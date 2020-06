10 savjeta za najbolji seks ikad: Sve je u glavi, pripremite sebe i njega na vrhunsko zadovoljstvo

Nema te poze koja će vam oživjeti rutinski seks - sve je naposljetku u glavi, stoga krenite od stvaranja pozitivne atmosfere, poticanja vlastitog libida pa onda i partnerovog te sve začinite iskrenim razgovorom

<p>Što se tiče radnji koje će raspametit vašeg partnera u spavaćoj sobi, guglanje 'najboljih seks poza' mogu vam dati tek jedan manji dio odgovora. Naime, fantastičan seks temelji se na odabiru pravog vremena, dobroj komunikaciji i percepciji signala te spontanosti, ističe dr. Bea Jaffrey, klinička psihologinja.</p><p>No, što to znači da biste trebali napraviti kako bi u vaš seksualni život unijeli više užitka, odnosno obogatili ga? Jaffrey te švicarska psihijatrica Mary Jo Rapini udružile su svoja znanja te dali odlične savjete za <a href="https://www.marieclaire.com/sex-love/advice/a6602/be-the-best-sex-hes-ever-had/">Marie Claire.</a></p><h2>1. Iskreno recite što vas uzbuđuje</h2><p>Istraživanja sugeriraju kako je otvorena i direktna komunikacija ključna za bolji seks, a pritom se ne misli nužno na 'dirty talk'. Komuniciranje onoga što vam se sviđa, a što ne volite može biti poučno i informativno, bez obzira koliko mislite da već poznajete tijela jednih drugih.</p><p>Ako rade nešto što vam se sviđa, recite to prije nego da se oslanjajte na dvosmislene geste ili zvukove. A ako je riječ o nečem što vam ne odgovara, izvijestite ih i odvedite u novom smjeru. Želite isprobati drugi kut? Predložite jedan. Ako je istodobni orgazam vaš cilj i blizu ste vrhunca, nemojte biti čistunac oko toga.</p><h2>2. Dajte partneru injekciju samopouzdanja</h2><p>U studiji iz 2016. objavljenoj u časopisu Journal of Sex Research, istraživači su analizirali odgovore 39.000 heteroseksualnih parova koji su bili u braku ili su živjeli više od tri godine zajedno. Seksualno zadovoljstvo bilo je veće među parovima koji su otkrili da su jedno drugom davali pozitivnu potvrdu tijekom seksa i bili dovoljno otvoreni za neugodne trenutke tijekom seksa da bi se šalili o njima i nastavili dalje. Dr Jaffrey napominje da je ovaj lagodan pristup seksu ključan, govoreći: 'Ne shvaćajte život previše ozbiljno. Sretni parovi zajedno se smiju.'</p><h2>3. Neka stvari budu spontane</h2><p>Čak se i sjajan seks s vremenom može činiti monotonim ako je to manje-više ista stara rutina.</p><p>- Isprobajte nešto novo što ste vidjeli, o čemu ste čitali, što ste oduvijek željeli. Zadirkujte partnera, budite odvažni u krevetu, sve to ubija rutinu - ističe Lodro Rinzler.</p><p>Dr. Jaffrey također preporučuje promjenu vremena i mjesta kako ne bi došlo do osjećaja 'seksa po rasporedu' jednom tjedno. </p><p>- Probajte nova mjesta za seks, možda u autu ili na kuhinjskim pultu? Ili što mislite o zadnjim redu kina? Ali budite oprezni, jer seks je na javnim mjestima ilegalan. Pokušajte igrati uloge, okupajte se zajedno. Budite inventivni, zabavite se - predlaže.</p><p>Dugoročna želja gradi se na temelju novina, inače će se erotska energija prirodno raspršiti za većinu parova. Isprobavanje novih stvari ključ je za zadržavanje vatre.</p><h2>4. Predigra treba započeti danima prije</h2><p>Jaffrey napominje da je uspostavljanje raspoloženja za seks od vitalnog značaja, pogotovo za žene, te da predigra treba započeti mnogo prije nego što seks uopće počne.