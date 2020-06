Evo rješenja za 10 najčešćih problema s mačkama

Vlasnici mačaka mogu računati na puno ljubavi i veselja, no ako niste navikli s njima, može biti i problema. Nekoliko veterinara izdvojilo je neke od najčešćih, zajedno sa savjetima za postupanje

<p>Mačke su divni kućni ljubimci i pružit će vam puno ljubavi i veselja, no njihov odgoj i održavanje nisu uvijek jednostavni. Kao odgovoran vlasnik, morate znati prepoznati najčešće probleme koji se kod mace mogu pojaviti i znati reagirati.</p><p>Obratite pažnju na svako čudno, odnosno neobično ponašanje mačke, jer to može biti znak da nešto nije u redu, savjetuju veterinari.</p><p>Ovo su najčešći problemi:</p><h2>Grebe namještaj</h2><p>Mace to rade da bi 'brusile' pandže, a relativno lako će odustati od toga ako im ponudite grebalicu. Ne trebaju biti skupe, niti jako velike, no trebaju biti čvrste, tako da se na njih mogu objesiti cijelim tijelom. </p><p>- Okomiti stupovi za grebanje obično su slabiji i mogu se ljuljat kad mačka počne grebati, što im se ne sviđa, pa će se vjerojatno i pored grebalice okrenuti namještaju. Zato radije izaberite vodoravne varijante grebalica, ili one teže - kaže <strong>Molly Farrell</strong>, veterinarka i vlasnica klinike za životinje Dyer </p><p>Da biste je naučili na grebalicu, često je dovoljno da sami noktima malo zagrebete po njoj dok vas maca gleda, ili pošpricajte novu grebalicu sprejem koji sadrži mačje feromone, koji će ju privući. Ako i pokuša grebati po namještaju, zabranite joj to odlučnim 'ne!' ili ju samo malo odgurnite. </p><h2>Često povraća dlaku</h2><p>Mačke se dotjeruju ližući dlaku, pri čemu dosta dlake i progutaju. Ako je to puno dlake, neće je moći izbaciti s izmetom i mogu je povratiti. Imajte na umu da se to može prorijediti redovnim četkanjem mace. </p><p>- Mačkama s dugom dlakom potrebno je češće četkanje. U nekim slučajevima preporučuje se i svakodnevno češljanje, kako bi se smanjila količina dlake koju je mačka progutala - savjetuje veterinarka. Imajte na umu da učestalo povraćanje može ukazivati na druge zdravstvene probleme, pogotovo ako vidite da u sadržaju koji je maca povratila nema puno dlake, ali je žute, zelene ili crne boje, pa u tom slučaju svakako porazgovarajte s veterinarom. </p><h2>Ne da vam spavati noću</h2><p><strong>Leslie Brooks</strong>, veterinarka, kaže da macu koja se ponaša kao noćna ptica i po cijelu noć skače ili mijauče tako da ne možete spavati, možete preodgojiti. </p><p>- Prvo, možda je nemirna jer je gladna. Zato pokušajte ostaviti nešto malo suhe hrane u zdjelici preko noći tijekom nekoliko dana, kako biste vidjeli hoće li se ponašanje promijeniti. Druga je mogućnost da pred večer izdvojite više vremena za igru kako biste dobro izmorili malu gnjavatoricu - savjetuje. </p><p>No, budite odgovorni: postoje i neka zdravstvena stanja, poput artritisa, ili problema sa štitnjačom, koji mogu dovesti do toga da su mace noću nemirne, hodaju i mijauču. Ako imate bilo kakvih nedoumica oko toga što je u pitanju, obratite se svom veterinaru. </p><h2>Vrši nuždu izvan pijeska</h2><p>Jedan od uzroka za taj problem može biti to da je kutija za pijesak koju koristite premala, pogotovo ako je u pitanju ona s poklopcem. Ako mačka mora čučati, ili se osjeća neudobno, nuždu će radije obaviti vani. Dakle, rješenje je možda u tome da zamijenite kutiju.</p><p>Drugi razlog može biti to da je kutija na 'krivom' mjestu. Naime, maca treba privatnost i mir, pa neće rado ući u kutiju koja je u prometnom dijelu stana, ili pored bučnih uređaja, kaže Farell. Osim toga, problem može biti i u tome da imate dominantnu mačku koja ne želi dijeliti pijesak s drugima. U tom slučaju, svaka maca u kući mora imati svoju kutiju za pijesak.