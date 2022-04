Najčešće pogreške u šminkanju zbog kojih žene loše izgledaju

Svijetli ruž i tamna olovka za usne izgledaju grozno, pa tu kombinaciju pod svaku cijenu treba izbjegavati, tvrdi vizažistica Rona Berg, autorica knjige 'Brza ljepota'.

Za prirodan, ali i zavodljiv izgled trebalo bi odabrati olovku čija je nijansa bliska prirodnoj boji usana. Nakon ocrtavanja ista olovka nanosi se na cijele usne, a preko nje sjajilo. Tamna olovka (primjerice crvene ili ljubičaste nijanse) također se može nanijeti na cijele usne, a zatim malo oživjeti prozirnim sjajilom, objašnjava vizažistica.

Olovka koja se proteže izvan rubova usana izgleda neuredno. Umjesto toga za povećanje usana možete upotrijebiti preparate koji privremeno “pumpaju” usne ili na sredinu donje usne staviti malo prozirnog sjajila.

- Obrve se ne iscrtavaju olovkom - kaže Ashunta Sheriff, vizažistica za Christian Dior. Za popunjavanje rijetkih obrva trebalo bi umočiti četkicu četvrtasta vrha u smeđe sjenilo u prahu pa ocrtati prirodnu liniju obrva. Jake obrve možete ukrotiti s malo gela.



Olovka za oči koja se proteže malo dalje od ruba kapka djeluje seksi, no ne treba pretjerivati. Neka linija ide lagano prema gore, a kao vodič može poslužiti obrva. Linija ne bi trebala ići dalje od njezina ruba.





Jaka, tamna linija olovkom oko cijelog oka može vizualno smanjiti i približiti oči. No povučete li crtu do pola kapka, to će izgledati smiješno. Radije upotrijebite svjetliju olovku ili tušem povucite sasvim tanku crtu.



Pogrešno je nepravilnosti na koži prekrivati debelim slojem podloge jer tako postaju još izraženije. Bore se prikrivaju tako da se umiješa malo hidratantne kreme u podlogu. Tako se pigment neće zadržavati u borama. Za prikrivanje prištića idealne su mineralne podloge. Da se ne bi vidjela granica podloge na bradi, treba odabrati pravu nijansu.





Kričavo plava maskara dobro stoji samo buntovnim tinejdžericama. Mnogo bolji izbor su indigo i mornarska plava. Tamnoplava maskara može ublažiti crvenilo očiju. Kako biste izbjegli stvaranje grudica, štapić obrišite o rub tube te ga pri nanošenju lagano pomičite slijeva nadesno.

Općenito, teška šminka će napraviti više štete no koristi i za zdravlje i za ljepotu lica, ali uz pridržavanje ovih savjeta, to ćete lako izbjeći:

