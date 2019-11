11 namirnica koje vam se nikad neće pokvariti jer nemaju rok

Rok trajanja nikako ne treba zanemariti, pogotovo kod lako kvarljive hrane, no on može biti zbunjujuć jer su uvijek napisana dva datuma; jedan od njih je 'rok trajanja', a drugi je prijedlog 'najbolje upotrijebiti do'. Nekima će tako zbog zbunjujućih oznaka nešto hrane i propasti dok je još valjana i sigurna za konzumaciju, no postoje i namirnice koje se nikad ne kvare i na kojima datume ne morate gledati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.