</p><p>- Ovdje govorim o mentalnoj predigri koja se događa danima unaprijed, a ne onoj koju imate neposredno prije seksa . Obavezno budite pažljivi prema partneru. Male geste i lijepi komentari važni su za dobro raspoloženje za seks - smatra.</p><p>Također preporučuje održavanje komunikacije tijekom dana putem poruka, poziva ili e-maila.</p><h2>5. Provedite vrijeme i sami, kvalitetno</h2><p>Za dobar seks potrebno je znati što vam se sviđa u krevetu. Jedini način da u potpunosti shvatite svoj potencijal zadovoljstva je masturbiranje i istraživanje vašeg tijela. Masturbacija je zdrav oblik samoistraživanja i treba je poticati za sve ljude, pa i one u vezama. Studije pokazuju da masturbacija ne čini da želite seks manje, zapravo ima suprotan učinak.</p><p>Pokušajte provesti najmanje dva dana u tjednu uživajući u vlastitom tijelu. To će poboljšati vaš seksualni život, jer vaš partner nije čitač misli. Kad točno znate kako volite da vas se dodiruje, možete bolje prenijeti svoje želje partneru.</p><h2>6. Doživite orgazam prije penetracije</h2><p>Prije bilo kakve penetracije, važno je da ste potpuno uzbuđeni. Kad se 'probudi', vagina se širi i vlaži dok genitalno tkivo postane natopljeno krvlju. To pomaže seksu i penetracija postaje ugodna, a ne bolna ili nelagodna. Budite sigurni da dajete adekvatno vrijeme i pažnju klitorisu. Ako je moguće, doživite orgazam prije penetracije. Žene najpouzdanije doživljavaju orgazam oralnim seksom, milovanjem rukom ili seksualnom igračkom. Učinite svoje zadovoljstvo prioritetom na taj način. A ako doživite još koji orgazam kasnije, još bolje, zar ne?</p><h2>7. Proširite svoj vokabular</h2><p>Snaga seksi drskosti u razgovoru je ogromna, a doista čini veliku razliku kad pokušavate 'oživjeti' strasti. To, međutim, nije baš posve lako za one sramežljive. Kako bi to savladali, usmjerite se na seksi literaturu koja će vas instruirati i dati vam ideje, a potom vježbajte sami za vrijeme masturbacije i na kraju upotrijebite dirty talk na partneru te promatrajte njegovo oduševljenje.</p><h2>8. Eksperimentirajte s igračkama i rekvizitima</h2><p>Jedan od načina na koji parovi u dugogodišnjim vezama mogu definitivno začiniti stvari su seksi igračke i nova seksualna iskustva, bilo da je riječ o vibratorima, povezima, kuglicama, lubrikantima... Postavite atmosferu korištenjem glazbe, a masažu učinite dio svojem seksualne rutine.</p><h2>9. Usredotočite se na kvalitetu, a ne na količinu</h2><p>Ne postoji 'prava količina' seksa koju biste trebali imati. Ovo je mit. Sve dok ste oboje zadovoljni, odlično vam ide. Ne postoji jedno zlatno pravilo, ali nedavno je istraživanje pokazalo da više seksa ne znači i bolji seks te da se najsretniji parovi seksaju jednom tjedno.</p><h2>10. Pokažite više empatije jedno drugom</h2><p>Često se podcjenjuje koliko je važna empatija kada je u pitanju seks. Empatija je briga i razumijevanje osjećaja druge osobe, a to je u seksu nevjerojatno važno jer kad osjetite da se vaš partner zapravo brine o vašem užitku, više će vam biti do seksa. Često u seks unosima previše ega, a to je pogrešno, jer niti jedan odličan seks nije onaj u kojem je uživao samo jedan partner. Zbog toga se fokusirajte na sve one pozitivne osjećaje prije seksa i za vrijeme - o tome koliko ga/nju volite, koliko vas privlači, koliko je pažljiv....</p>