</p><p>Ako ovom prilagodbom ne riješite problem, odnosno maca nastavi obavljati nuždu izvan kutije, svakako se posavjetujte s veterinarom. Uzrok mogu biti problemi s mjehurom ili bubrezima, poput infekcije, ili kamenca. Ako je u pitanju velika nužda, pratite da li se maca jako napinje, ili su u pitanju mekane stolice. </p><h2>Donosi vam miševe </h2><p>Lov je normalno mačje ponašanje, a kako su se s vremenom prilagodile životu s čovjekom, danas love iz zabave i obično s vlasnikom samo žele podijelit svoj uspjeh. Dakle, one vam svoj plijen donose kao nagradu, što i nije neka utjeha kad vam pred noge donese mrtvoga miša, ili pticu, kaže Brooks. </p><p>- Na žalost, ne možete puno učiniti oko ove mačje navike, osim da joj ograničite izlaske van i priliku da uopće dođe u priliku za lov na takav plijen. Ako je puštate van, naučite ju da se prije ulaska u kuću 'pozdravite' na vratima, kako biste tu razmijenili poklone. </p><h2>Grebe vas i grize</h2><p>Kad se igrate s mačkom, pogotovo mačićem koji se još uči igrati, ne koristite svoje prste, ruke, ili noge kao igračku i ne budite grubi. Mačke imaju oštre kandže i prirodno ih izvlače u lovu, jer njima zaustavljaju plijen. Lov je za njih jednak igri. Dakle, tako će reagirati i na vaš prst ili ruku. Zato od samog početka učite svoju macu o tome kakvi 'zahvati' nisu dozvoljeni.</p><p>- Grubo igranje s mačkom, kao što biste se možda igrali sa psom, samo će je naučiti da može biti agresivna, a to svakako ne želite - kaže Farell. Ako vas mačka ogrebe ili ugrize, oštro podviknite i odmah prekinite igru. Ponovite li to nekoliko puta, mačke najčešće usvajaju poruku da se tako ne smiju ponašati. </p><h2>Cvili i 'žica' hranu oko stola? </h2><p>Neugodno vam je ako maca cvili i obilazi oko stola dok jedete? Jedan od načina da to promijenite je da koordinirate obroke, odnosno da njenu zdjelicu napunite neposredno prije nego što ćete vi sjesti za stol. Druga važna stvar je da je ne učite na to da dobiva hranu oko stola, kaže Farrell.</p><p>- Jako upornu mačku odnesite u drugu sobu i zatvorite je dok ljudi za stolom ne pojedu u miru - dodaje. </p><h2>Agresivna je prema ljudima i drugim ljubimcima</h2><p>Mačke koje pušu ili frkću na ljude, ili su agresivne prema drugim kućnim ljubimcima najčešće su pod stresom, ili ih nešto boli, pa oko toga trebate biti oprezni. </p><p>- Prvo provjerite da nema medicinskog razloga za takvo ponašanje. Najbolje je otići do veterinara na pregled - kaže Brooks. U nekim slučajevima, možda je u pitanju strah, ili anksioznost zbog neke promjene, pa razmislite o mogućim uzrocima. Veterinar može prepisati lijekove koje će mačka koristiti neko vrijeme da se smiri. </p><h2>Stalno se liže, gricka ili češka</h2><p>Ako se vaša mačka neprestano liže, češka ili gricka neko mjesto na koži, jedan od razloga mogu biti buhe. Obavezno pregledajte krzno i ako ih primijetite, poduzmite odgovarajući tretman. Ako često trese glavom ili češka uši, problem mogu biti i šugarci - bube koje se mogu nastaniti u uhu. Svakako se posavjetujte s veterinarom o tretmanu, jer šugarci mogu dovesti do upale koja može završiti pogoršanjem sluha.</p><p>Svakako otiđite do veterinara ako primijetite čireve na mačjoj koži, gubitak dlake ili kraste. To mogu biti znakovi alergije ili nekih bolesti. </p><h2>Povrati odmah nakon jela</h2><p>Neke mace prebrzo navale na hranu i natrpaju se, pa mogu povraćati često poslije jela. Jedno od mogućih rješenja su posebno dizajnirane zdjelice iz kojih ne mogu gutati brzo, no često pomaže i samo to da im smanjite obroke i hranite ih češće. </p><p>Ako maca i pored toga često povraća, svakako otiđite veterinaru, kako bi se isključila alergija na hranu, gastritis, ili neki drugi zdravstveni problem.</p>