10 rečenica koje mogu završiti brak - i što reći umjesto njih

Svi smo barem jednom tijekom svađe s partnerom izgovorili nešto što zapravo nismo mislili. No, jednom izrečene riječi teško je povući, a neke rečenice koje se čine kao bezazleni ispadi mogu ostaviti duboke posljedice na odnos.

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Stručnjaci upozoravaju da je prezir prema partneru, odnosno stalno omalovažavanje, napadanje njegova karaktera i umanjivanje njegovih osjećaja, jedan od najvećih pokazatelja da bi veza mogla završiti prekidom ili razvodom. Umjesto optuživanja i napada, bolje je usmjeriti razgovor na vlastite osjećaje i konkretan problem.

Ovo je sve tvoja krivnja

Ova rečenica svu odgovornost prebacuje na partnera, zbog čega se on najčešće odmah počinje braniti umjesto da pokušava pronaći rješenje. Čak i ako smatrate da je druga osoba više pridonijela problemu, optuživanje će vas pretvoriti u protivnike.

Foto: Egoitz Bengoetxea

Bolje je reći: Mislim da smo oboje loše reagirali. Time pokazujete da želite riješiti problem zajedno, a ne pronaći krivca.

S tobom nešto nije u redu

Kritizirati partnerovo ponašanje nije isto što i napadati njegovu osobnost. Ova rečenica poručuje da problem nije ono što je napravio, nego kakav je on kao osoba, što može ozbiljno narušiti njegovo samopouzdanje.

Umjesto toga recite: Način na koji si razgovarao sa mnom ili ono što si napravio jako me povrijedilo. Tako se fokusirate na postupak, a ne na osobu.

Ti uvijek...

Nitko ne radi nešto baš uvijek, a čim izgovorite ovu rečenicu, rasprava se često pretvara u dokazivanje je li tvrdnja točna umjesto rješavanja stvarnog problema.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Bolje je reći: Nekoliko puta u posljednje vrijeme dogodilo se to i voljela bih razumjeti zašto. Tako otvarate prostor za razgovor umjesto obranu.

Ti nikad...

Ova rečenica ima isti problem. Partner će se najčešće uhvatiti za jedan primjer kada je ipak nešto napravio i rasprava će izgubiti svoj smisao.

Umjesto optužbe, pokušajte reći: Voljela bih da ovo radiš češće. Ljudi bolje reagiraju na jasne molbe nego na kritiku.

Zašto ne možeš biti više kao...

Uspoređivanje partnera s bivšim partnerom, prijateljima ili članovima obitelji gotovo uvijek izaziva ljutnju i rijetko dovodi do promjene ponašanja.

Foto: Golubov Igor

Bolje je reći: Puno bi mi značilo kada bi to češće radio. Jasno izražavanje potreba učinkovitije je od uspoređivanja s drugima.

Ne znam ni zašto sam uopće s tobom...

Ovo je jedna od najtežih rečenica koje partner može čuti jer dovodi u pitanje cijelu vezu. Čak i ako je izrečena u ljutnji i kasnije požalite zbog nje, druga osoba će je vjerojatno dugo pamtiti.

Ako ste previše uzrujani, bolje je reći: Jako sam nezadovoljna ovime i moramo ozbiljno razgovarati. Time pokazujete da postoji problem, ali ne rušite temelje odnosa.

Smiri se

Iako se često izgovara s namjerom da se situacija smiri, ova rečenica obično postiže suprotan učinak. Partner može imati osjećaj da se njegovi osjećaji ignoriraju i da je problem njegova reakcija, a ne ono što se dogodilo.

Bolje je reći: Vidim da si jako uzrujan, reci mi zašto da te bolje razumijem. Pokazivanje razumijevanja često je ono što osoba u tom trenutku najviše treba.

Dobro. Kako god.

Ova rečenica zvuči kao zatvaranje vrata razgovoru. Partner može imati osjećaj da ga više ne želite saslušati, što dodatno povećava frustraciju.

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Umjesto toga recite: Treba mi malo vremena da se smirim prije nego što nastavimo razgovor. Kratka pauza može pomoći da se rasprava ne pretvori u još veći sukob.

Tako si sebičan/na

Ovo je još jedan napad na osobnost umjesto na konkretno ponašanje. Većina ljudi se nakon takve optužbe zatvara i prestaje slušati.

Bolje je reći: Možeš li, molim te, staviti svoje tanjure u perilicu? Što je zahtjev konkretniji, veća je šansa da će biti uslišen.

Isti/a si kao svoja majka/otac

Ova rečenica posebno može pogoditi jer napada osobu preko njezinih najbližih. Ako partner ima složen odnos s roditeljima, korištenje tih ranjivih tema protiv njega može ostaviti dugotrajne posljedice.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci savjetuju da ovu usporedbu potpuno izbjegavate jer gotovo nikada ne vodi konstruktivnom razgovoru.

U konačnici, cilj svađe ne bi trebao biti pobijediti partnera, nego pronaći rješenje. Riječi izgovorene u ljutnji mogu proći u nekoliko minuta, ali njihov trag u vezi može ostati mnogo dulje.