10 savjeta kako pripremiti kamenice: Trebaju dosta začina

Sofisticirana i skupa poslastica kamenica najpoznatiji je prirodni afrodizijak pun bjelančevina, dobrih masti i ugljikohidrata, a velika vrijednost ove školjke osim u okusu leži i u brojnim dobrim učincima na zdravlje. Premda ih se može poslužiti na mnogo načina, mnogi bi ljubitelji ove morske poslastice rekli da ih je grijeh servirati ikako osim sirove sa malo limuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se kamenice otvaraju i serviraju

Jedan od stručnjaka za ovu cijenjenu morsku školjku, vlasnik Bentley's Oyster Bar & Grill Richard Corrigan za BBC je podijelio deset najvažnijih savjeta za spremanje, začinjavanje i posluživanje ovog rođaka biserne kamenice.

1. Ako želite ipak termički obraditi kamenice, Corrigan kaže da ih je dovoljno samo brzo opariti, 20-30 sekundi, što će olakšati otvaranje. Nikako nemojte pretjerivati s obradom jer ova osjetljiva školjka ne podnosi prekuhavanje.

2. Najškakljiviji dio je, kaže Corrigan, kamenice dobro začiniti, pa opet upozorava na moguće pretjerivanje koje ova školjka ne podnosi - neki, kaže, dodaju vrhnje ili maslac, a i ako ih tako želite servirati, ključ je u umjerenosti.

3. Ovdje veličina jest bitna i to svi priznaju - što je školjka veća i mesnati joj je dio veći. To može biti nedostatak kad ih jedete sirove, ali plus ako ih obrađujete.

4. Kod obrade im ne treba puno topline da otkriju svoj najbolji okus: tretirajte ih poput gume i biti će kao guma, kaže Corrigan.

5. Začinsko bilje koje dobro ide s kamenicama su peršin, komorač i timijan. Za one koji to vole dobri su, dodaje Corrigan, i začini poput đumbira, anisa i čilija.

6. Presudno je od koga ih kupujete. Corrigan kaže da za svoj restoran kamenice nabavlja uvijek od istih prodavača s kojima je blizak, što je jedini način da uvijek znate da imate najbolju moguću robu. Ili se raspitajte i kupite ih preko nekog tko ih već dugo nabavlja.

7. Sirove su kamenice izvrsne i kad se dodaju vrućoj tjestenini s plodovima.

8. Što se tiče umaka s kamenicama, dobro 'funkcioniraju' sa sojom, češnjakom, đumbirom, šećerom i porilukom.

9. Općenito kamenice dobro idu uz razne začine i arome karakteristične za azijski kontinent.

10. Ako ćete malo skuhane kamenice poslužiti u njihovom oklopu, a šteta je to ne napraviti, ne zaboravite ih u dobro protresti da se meso odvoji od školjke, savjetuje Corrigan.

Najčitaniji članci