11 mitova i istina o mršavljenju: 'Ne razmišljajte o dobroj i lošoj hrani, a vagu ignorirajte'

Osobni trener Graeme Tomlinson iz Velike Britanije u knjizi 'Lose Weight whithout Loosing Your Mind' tvrdi da ljudi koji su na dijeti mogu postati žrtve savjeta koji se najčešće ponavljaju, koji ni izbliza nisu i najbolja preporuka za mršavljenje. Jedan od primjera je u zadnje vrijeme vrlo popularna mantra o tome kako oni koji žele smršaviti moraju izbjegavati ugljikohidrate, ili preporuke da se ne jede iza 18 sati, kao i niza sličnih savjeta koje je zapravo nemoguće slijediti. Zbog toga dijeta obično ne uspijeva, a čovjek se osjeća obeshrabreno i nesretno, prenosi Daily Mail.

- Ako želite smršaviti ili promijeniti način prehrane, ne morate ići na posebnu dijetu ili se držati nekih takvih mitova. Umjesto toga, toga ključ je u umjerenost i jednostavnim promjenama tijekom vremena - kaže autor knjige. Donosimo 11 mitova o mršavljenju koje je na njenim stranicama doveo u pitanje i razjasnio.

Mit 1: Vaga ne laže

Brojevi nisu važni. Graeme kaže da su fotografije puno bolji način da mjerite svoj napredak, jer se brojke na vagi mogu mijenjati ako ste naduti, ako ste popili previše vode i slično. Mjerenje na vagi svaki dan ili tjedan najčešća je metoda kojom ljudi mjere napredak kada pokušavaju izgubiti masnoću, no neki po cijeli dan ne piju vodu i doslovno dehidriraju, samo da bi vaga na kraju dana pokazivala manje i da bi izbjegli poniženje pred onima koji ih prate.

Istina: Vaga mjeri mnogo više od tjelesne masti. Naša težina predstavlja mišiće, vodu, hranu, često i odjeću, pa čovjekova težina može varirati na dnevnoj ili tjednoj bazi. Umjesto da se stalno važete, pogledajte učinak dijete na fotografijama.

Mit 2: Izbjegavajte ugljikohidrate da biste izgubili masti

Ne postoje znanstveni dokazi koji govore da ćete izgubiti masnoću ako isključite ugljikohidrate iz prehrane. Oni koji kažu da preskačete kruh, tjesteninu ili da se držite keto prehrane, često 'izvuku' neku manjkavu studiju koja podupire takav stav.

Istina: Usredotočite se na dodavanje proteina, a ne na oduzimanje ugljikohidrata. Možete jesti bilo koju mješavinu proteina, ugljikohidrata i masti, sve dok je vaš ukupni unos kalorija manji od broja kalorija koje uspijete sagorjeti kroz aktivnosti. Pokazalo se da ljudi koji jedu najmanje 1 gram proteina po kilogramu tjelesne težine svaki dan imaju koristi od toga upravo kad je riječ o gubitku masti. Razlog je jednostavan: Protein sagorijeva više kalorija tijekom probave i pomaže nam da se osjećamo sito.

Mit 3: Ako jedete masti, debljate se

Velike količine masti sadrže velike količine kalorija, ali konzumiranje masnoće samo po sebi ne čini nas debelima.

Istina: Možete jesti masnoće i smršaviti. Ukupne kalorije trebale bi biti glavne u fokusu. Dijeta s visokim udjelom masti može malo otežati kontrolu unosa kalorija u usporedbi s onom koja je dobro izbalansirana kad je riječ o proteinima i ugljikohidratima, ali možete konzumirati masnoće i izgubiti na težini.

Mit 4: Da biste smršavili, morate vježbati u teretani

Teretana je korisna, ali to nije jedini način za mršavljenje, ključna je redovita aktivnost koju možete nadograđivati tijekom vremena, kaže Graeme. Ako teretana nije za vas, ne brinite – pokušajte nešto drugo.

Istina: Obavljanje aktivnosti u kojoj uživate pomoći će vam da ustrajete u želji da skinete višak masti. Vježbanje bilo koje vrste, čak i hodanje, doprinosi kalorijskom deficitu. Ključ je pronaći aktivnost u kojoj uživate dovoljno da je nastavite raditi redovito. Dakle, počnite tako da se time bavite samo 15 minuta dnevno i nadograđujte po malo.

Mit 5: Ako jedete nakon 18 sati, udebljat ćete se

Uživajte u večeri! Graeme je uvjeren da je ta ideja smiješna. Tvrdnje poput one da tijelo ne može metabolizirati hranu noću ili da se hrana koju pojedete noću pretvara u mast jer se ne krećete su neutemeljene i smiješne, kaže.

Istina: Vaš metabolizam ne prestaje niti se mijenja ovisno o dobu dana. Možete jesti nakon 18 sati, a da ne skupljate neželjenu masnoću, ključ je ukupni kalorijski unos tijekom dana. No, ako volite grickati uz obroke, osobito navečer, to doprinosi tome da unesete višak kalorija i o tome treba razmisliti.

Mit 6: Maslac u kavi dobar je za gubitak masti i zdravlje

Ovo je jedna od najsmješnijih pretpostavki, kaže autor knjige. Naime, ljudi koji promoviraju ovaj napitak tvrde da on pomaže da izgubite masnoću, čini vas 'otpornim i daje vam više energije.

