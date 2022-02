Cice mace spadaju u porodicu vrba, a prema uvjetima staništa nisu zahtjevne. One vole vodu i puno svjetla. Cvjetovi vrba vrlo su sitni i sakupljeni u mace. Vole ih baš svi ljubitelji prirode. Uvjeti uzgoja vrlo su jednostavni. Mogu se snaći u svakom okruženju i uvjetima. Ne treba pretjerivati s gnojidbom, a kad bude suša, sjetite se zaliti njihov grm.

Da je proljeće blizu, dokazuje i to što se cice mace već mogu kupiti na tržnicama, ali i u cvjećarnicama. Mnogi ih imaju u dvorištima, a mogu se pronaći i tijekom šetnje prirodom. Ovo grmoliko malo drvo raste u nizinskim šumama, na relativno vlažnim staništima u blizini rijeka i jezera.

Prekrasan su ukras za dom, a dovoljno je samo ih staviti u vazu, prostor će odmah biti ljepši. Možete ih staviti u vodu, ali i ne morate.

U vodi će dulje izdržati. Iskoristite staklenu vazu kako biste istaknuli njihove grančice, a pristajat će bilo koji oblik vaze - od valjkastog, okruglog, pa sve do četvrtastog oblika. No birajte prozirne vaze u jednoj boji kako bi fokus bio na cica macama, a ne na vazi. Jednostavne su, pa će biti odličan dodatak, čak i modernome minimalističkom interijeru.

Mogu se uklopiti s drugim proljetnicama, omiljenim tulipanima. Dodajte ih u vazu zajedno, a tvorit će pravu cvjetnu čaroliju. Ako volite "shabby chic" izgled, stavite ih u metalni lončić. Ako izgleda starinski, cica mace će izgledati još i bolje.

S obzirom na to da mogu dugo preživjeti bez vode, od grančica možete napraviti i vijenac. Jednostavno oblikujte kružni vijenac pa ga učvrstite uz pomoć vrtlarske žice. Ako vam to neće uspjeti, nabavite metalni vijenac iz trgovine s vrtlarskim potrepštinama. Na vijenac možete staviti mašne ili još neke druge biljke koje vam se sviđaju.

Neki misle da su cica mace rezervirane samo za Uskrs, no to nije točno. One su također jedan od vjesnika proljeća. Ipak, kad se počne bližiti Uskrs, mnogi vaze ukrašavaju cica macama i na njih dodaju malena ukrasna jaja koja vise s grančica.

Možete se poigrati svojim cica macama u vazi pa im dodati ukrase poput mašni, a to će obogatiti njihov izgled. Dobar dodatak mogu biti i lampice. Tako da, ako još niste pospremili lampice od blagdana, stignete ih iskoristiti i dodatno ukrasiti buket cica maca.