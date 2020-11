Zbog maski nastaju i maleni prištići u nosu, no ima rješenja

Prištići mogu nastati i u nosu, a kako je riječ o osjetljivom području, teško ih je liječiti te mogu uzrokovati bolnost i otečenost tkiva i sluznice. Stručnjaci kažu da ih je najbolje ne dirati

<p>Dermatolozi ističu kako je pojava prištića u nosu povezana sa začepljenjem pora koje nastaje zbog viška sluzi tijekom prehlade, ili pak zbog prljavštine s prstiju ako ste ih gurali u nos, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/pimples-inside-nose-may-be-connected-to-wearing-a-mask">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kakve se sve maske prodaju</p><p>No odnedavno se pojavio još jedan vrlo specifičan uzrok: maska za lice. Dapače, pojavu prištića stručnjaci su definirali kao "maskne" te utvrdili kako se pojavljuju oko usta i na području brade, ali i u nosu.</p><h2>Zašto maske utječu na nos</h2><p>Ako pravilno nosite masku, onda ste njome prekrili nos.</p><p>- Okluzivna priroda zaštitne maske stvara vlažno i toplo okružje pod njom, što vodi do pojačanog lučenja znoja i sebuma. A to vodi do upale, iritacije i buktanja prištića - kaže dermatologinja <strong>Hadley King</strong> dodajući kako područje lica koje prekrivamo maskom uključuje nos, usta i bradu, a oni su najosjetljiviji za pojavu prištića.</p><p>Kaže kako se ljudi skloni aknama zbog nošenja maske dodatno bore protiv prištića, a problem je što i u nosu imamo pore.</p><p>- To su iste pore kakve imamo na koži, pa se jednako tako mogu začepiti. To će rezultirati nastankom prištića - kazala je dermatologinja.</p><p>Ako nikad niste imali prištiće u nosu, a sad su učestali, možda je razlog nošenje maske.</p><h2>Kako ih liječiti</h2><p>Naravno da prištići nisu izgovor za nenošenje maske. Akne su naporne, no alternativa nenošenju maske je puno gora. Maske su važne u zaštiti od COVID-19 bolesti te sprječavaju širenje zaraze.</p><p>Prištići u nosu pak su posebno naporni i bolniji su te se teže liječe od drugih vrsta prištića. Zato je najbolje ne dirati ih.</p><p>- Ako je prištić unutar nosa bolan, možete na područje staviti vrući oblog koji će pomoći ublažiti tegobe. Prištić mora proći sam od sebe, a nipošto ga ne dirajte i ne pokušavajte istisnuti - kaže <strong>Nicole Hatfield</strong>, osnivačica tvrtke Radiant Beings Wellness & Beauty.</p><p>Ako ipak smatrate da su tegobe takve da nešto morate poduzeti, King savjetuje da nabavite kremu za akne.</p><p>- Prištići će se s vremenom raspasti, no ako su tegobe prevelike, možete uzeti i sastojke poput salicilne kiseline ili benzoil peroksida te ih oprezno nanijeti - savjetuje ona ističući kako je ključna riječ "oprezno" jer je riječ o dijelu tijela koje ne valja natopiti kemikalijama.</p><p>Akne zbog nošenja maske su učestale i bolnije su te ih je teže liječiti. Ipak, najbolje je ne dirati ih, a u slučaju potrebe preparate valja koristiti s krajnjim oprezom.</p>