Istina: Ovakve tvrdnje su pseudoznanost. Za gubitak masnoće besmisleno je dodavanje stotina kalorija maslaca (vrlo kalorične hrane) u piće koje se može konzumirati u nekoliko kratkih minuta. Što se tiče energije, najvjerojatnije imate više energije jer ste pili kofein, stimulans. Ali to ste mogli učiniti i bez dodavanja hrpe zasićenih masti koje, što, ako se s vremenom nastavi, može negativno utjecati na vaše kardiovaskularno zdravlje. Ako želite smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, smanjenje potrošnje zasićenih masti je dobra ideja.

Postoji mnoštvo jednostavnih niskokaloričnih 'alata' da uspijete u tome. Na primjer, zamijenite veliki latte s punomasnim mlijekom za mali latte s nemasnim mlijekom, ili koka kolu sa šećerom za onu bez šećera.

Mit 7: Biljna ulja loše utječu na zdravlje

Nedavno smo vidjeli val takozvanih zdravstvenih gurua koji tvrde da se biljna ulja dijele na ona koja su štetna i ona koja koriste organizmu, pa se tako kokosovo ulje i maslac hvale, iako su bogati zasićenim mastima. Ovo ne može biti dalje od istine.

Istina: Biljna ulja mogu biti korisna za zdravlje srca i krvnih žila. Biljna ulja su nezasićena, a previše zasićenih masti, kojima obiluju maslac i kokosovo ulje, može povisiti LDL kolesterol, što rezultira povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Ako uživate u kuhanju s maslinovim uljem ili ga dodajete hrani koju jedete, to će koristiti vašem zdravlju, a ne štetiti.

Mit 8: Veganska prehrana bolja je za zdravlje

Brzi prijelaz s jedne na drugu prehranu nikako nije dobar. Veganstvo može biti izbor zdravog načina života, ali postoje i drugi načini da budete zdravi, a da istodobno konzumirate proizvode životinjskog porijekla, kaže Graeme.

Istina: Proizvodi životinjskog porijekla su također bogati vitaminima i mineralima. Ako ste prije imali prehranu bogatu prerađenim, nekvalitetnim životinjskim proizvodima, onda bi prelazak na biljnu prehranu vjerojatno poboljšao vaše zdravlje. No, ako se hranite svježim, visokokvalitetnim proizvodima životinjskog porijekla s visokim udjelom vitamina i minerala, uz dosta povrća, onda je to bolji izbor od veganstva, koje podrazumijeva izbacivanje dijela vitamina i minerala koji su važni iz prehrane.

Mit 9: Oko 800 kalorija na dan je idealna mjera za gubitak tjelesne mase

Jedna od najpopularnijih metoda dijetne prehrane u posljednje vrijeme je jesti samo 800 kalorija dnevno, kako biste izgubili masnoću.

Istina: Možete pojesti puno više od 800 kalorija dnevno, a pritom smršaviti. Da biste izgubili masnoću, morate stvoriti kalorijski deficit, no pritom treba težiti tome da on bude dugoročno održiv, kako biste se osjećali dobro. Samo 800 kalorija na dan dovest će ubrzo do toga da razvijete poremećaj prehrane i osjećat ćete se iznimno loše.

Možete pojesti puno više od toga, i izgubiti masnoću i istodobno se osjećati odlično. Na primjer, zdrava 35-godišnja žena oko 175 centimetara visoka i 80 kilograma teška mogla bi izgubiti salo jedući 1600 kalorija na dan čak i ako ne vježba puno, pa čak i sa 2200 kalorija dnevno ako je usto bila vrlo aktivna. Iako će gubitak masti trajati dulje, vjerojatno će biti puno održiviji.

Mit 10: Postoje dobra i loša hrana

Riješite se krivnje! Prestanite razmišljati o 'dobroj' ili 'lošoj' hrani, savjetuje Graeme. Mnogi tvrde da nas jedenje neke hrane čini zdravima ili nezdravima, često tvrdeći da nas određena hrana čini mršavima, debelima, liječi od bolesti ili uzrokuje bolest.

Istina: takav stav može oštetiti mentalno zdravlje. Niti jedna hrana vas sama po sebi ne čini debelima ili nezdravima, baš kao što vas nikakva hrana ne čini vitkima ili zdravima. Broj kalorija i hranjivih tvari koje jedete određuju koliko imate tjelesne masti i doprinose tome koliko ćete biti zdravi. No, nemojte se ljutiti na sebe ako ponekad naručite neki brzi obrok, bitno je da se preostalo vrijeme držite zdrave i uravnotežene prehrane.

Osim toga, ako nešto odredite kao zabranjeno, veća je vjerojatnost da ćete ubuduće misliti samo na to i tako lakše pokleknuti. Što manje vremena žudite za čokoladom, odnosno što češće zadovoljite želju za tim da pojedete dvije, tri kockice čokolade, to ćete se lakše držati zdravih mjera.

Mirt 11: Težina definira vašu vrijednost

Budite ljubazni prema sebi: Vaša težina i izgled ne određuju vašu vrijednost.

Istina: Gubitak težine ne čini vas boljom osobom. Društvo nam govori da ćemo postati bolji ljudi ako izgubimo višak kilograma, umjesto da bude jasno da gubitak težine nema nikakve veze s našom vrijednošću. To je fiziološka promjena. To vas može potencijalno učiniti sretnijima i zdravijima, ali osim toga, ništa se drugo kod vas ne mijenja. Kad se borite s negativnim emocijama o sebi, sjetite se da je sve ostalo beznačajno dok god imate hranu, udoban krevet i krov nad glavom.

