delikatese, poznata po humusima, zdravim namazima, čipsevima, veganskim sirevima i drugim dodacima za sve gurmane koji vole zdrave i ukusne obroke. Na cijelom svom poduzetničkom putu imala je podršku svoje obitelji, a priznaje, otac je ipak odigrao ključnu ulogu.

'Humus kao moja filozofija hrane'

Silvijin otac cijeli je poslovni put proveo u prehrambenoj industriji, odakle je, smatra Silvija, i došao njezin interes za hranom. Otac je, priča nam, godinama radio s tvrtkama iz Izraela i uvijek je doma donosio humus, a tako se i Silvija zaljubila u ovu namirnicu.

- Nakon osam godina korporativne karijere željela sam nešto promijeniti iako nisam bila sigurna što točno želim. Tata je bio idejni začetnik za humus jer je zbog prirode svog posla probao vrlo mnogo različitih recepata za humus. Razmišljali smo o humusu na način da je to namirnica sa svim potrebnim karakteristikama. Bio je ukusan, zdrav, nutritivno uravnotežen, a posebna prednost bila je to što ga u to vrijeme nije bilo kod nas - kaže nam na početku Silvija.

Gotovo godinu dana pripremali su cijeli poslovni projekt, a taj put je, priznaje, bio trnovit. Reakcije okoline na njezinu ideju su, dodaje, bile dvojake, ali od prvog dana bilo joj je najvažnije da ima podršku svoje obitelji.

- Bilo je tu puno stvari koje nisam znala. Od, primjerice, toga kako dobiti bar kod na običnom proizvodu ili kako dobiti sve certifikate. Kad se kreće od nule, vrlo je teško. Ljudi su me s dobrom namjerom i oprezom pokušali odgovoriti od moje ideje jer sam imala 'siguran posao'. Dakle, postojala je ta emocionalna podrška ljudi, ali većina mi je ipak govorila: 'Silvija, razmisli tri puta'. No ja sam odlučila i, kad sam krenula u sve ovo, moji ljudi su to prepoznali i bili uz mene - kaže nam Silvija.

Tajni recept iz Izraela

Inače, najraniji poznati recept s humusom zabilježen je u kuharicama napisanim u Kairu u 13. stoljeću, a naša je sugovornica priznala da je morala probati čak više od 50 recepata za humus sve dok nije pronašla onaj pravi.

- Probali smo sve od Europe do Bliskog istoka. Tajna našeg humusa i ono od čega mi nismo htjeli odstupiti je to što smo htjeli imati svježi humus koji ima originalnu recepturu s visokim udjelom tahinija, s odličnom mazivosti, koji neće biti pasteriziran ili polupasteriziran. To je bilo teško ostvariti i nismo mogli napraviti sami svoj pogon zato što nismo imali novca, a kako je to bio potpuno nepoznat proizvod prije 10 godina, morali smo puno ulagati u marketing i početni kapital bila je samo naša ušteđevina. Otišli smo u Izrael i razgovarali s nekoliko dobavljača i tamo smo ostvarili suradnju jer smo našli proizvođača koji želi raditi s tako malom tvrtkom kao što je naša, a ujedno je uspio ispuniti i sve naše zahtjeve - kaže nam Silvija.

Na početku je cijeli posao pokrenula s troje ljudi, a danas zapošljava ukupno 13 radnika. Silvija iskreno kaže da bez njih ne bi uspjela niti bi bez takvog tima Sana delikatese bile ono što danas jesu.

- Danas imamo više od 200 proizvoda. Širili smo asortiman pod istom filozofijom, a to je da i dalje imamo proizvode vrhunske kvalitete i da su po nečemu posebni i drugačiji. Naša poslovna filozofija je da imamo premium i nišne proizvode koji imaju neke zdrave karakteristike. Od svih proizvoda humus ima posebno mjesto u mojem srcu jer smo njime sve počeli. Istaknula bih i naše premium začine za visoko kulinarstvo, koje imamo za HoReCa segment. A budući da sam ja iz Podravine i da smo kao mali brali s roditeljima kestene, u našoj su ponudi i proizvodi od kestena našli svoje mjesto - kaže nam Silvija i dodaje kako im je iznimno važno ulagati u društveno odgovorno poslovanje, a po tome su i prepoznati jer su već treću godinu zaredom osvojili nagradu za Najdonatora.

'Trebaš biti uporan i pomalo lud'

Međutim, do tada uspješnu poslovnu priču nakratko je zaustavila korona kriza jer im 40% ukupnog prihoda dolazi od restorana i hotela s kojima surađuju, a koji su tijekom pandemije bili većinom zatvoreni.

- Bile su to teške godine. Kad vam netko oduzme 40% prihoda i stavi to na nulu, teško je oporaviti se. Zato nam je bilo izuzetno važno imati podršku banke kao što je RBA, koja nije naše trenutno poslovanje vidjela samo kroz brojke nego je sagledala cijelu sliku našeg biznisa. Nama je bio nužan kapital jer nismo imali zaliha zbog konstantnog ulaganja. Pomoć nam je bila presudna kako bismo se pripremili za sezonu i osigurali dovoljno proizvoda. Budući da nam je posao sezonski, uvijek nam u to vrijeme nedostaje obrtnoga kapitala, a tu je RBA baš bila važan partner jer bismo bez te podrške sve vrlo teško odradili - iskreno kaže Silvija.

Nakon što je već 10 godina u poduzetništvu, Silvija priznaje da joj je još teško nositi se s pojedinim izazovima. Mišljenja je da poduzetnik u Hrvatskoj mora biti prije svega dovoljno uporan, a onda pomalo i lud kako bi mogao uspjeti.

- Poduzetnici se nikad ne oslanjaju na pomoć države nego na sebe same, no svejedno je podrška države u razvijanju poduzetničke klime važna za razvoj gospodarstva. Kod nas je poduzetnička klima izuzetno negativna. Poduzetnike tretiraju više kao nekoga tko šteti državi, a ne kao generatore razvoja, što je katastrofa. Mladi ljudi često se groze ideje da postanu poduzetnici jer znaju da će im država biti više prepreka nego podrška. Često i u medijima poduzetnike predstavljaju kao nekoga tko izrabljuje ljude, što je sramotno i sigurno da to nije pravilo nego iznimka. Poduzetnik ne može uspjeti ako pored sebe nema ljude i super tim. Sana je uspješna samo zato što ima tim ljudi koji predano rade svoj posao. Jer bez njih Sane nema - ističe naša sugovornica.

Nikad, pritom, nije zažalila što je ušla u poduzetništvo, a u budućnosti će nastojati proširiti svoje proizvode i na strana tržišta jer je, kaže, svjesna da je naše tržište naprosto premalo. No svima onima koji se žele razvijati u poduzetničkim vodama poručuje:

- Bitno je znati u svakom trenutku da si ti to odabrao i da, ako nešto ne želiš raditi, ne moraš. To je dobro znati u onim najtežim i najstresnijim situacijama, no izazovno je kad ne znaš kako ćeš platiti račune. Lijepo je kad sve ide dobro, ali ima situacija u kojima je vrlo teško. U poduzetništvu se svaki dan nešto novo nauči i to je lijepo za sve one koji su željni dodatnog znanja. Bez znanja i ljudi oko vas nema ni uspješne poduzetničke priče - zaključuje Silvija Repić.