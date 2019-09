12 djece s autizmom začeto spermom istog "tate" donora

Danielle Rizzo iz Illinoisa potražila je pomoć za svoja dva autistična sina koja su začeta umjetnom oplodnjom. No saznala je da su i druga djeca začeta spermom istog muškarca razvila ili autizam ili znakove i simptome autizma, piše Washington Post. Njegovom spermom oplođeno je najmanje 12-ero djece u SAD-u, Europi, Kanadi. Najmanje četiri banke sperme kupile su njegovo sjeme, prema istraživanju Rizzo i drugih majki.

Tužila je banku sperme Idant (kod kojih je kupila spermu) i Daxor (bivši vlasnik Idanta) za 350.000 dolara, ili oko 2,33 milijuna kuna. No kako kaže, nije ih tužila zato što su djeca razvila autizam već da ispravi ono što je krivo. Odnosno, zato što je profil donora bio laž.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov profil izgledao je vrlo privlačno, visok, plavih očiju, s fakultetskom diplomom, zdrav, bez psihičkih bolesti u obitelji, voli umjetnost, priča Rizzo kada su ona i njezina bivša partnerica birale biološkog oca svojoj djeci. Međutim, prema njezinom istraživanju on nije završio fakultet, boluje od ADHD-a, što nije naveo u profilu i išao je u školu za djecu s emocionalnim poteškoćama i problemima u učenju.

Rizzo je međutim u međuvremenu otkrila da banke sperme ne provjeravaju podatke o zdravlju i obrazovanju donora. Jedino na što moraju testirati donore jest cistična fibroza i spolne bolesti. Iako mnoge klinike za plodnost rade brojne genetičke testove, ni jedna ne radi test na autizam.

Foto: Dreamstime

Tužila je banku sperme jer su joj stručnjaci koje je konzultirala rekli da su vrlo male šanse da se dogodi ovakav slučaj, a da nije povezan s genetskim mutacijama. Istraživanje u njenom slučaju pokazalo je da njena djeca imaju dvije mutacije vezane za autizam u genima zvanim MBD1 i SHANK1. Ni jedno nisu naslijedili od nje.

U ovom slučaju, genetska mutacija u donorovoj spermi je vjerojatni uzrok, no stručnjaci američkog Nacionalnog instituta za zdravlje složni su oko toga da genetske mutacije nisu glavni ni jedini uzrok autizma. Naime, postoje stotine genetskih mutacija koje mogu povećati rizik od razvoja tog poremećaja, no samo dva do četiri posto osoba s autizmom ima te mutacije, ističu stručnjaci.

- Uzroci mogu biti u genetskom poremećaju, ali različite vrste poremećaja iz spektra autizma može potaknuti i trovanje, a može biti i posljedica nekih drugih bolesti koje posredno dovode do promjena u mozgu, kaže dr. med. Dinko Kolarić, specijalist fizikalne rehabilitacije. Nerijetko to može biti i kombinacija faktora, pri čemu se kao mogući uzrok ne smiju zanemariti ni komplikacije kod poroda, dodaje.

Majke ostale djece poduprle su Danielle Rizzo u tužbi.

Zainteresirali genetičare

Dok je istraživala prije par godina, očajna u potrazi za pomoći pronašla je Stephena Scherera sa Sveučilišta Toronto, jednog od najpriznatijih genetičara današnjice. Poslala mu je mail.

"Imam dječake od tri i četiri godine (danas imaju 6 i 7 op.a.) i obojici je dijagnosticiran autizam. Povezala sam se s majkama čija su djeca začeeta spermom istog donora. Pronašli smo da sedam ili osmero djece ima autizam...", napisala je u mailu.

Toliko ga je zaintrigirala da joj je odgovorio u pola 5 ujutro. Nikad nije čuo za toliko veliku grupu u jednoj generaciji iste biološke obitelji. Smatrao je da su oni savršen primjer za genetički eksperiment i istraživanje.

POGLEDAJTE VIDEO: