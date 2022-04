10 najljepših smokey eyes ideja

Svatko tko je ikad proveo sate boreći se s uređivanjem za izlazak, zna da je ponekad najbolji završni dodir hrabar smoky eye look. Prvi korak do svakog smoky eye looka je odlučivanje na koje boje se želite usredotočiti, a to može ovisiti o čimbenicima poput vaše odjeće ili planova.

Pogledajte neke od naših ideja:

1. Za dnevni look.

2. Glam verzija za noćni izlazak.

3. Jednostavno sjenčanje neutralnih tonova.

4. Šljokice, ali umjerene, stvaraju dramatični pogled.

5. Sa zlatnim sjenilom ne možete pogriješiti.

6. Korak po korak do proljetne verzije smokey eyesa.

7. Uz naglašene oči ne postoji potreba za jakim ružem.

8. Igranje bojama - zemljani tonovi odgovaraju tamnim očima.

9. Jarke boje i šljokice za dramatičan pogled.

10. Hrabra boja za hrabre djevojke.

