10 budističkih citata koji mogu pomoći preživjeti ova vremena

Posljednjih se dana često ljude može čuti kako govore da 'žele samo da se sve vrati u normalu', no kako podsjećaju na portalu Big Think, relativno je što je normalno i stvari nikad više ne mogu biti kakve su bile jer su ljudi suočeni sa novim izazovom - čak i ako s raznim mjerama i/ili cjepivom i pobijedimo COVID-19, u mnogim su zemljama otkriveni brojni nedostaci zdravstvenog ali i političkog sustava.

Američka tibetanska budistkinja Pema Chödrön u svojevrsnom budističkom vodiču kroz teška vremena, knjizi 'When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times' (Kad se sve počne raspadati: Savjeti za teška vremena) pokazuje kako se u budizmu gleda na razne izazove, a ona i drugi govore na što bi se čovjek trebao osloniti kad mu se sve čini izgubljenim i poručuje kako je sve zapravo 'stvar vlastite percepcije i načina na koji mi stvari promatramo'.

1. Ako se obavežemo ostati tamo gdje jesmo, naše iskustvo postaje vrlo živopisno. Stvari postaju vrlo jasne kad čovjek nema kamo pobjeći - Pema Chödrön, When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times.

2. Neki su zadovoljni usred raznih nedostataka i opasnosti, dok su drugi jadni usprkos tome što imaju svu sreću na svijetu. To ne znači da vanjske okolnosti nisu važne - ali naše nam razmišljanje, više nego same okolnosti, određuje kvalitetu života. Um je osnova za svaki doživljaj i svaki doprinos životu drugih. S obzirom na to, ima ga smisla trenirati - kaže Sam Harris u knjizi Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion.

Mnogi su suočeni sa naizgled nemogućim, ali sve je stvar 'pogleda na svijet', kaže Harris.

3. Čak i kad nam je poznato loše, skloni smo se toga držati jer se bojimo nepoznatog - kaže Karen Armstrong u Buddhi.

Ne znati je najstrašnije, no razmišljanje o prošlosti ni špekulacije o budućnosti neće pomoći.

4. Prava akcija je više od puke reakcije. Ona proizlazi iz usklađenost s trenutkom koji omeđuje nejasno - kaže Mark Epstein u Advice Not Given: A Guide to Getting Over Yourself, Vodiču za nadvladavanje samoga sebe.

5. Da bismo živjeli na ovom svijetu, prvo morate prestati misliti o onome što se događalo i što bi se moglo dogoditi. Trebate biti svjesniji onoga što se događa sada. Time se ne može poreći stvarnost prošlosti i budućnosti. Riječ je o započinjanju odnosa s postojanošću života. Umjesto da lovimo prošlost i nagađamo o budućnosti, trebamo gledati na sadašnjost kao plod onoga što je bilo i klice onoga što će biti - rekao je Stephen Batchelor u Confessions of a Buddhist Atheist, Ispovijesti budističkog ateista.

6. Ne možemo postići pravi duševni mir samo traženjem vlastitog spasenja, ostajući ravnodušni prema dobrobiti drugih - Philip Kapleau u Tri Zen stupa: Podučavanje, praksa i prosvjetljenje

7. Ključ, kojem nas je podučio Buda, leži u tome da traumu ne shvaćamo osobno. Kad je shvatimo kao prirodni odraz kaotičnog svemira čiji smo dio, ona gubi snagu i može postati dublji objekt svijesti - kaže Mark Epstein u The Trauma of Everyday Life ili Trauma svakodnevnog života

8. Svaki primjer žudnje uključuje bijeg odavde i od sada, želju da postanemo ili budemo netko ili nešto drugo od onoga što nudi sadašnji trenutak. Ali neprestano tražimo neko novo stanje postojanja, izlažemo se frustraciji - kaže Pankaj Mishra u 'An End to Suffering: The Buddha in the World' ili Kraj patnji: Buda u svijetu

9. Naša uobičajena zadovoljstva izgledaju kao patnja, ali tko traži prosvjetljenje zna da zadovoljstva donose patnju, ostavljajući nam više nezadovoljstva kada ih izgubimo, nego bi bilo da ih nikad nismo imali - kaže Robert Thurman

Tendencija da se izbjegne bol pod svaku cijenu i traži zadovoljstvo uvijek je bila manjkava. Sada smo kolektivno prisiljeni suočiti se s tom činjenicom.

10. Praksa utjelovljene pažnje izaziva našu uobičajenu percepciju sebe i svijeta kao trajnog, zadovoljavajućeg i svojstveno našeg. Stabilizirajući pažnju svjesnošću i koncentracijom, počinjemo sagledati kako ugodni i bolni osjećaji pokreću uobičajene obrasce reaktivnosti i žudnje. Ove dvije spoznaje ne samo da potkopavaju našu sklonost da se držimo onoga što volimo i da odgurnemo ono čega se bojimo, već otvaraju i mogućnost razmišljanja, govora i drugačijeg postupanja - Stephen Batchelor, 'After Buddhism: Rethinking the Dharma for a Secular Age'

Na kraju, kako smo suočeni s teškoćama, otkriva se naš pravi karakter. Ne možemo uvijek promijeniti stvarnost, ali možemo promijeniti način na koji mi na nju reagiramo.

