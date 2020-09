Otkrijte najbolje doba dana za vođenje ljubavi - baš za vas

Sredina dana je najidealnije vrijeme za vođenje ljubavi kod mlađih ljudi, ne starijih od 30 godina. Parovi u dobi do 40 trebali bi se orijentirati na jutarnje užitke, a stariji - na večernje

<p>- Tjelesni sat se mijenja s dobi. Zapravo kontrolira svaki sustav u tijelu, trilijun stanica u vašem tijelu. Ovisno o tome koliko imate godina, vaš libido je na najvišem nivou u određeno doba dana - tvrdi dr. <strong>Paul Kelley</strong>, klinički istraživač na Sveučilištu Oxford. </p><p>Ovo je po njemu najbolje vrijeme za seks za svaku dobnu skupinu:</p><p>Od 20 do 30 godina</p><p>Od 30 do 40 godina</p><p>od 40 do 50 godina</p><p>Od 50 do 60 godina</p><p>Od 60 do 70 godina</p><p>Nakon 70 godina</p>