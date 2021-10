Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić komentirao je uvođenje eura na konferenciji Kvaka24.

- Sve značajke prelaska s kune na euro treba prezentirati gospodarstvenicima, poduzetnicima, građanima... Ako je to 1. 1. 2023. mi imamo samo 14. mjeseci. To se može činiti jako puno, ali za sam proces to je relativno malo vremena. Mi ćemo iduće godine početi sa još širom kampanjom o tome koje su sve karakteristike uvođenja eura. Kampanja će biti usmjerena prema svima. Donosit će se zakoni koji će definirati na precizan način kako će se taj transfer iz kune u euro događati. Temeljni princip će biti zaštita potrošača. Tijekom same tranzicije, potrošači ne mogu doći u lošiji položaj nego su bili prije toga. I što se tiče konverzije depozita i kredita, isto tako vrijedi i za poduzeća. Onaj strah koji je najveći prema našim ispitivanjima, a to je od straha cijena, u kampanji ćemo objasniti kako ćemo to adresirati. Isto tako ćemo objašnjavati iskustva drugih zemalja - kaže Vujčić.

Ta iskustva drugih zemalja zaista pokazuju da je došlo do povećanja cijena, ali to je bilo jako malo tako da nema razloga strahovati da bi euro mogao ugroziti standard hrvatskog stanovništva. Dapače, iskustva tih zemalja pokazuju da je rast plaća bio viši od rasta cijena. Standard je porastao u tim zemljama i nema straha da će stanovništvu u Hrvatskoj pasti standard

Što se tiče iskazivanja dualnih cijena, neće se to odnositi samo na cijene već je to puno širi pojam. Dualno iskazivanje cijena bit će i na platnim listama, na raznim računima, režijama.

- Poduzećima će biti ponuđen i etički kodeks po kojem će moći postupati prilikom uvođenja eura, a imat ćemo naravno i crnu listu gdje ćemo pozvati potrošače da nas upozore na one koji se ne pridržavaju tih nekih pravila - nadodaje Vujčić.

Nastavio je s objašnjavanjem i spomenuo koliko dugo već rade na tome.

- Logistički posao nam je jako zahtjevan. Mi već godinu i pol radimo na tome. Bit će zahtjevno povući 1,1 milijardu kovanica i 500 milijuna komada novčanica. Bit će dosta zahtjevno pohraniti kovanice na tri godine koje će te tri godine biti novac i u te tri godine će se kovanice moći zamijeniti. Mi s HV-om pokušavamo organizirati, nemamo neke baš prostore gdje to možemo obaviti. Uz to, moramo imati i novčanice i kovanice eura koje ćemo plasirati ljudima i gospodarstvenicima. Morat ćemo imati predopskrbu poduzeća, Fine, pošte i ostalo. To će sve ići prije same konverzije kako bi oni bili spremni. 14 mjeseci nije puno vremena, ali bit ćemo spremni - kaže Vujčić.

Za kraj je nadodao da vjeruju da će dva tjedna biti dovoljna kako bi se u potpunosti zamijenile kune s eurima.

- Dva tjedna će biti rok u kojem će se moći plaćati i s kunama i eurima. Mi ne možemo preko noći uvesti euro. Bilo bi glupo da netko na dočeku Nove godine 31. prosinca plaća u kunama, a nakon ponoći da mora platiti u eurima. Zbog toga će biti ta dva tjedna. Moći će se plaćati u kunama, ali povrat će biti u eurima. Potrebno je u ta dva tjedna opremiti i bankomate. Vjerujem da će dva tjedna biti dovoljno - nadodaje na završetku Vujčić.