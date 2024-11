10 top recepata s vinom: Super se slaže s jetricama i kruškama

Blagdan svetog Martina, zaštitnika vinograda i vinogradara, jedan je od najveselijih blagdana u našim krajevima, a slavi se svake godine 11. studenog u čast rimskog viteza iz pokrajine Savarije, u današnjoj Mađarskoj. On je bio poznat kao blag i milosrdan čovjek, a također je bio i veliki ljubitelj vina i vinogradar, što ga je potaknulo da uvede običaj krštenja mošta. On se protivio tome da postane biskup, pa se pred samim imenovanjem sakrio među guskama, no one su ga izdale svojim graktanjem. Tako je postao biskup, dok se u mnogim krajevima na Sv. Martina i danas tradicionalno jede guska s mlincima. Pokopan je 11. studenog 397 godine, što je dan koji se slavi kao njegov spomendan.

