12 najiritantnijih vrsti putnika: Sprinter, dežurni zavodnik...

Svrstati ih možemo u više kategorija, a ima ih posvuda - u javnom prijevozu, u zrakoplovu, vlaku, autobusu, na brodu...

1. Smrtno strahuje od propuha

Bilo ljeto ili zima oni nikako ne podnose otvoren prozor bez obzira što je sve krcato ljudima, nedostaje kisika i što su neki putnici na rubu nesvjestice.

Oni su u stanju preskakati preko drugih samo da bi se dočepali prozora koji je otvoren i zatvorili ga. U isto vrijeme, ugledaju li nekoga da otvara prozor s druge strane, u stanju su glasno protestirati i svađati se.

2. Zauzima oba sjedala, na jednom je torbica

Upravo tako, i prave se da ne vide ljude koji stoje i rado bi i sjeli. Ako im se netko približi i 'usudi se' pitati je li slobodno, namrgođeno uzimaju svoju torbicu sa sjedala dok ga u isto vrijeme gledaju kao smrtnog neprijatelj.

Ovakvima nije nimalo neugodno gledati trudnicu kako stoji, važno da oni i njihove torbe i torbice 'sjede'.

3. Sprinter u niskom startu

To su likovi koji autobus ili tramvaj čekaju 'u niskom startu', procjenjuju konkurenciju, mjere udaljenost, preračunavaju opasnost da ih netko preduhitri, a čim se otvore vrata jurišaju unutra odguravajući laktovima sve oko sebe.

To rade čak i ako prijevoz čeka svega nekoliko putnika što znači da će sjedećih mjesta biti i više nego dovoljno, to im je jednostavno u krvi.

4. Skida cipele, a možda i čarape

Ovakvi likovi su najopušteniji putnici. Oni su sjeli u svoje sjedalo, putovanje je započelo pa skidaju obuću kako bi se osjećali udobnije. Dobro je dok imaju čiste čarape, ali nije uvijek tako.

Nakon izuvanja u stanju su izvaditi špek i luk iz torbe, pristojno ponuditi najbližem putniku i navaliti. Na kraju će izvaditi i čačkalicu.

5. Traži žrtvu kojoj bi pričao

Ajoj, oni znaju biti stvarno naporni, posebno na dugim putovanjima. U stanju su satima pričati o sebi, svojoj obitelji, dogodovštinama, vaditi slike i pokazivati itd. U isto vrijeme ni najmanje ih ne zanima što drugi čovjek ima za reći, jer, eto, to im je dosadno i naporno.

Foto: Dreamstime

6. Dežurni zavodnik

Taj će se pokušavati udvarati svakoj ženi koja s njime uspostavi kontakt očima, makar to bilo nesvjesno i trajalo djelić sekunde. On to shvaća kao poziv i pokušava započeti razgovor.

Oni hrabriji odmah krenu s obasipanjem komplimentima - 'kakva krasna torbica', 'ovakve oči u životu nisam vidio', 'ma uzmi moj broj mobitela, zašto nećeš, mogli bi se malo zabavljati'...

7. Uređuje nokte grickalicom

Vjerovali ili ne, i to postoji. Pa tako pojedinci sjednu u npr. tramvaj, izvade grickalicu i režu nokte, a oni lete na sve strane.

Putnici panično zure u njih strahujući da ih koji komad ne pogodi, a nakon što su svi nokti na rukama odrezani, odahnu, jer se nije izuo i nastavio posao na nogama.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

8. Preglasno priča ili sluša nešto na mobitelu

Opet pojedinac koji misli kako se cijeli svijet treba njemu podrediti. Njega baš briga što netko mora slušati kako se on raspravlja sa ženom ili sluša glasno muziku na mobitelu.

U ovu kategoriju ulaze i oni koji sami igraju igrice na mobitelu ili time zabavljaju svoju djecu, a kao da nisu čuli da su slušalice već davno izumljene.

9. Naslanja se na tuđe sjedalo

To su oni primjerci koji se osjećaju komotno, kao da su kod svoje kuće pa se ležerno naslone na nečije uzglavlje bez obzira što smetaju ili svoju stražnjicu uguraju nekome u krilo iako nema gužve i nema nikakve potrebe za takvom bliskosti.

Neki znaju sjesti na rukohvat nečijeg sjedala, jer, eto, baš im je tako zgodno dok čavrljaju s nekim.

10. Ljubavni parovi koji zaborave gdje su

Lijepo je vidjeti zaljubljen par, ali nije ugodno gledati i slušati ih kako iskušavaju jedan drugome slinu pola metra dalje. I to traje, i traje, i traje... Ponekad se stvar izuzme kontroli pa krene suptilno hvatanje za grudi, noge, guranje ruku pod odjeću...

11. Udarač sa stražnjeg sjedala

On ne primjećuju ili ne žele vidjeti kako to što treskaju nečije sjedalo nije nimalo ugodno putniku koji to trpi. Jednako je i s konstantnim lupkanjem nogom, ljuljanjem, guranjem sjedala, stalnim ustajanjem i uznemiravanjem ostalih itd.

