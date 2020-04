Teretana u malom: Napravite u kući super prostor za vježbanje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Vježbajte u izolaciji uz posebno osmišljene vježbe za obitelj

Ako ste navikli biti u teretani ili trčati u gradskom parku, zapovijed 'ostanite kod kuće' vam je sigurno teško pala i zbog toga vam je bilo potrebno radikalno promišljanje o vašem vježbanju. Srećom, čak i prije pandemije, vježbanje kod kuće je funkcioniralo radi brojnih sadržaja dostupnih na internetu.

No, ako živite u malom stanu ili kući, stvaranje prostora u kojem možete dizati utege, skakati i znojiti se može se činiti još jednim nemogućim izazovom, a pogotovo ako radite od kuće ili nadgledate online učenje svoje djece. No to ne mora biti tako, tvrde profesionalni treneri i dizajneri interijera koji su i ljubitelji fitnessa. Ako imate malo prostora, to svejedno nije opravdanje da ne vježbate jer postoje razni treninzi koji se mogu obaviti gotovo bilo gdje. U nastavku su stručnjaci podijelili savjete vezane za stvaranje prostora za vježbanje.

Foto: Unsplash

Odredite koliko prostora trebate

- Da biste se vježbali kod kuće, zaista vam ne treba puno prostora - kaže Kelli Segars, osnivačica Fitness Blendera, tvrtke koja nudi više od 500 internetskih vježbi.

- Samo trebate prostor da možete ići korak naprijed i nazad, te lijevo i desno od mjesta stajanja. Također, bilo bo odlično da se možete spustiti u plank položaj - objasnila je. Naravno, neke vježbe, primjerice kickboxing, zahtijevaju veće, snažnije pokrete koji mogu potencijalno uništiti namještaj poput svjetiljki i vaza. Stoga je pametno pregledati treninge prije nego što započnete.

Pronađite odgovarajuće mjesto

U većini manjih domova dnevni boravak je najbolje mjesto za stvaranje ugodne zone za vježbanje, pa čak i ako morate pomaknuti stolicu ili stolić.

- Ljudi mogu imati djecu koja će poželjeti vježbati s njima ili ometati njihov trening - rekla je Ilaria Montagnani, osnivačica fitness tvrtke Powerstrike u New Yorku, a sada vodi besplatne online treninge na Instagramu. Ako se ipak trebate odvojiti, predsoblje ili kućni ured su bolje mjesto za vježbanje, naravno, ako ih imate.

Brooke Gomez, dizajnerica interijera u New Yorku i 'ovisnica' o vježbanju, vježbala je u svojoj spavaćoj sobi mnogo prije koronavirusa. Ona tvrdi da treba samo malo prilagodi položaj namještaja i zona za vježbanje je spremna. Za veću udobnost, Kevin Dumais, dizajner interijera u New Yorku, ipak preporučuje da nađete prostor za vježbanje kojeg nije potrebno svaki dan premještati .

Na primjer, uklanjanje gomile starih časopisa ili ostalih neželjenih stvari može bi stvoriti dovoljno prostora za vježbanje. On je također učinio upravo to, očistio jr garažu u svom drugom domu kako bi napravio prostor za vježbe.

Foto: Dreamstime

Uzmite u obzir svoje susjede

Ako živite u stambenoj zgradi i počnete skakati po podovima od tvrdog drva, ljudi koji žive ispod vas neće baš biti oduševljeni. To je jedan od razloga zašto Gomez radi na podlozi za jogu postavljenoj na tepihu. To prigušuje zvuk bilo kakvog jakog udarca, a istovremeno pruža potporu za vježbe na podu poput planka.

Za vježbe na tvrdom podu od drva ili betona, razmislite o debljim prostirkama za dodatnu potporu, poput kompaktnih sklopivih prostirki za teretanu.

Nabavite opremu

- Ako planirate kupiti opremu za vježbanje kod kuće, bučice su moja preporuka boj jedan - tvrdi Segars i dodaje da ne trebate veliki set sa svakom mogućom težinom. Čak i da imate bučice od pet kilograma, to je sasvim dovoljno.

Drugi dobar i jeftin proizvod za rad na snazi ​​koji zauzima malo prostora su trake za otpor, dok je za kardio dovoljno uže za preskakanje koje ne zauzima gotovo nikakav prostor i može se pronaći po jeftinim cijenama. Također, ako ste vi ili vaš dom skloni vrućini, mali ventilator bi mogao poslužiti.

Foto: Dreamstime

Napravite plan skladištenja

Da biste pospremili svu opremu nakon vježbanja, osigurajte lako dostupno mjesto za njihovo pohranjivanje, a koje vam neće izazivati frustraciju kada ih odložite.

- Većina ljudi može opremu staviti pod svoj krevet - rekla je Gomez jer i ona tamo čuva svoju. Ako pak nema mjesta ispod kreveta, pokušajte je ugurati u kutiju ili košaru koja će stajati u ormar. Ako ni to nije rješenje, razmislite o klupici za odlaganje stvari koja može stajati u hodniku ili u podnožju kreveta.

Foto: Dreamstime

Koristite ono što imate

- Iako je dobro imati nekoliko ključnih dijelova opreme za vježbanje, nije obavezno - istaknula je Montagnani, jer većina vježbi na internetu se bazira na vježbanje s vlastitom težinom tijela. Ako vam je ipak potrebno neko opterećenje, Montagnani preporučuje vježbate s napunjenim ruksakom.

- Ako vježbate pola sata s ruksakom punim knjiga, imat ćete nevjerojatne rezultate, bilo da radite sklekove ili čučnjeve - objašnjava i dodaje da alternativa bučicama mogu biti i vrčevi s vodom ili konzervirana hrana, pa čak i boca vina dolazi u obzir, piše The New York Times.

