10 trikova koji bi vam mogli olakšati svakodnevnu rutinu

Ovih deset kućanskih trikova mogu vam olakšati svakodnevnu rutinu. Jedan jedini trik za čišćenje može nas spasiti živaca i mnogih nemirnih noći. Oslobađajuće je znati da nekoliko sati obavljanja određenih poslova, možete 'magično' skratiti na, recimo, 30 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Rezanje kruha

Prvo rezanje s gornje strane kore moglo bi upropastiti cijelu štrucu kruha, osobito kad je svježa. Umjesto toga, pokušajte rezati kruh počevši od donje kore kako biste zadržali oblik kruha. Samo ga okrenite ili položite štrucu na stranu.

2. Rukom izmjerite porcije hrane

Ako nemate vagu pri ruci, ne brinite, to možete učiniti svojim rukama. Dvije šake jednake su 1 šalici, jedan prst (kažiprst) je 1 žlica, a 1 čajna žličica je od vrha vašeg palca do njegove baze., a prvi zglob do vrha vašeg malog prsta je 'prstohvat',donosi Bright Side.

3. Koristite dvije kante kada brišete pod

Ako želite ubrzati ne baš zabavan proces, udvostručite kante. Prvu napunite čistom vodom, a drugu ostavite praznom. Ispustite prljavu vodu u drugu kantu, a voda u prvoj ostat će čista. Na taj način nećete morati stalno trčati kako biste promijenili vodu i, osim toga, nećete širiti prljavštinu okolo.

4. Koristite bijeli ocat kako biste se riješili mrlja na šalici

Napunite svoju šalicu octom i vodom u jednakim omjerima. Pustite da odstoji nekoliko minuta, a zatim dobro oribajte šalicu i sve isperite toplom vodom. Za bolje rezultate možete dodati i malo soli.

5. Pošpricajte 'miris' na žarulje

Ako želite da vaša soba ima ugodnu aromu cijeli dan, pokušajte nanijeti miris na hladnu žarulju. Kasnije, kada upalite svjetla, žarulja će se zagrijati i raspršiti miris po prostoriji.

6. Koristite ulje za uklanjanje ostataka naljepnice

Ovi ostaci se lako mogu ukloniti uljima, a vjeruje se da je kokosovo ulje odlično za takve stvari. Prije nego što svoju staklenku dobro izribate, pustite je da se natopi nekoliko minuta u vrućoj vodi, zatim utrljajte malo ulja na etiketu i ostavite je 10 minuta. Kasnije istrljajte ulje zajedno s ljepilom.

7. Koristite plastične slamčice kako bi cvijeće stajalo uspravno

Cvjetovi će nakon nekoliko dana neizbježno uvenuti. Da biste to spriječili, koristite plastične slamke kao potporu. Stavite ih oko stabljika ili čak pažljivo vežite cvijeće za slamke. Na taj način cvjetovi i dalje imaju pristup vodi i ostaju uspravni.

8. Dodajte cimet kako biste se riješili mirisa u svom usisavaču

Ako nakon usisavanja vaša sobe ne miriše lijepo, razlog može biti u vašem usisavaču. Kako biste uklonili neugodan miris, u vrećicu za prašinu stavite pola žlice cimeta. Nakon toga uključite uređaj. Ne samo da će vaša soba biti ispunjena lijepom aromom, već će biti i zaštićena od štetnih bakterija.

9. Uklonite razbijenu žarulju krumpirom

Kako biste zaštitili ruke dok vadite razbijenu žarulju, koristite krumpir iste veličine kao što je i žarulja. Provjerite je li lampa isključena. Krumpir prepolovite, osušite i gurnite u pokvarenu žarulju i potom ju izvadite.

10. Uljne mrlje uklonite dječjim puderom

Utapkajte višak ulja i odmah nanesite malo dječjeg pudera na mrlju. Ostavite da djeluje 30 minuta i uklonite prašak, a zatim na uobičajen način tretirajte zaprljani predmet.