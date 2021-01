1. Dobre vibracije

Ostati zdrav danas je u prvom planu. No, osim na ono fizičko, jeste li dovoljno obraćali pažnju na svoje emocionalno zdravlje? Stres vam može naštetiti mentalnom blagostanju i potencijalno oslabiti imunološki sustav. Iako se taj stres vjerojatno neće potpuno smiriti kako pandemija i dalje traje, možete učiniti nešto jednostavno što bi vam moglo koristiti, a to je maksimiziranje dobre energije u vašem domu. Prema drevnoj kineskoj filozofiji feng shuija, svaki predmet, prostor i živo biće ima životnu energiju koja se naziva chi. Što je bolja kvaliteta chija koji teče, to je zdraviji i živahniji, što može pozitivno utjecati na vaše emocionalno i na vaše fizičko zdravlje.

Postavljanje multisenzornih predmeta u područje vašeg doma u kojima provodite najviše vremena može uskladiti zdrave energije uma, tijela i duha. Ne trebate brinuti o super specifičnom pozicioniranju za neke od njih; ima koristi od toga što ih jednostavno imate u blizini.

2. Biljke

Zelene biljke jedina su stvar koja je apsolutno obavezna u bilo kojem prostoru, prema stručnjakinji za feng shui Maureen Calamia, autorici knjige 'Stvaranje svjetlećih prostora'.

- Biljke su način da ostanete povezani s prirodom dok provodite vrijeme u zatvorenom - tvrdi, dodajući da podsjećaju i na pomlađujuće moći prirode. Uz to, nude brojne zdravstvene dobrobiti snižavanjem razine ugljičnog dioksida u zatvorenim prostorima, pa čak i potencijalnim smanjenjem koncentracije određenih zagađivača. Želite li unijeti nekoliko novih biljaka u svoj dom? Calamia predlaže 'oponašanje prirode' odabirom biljaka s lišćem različitih oblika, veličina i boja. Zapamtite: Samo zdrave biljke pružaju dobar feng shui, a ne uvenule.

3. Cvijeće

Cvijeće pruža pozitivno multisenzorno iskustvo: Izgledaju lijepo i izvrsno mirišu, a obje stvari nas mogu učiniti sretnima. Iako biste mogli pomisliti na orhideju kad razmišljate o feng shuiju, Calamia ima još jedan prijedlog, a to je božur.

- Božuri su prekrasni i imaju prekrasan miris - kaže ona. Da bi postigli najveći poticaj, Calamia preporučuje postavljanje vaza sa svježe rezanim cvijećem u sobe u kojima provodite najviše vremena.

4. Dobro osvjetljenje

Pravo svjetlo može imati ogroman utjecaj na vaše raspoloženje i opću dobrobit. Calamia predlaže da nabavite lampu od himalajske soli. Kako toplina žarulje zagrijava sol, žarulja oslobađa negativne ione u zrak. Ti negativni ioni pročišćavaju zrak, potiču zacjeljivanje i emitiraju pozitivnu feng shui energiju u vašem domu. Sve u svemu, pobrinite se da imate izvrsno osvjetljenje tamo gdje radite ili provodite većinu svog vremena. No, upozorava Calamia, jedina soba u kojoj treba izbjegavati jako, energično svjetlo je spavaća soba, jer je to prostor namijenjen odmoru.

5. Umjetnost s motivom planine

Calami se sviđa ideja o vješanju slika na kojima se nalazi planina jer su planine zemljani element koji predstavlja zdravlje. Ovaj simbol snage i vitalnosti najbolje je smjestiti u središte vašeg doma, koji je srce vašeg sektora zdravlja i harmonije. Umjetnost možete objesiti u fizički centar, poput stubišta koje se proteže usred vašeg doma, ili figurativnije središte, koje bi bilo mjesto gdje se svi okupljaju, poput dnevne sobe. Kod odabira slike, Calamia kaže da odaberete onu s energijom koju želite replicirati - na primjer, mirnu sliku s blagim padinama, umjesto one s neravnim, nazubljenim vrhovima.

6. Začinsko bilje

Začinsko bilje doslovno predstavlja začin života, a briga o malom zatvorenom biljnom vrtu može donijeti zdravlje i vitalnost vašoj kuhinji i pripremi hrane, kaže Calamia. Hranjenje tijela zdravim hranjivim tvarima daje 'veliku energiju' i naglašava da je feng shui višedimenzionalan. Samo aromatični, zeljasti mirisi mogu biti korisni. Razmislite o lavandi koja je dobra za smirivanje ili ružmarinu koji podiže raspoloženje.

7. Kristali

Tko ne voli dugu? Calamia preporučuje da objesite prozirni, višeznačni feng shui kristal na prozor s najviše sunčeve svjetlosti. U određena doba dana, kada sunčeva svjetlost u njega udari, živahne će boje plesati preko svake površine u sobi. Ove prekrasne boje podižu vibracije u vašem domu, te nadahnjuju osjećaj strahopoštovanja i mladenačke vitalnosti - a sve je to povezano sa zdravljem i dugovječnošću.

8. Zvončići

Calamia kaže da je velika korist od korištenja svih pet osjetila u feng shuiju, zato ne zaboravite na zvuk kad optimizirate energiju svog doma. Istraživanja su pokazala da nam zvukovi prirode, poput povjetarca koji se kreće kroz drveće ili vode koja curi niz potok, zapravo pomažu u opuštanju.

9. Ogledala

Calamia zrcala naziva simboličnim prozorima, a postavlja ih u sobe u kojima nema puno prirodnog svjetla. Ako je vaša soba na tamnijoj strani, bez puno prozora ili organskog svjetla, tada će dodavanje zrcala uljepšati vaš prostor. Svjetliji prostori podižu raspoloženje i u njima se osjećamo bolje. Budući da će zrcalo pojačati ono što odražava, Calamia upozorava provjeriti položaj prije nego što ga objesite kako bi osigurali da ne odražava kantu za smeće ili hrpu nereda.

10. Fontane

Umirujući zvuk vode smiruje, a taj osjećaj smirenosti može pomoći u smanjenju stresa. U feng shuiju, objašnjava Calamia, voda, posebno voda koja teče, predstavlja osvježenje i vitalnost i privlači chi. Održavanje te životne snage, poput stolne fontane, izvrstan je način za poboljšanje zdravlja u vašem domu, piše Reader's Digest.