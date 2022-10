12 seks igara koje zahtijevaju samo malo vaše kreativnosti

Uvođenje seksualnih igara u vezu može biti odličan način da probudite uspavanu iskru između vas i partnera. Za početak, igre mogu proširiti vaše seksualne horizonte i pomoći vam da istražite stvari koje inače ne biste.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji u krevetu

Seksualne igre također mogu potaknuti razigranost i šašavost u spavaćoj sobi, kao i zbližiti vas, izgraditi intimnost i poboljšati vaše seksualne komunikacijske vještine. Evo nekoliko seksualnih igara koje možete isprobati.‍

Besplatne seksualne igrice

Postoji mnogo seksualnih igrica koje možete isprobati, a koje su potpuno besplatne ili zahtijevaju samo minimalnu količinu truda. Sve što trebate je partnera koji daje pristanak, pozitivan stav i samo malo kreativnosti. ‍

1. Seks u staklenci

Za igranje ove igrice trebat će vam samo olovka, papir i dvije staklenke, šalice ili zdjelice. S partnerom pocijepajte par papirića. Zatim zapišite 10 do 20 dijelova tijela i 10 do 20 glagola. Zatim presavijte papiriće i stavite listiće s dijelovima tijela u jednu teglu, a listiće s glagolima (aktivnostima) u drugu.

- Pazite da glagoli budu nježni glagoli, poput lizati, sisati, škakljati, dodirivati, masirati i slično - kaže Gabi Levi, stručnjakinja za seks.

Zatim, bez gledanja, zgrabite listić iz staklenke s glagolima i listić dijela tijela iz druge staklenke. Što god vam papirići govore da učinite, morate učiniti svom partneru! Može biti nevino kao 'škakljati uho' ili zločesto kao 'masirati genitalije!'.

- To je ono što igru čini zanimljivom - kaže Levi.

2. Pogodi tu senzaciju‍

Gigi Engle, certificirana trenerica seksa, seksologinja i autorica, predlaže igru ​​senzacije kao još jednu opciju besplatne seksi igrice. Predmeti koji će vam trebati su štoperica ili aplikacija za mjerenje vremena, razni predmeti po kući i povez za oči ili tkanina koja može poslužiti kao povez za oči.

Foto: Dreamstime

Za ovu igru ​​postavite mjerač vremena na 15 minuta. Jedan partner treba biti primatelj, a jedan davatelj. Primatelj nosi povez preko očiju, a davatelj pronalazi stvari po kući pomoću kojih dodiruje partnera s povezom.

Na primjer, Gigi predlaže: 'Pređite im perom niz noge, zgrabite kockicu leda iz zamrzivača i pređite njome niz unutarnju stranu bedara ili preko bradavica, ili nakapajte malo otopljenog sladoleda na njihov trbuh i poližite ga.'

Primatelj treba ležati i uživati ​​u tome. Nakon što se tajmer isključi, neka primatelj pokuša pogoditi kojim predmetima ga je partner dirao. Za svaki točan odgovor dobivate pet bodova. Zatim se zamijenite i krenite ispočetka. Tko ima najviše bodova na kraju pobjeđuje.‍

3. Ovo ili ono‍

Ova igra ne zahtijeva ništa osim vaših tijela i malo mašte, ali također možete uključiti proizvode za užitak, alate za poticanje osjeta ili kućanske predmete. Davatelj će isprobati dva različita osjeta na partneru koji prima, koji mogu biti na genitalijama ili na drugim dijelovima tijela. Zatim, primatelj kaže davatelju koji mu se više sviđa, A ili B.

Caitlin V., M.P.H., seksualna trenerica i klinička seksologinja za Royal predlaže ovu igru ​​kao zabavan način da naučite koje su preferencije vašeg partnera, kao i da produbite vlastite vještine kao ljubavnika.

4. Dominacija na jedan dan‍

Ova je igra zabavan način za igranje i eksperimentiranje s dinamikom moći, a može biti i polazišna točka u BDSM-u za početnike. Prije nego što se odlučite za ovu igru, jasno postavite granice i aktivnosti koje su zabranjene, poznate u kink svijetu kao 'tvrda ograničenja'. Također biste se trebali dogovoriti za neke sigurne riječi kako biste vi i vaš partner mogli jasno signalizirati želju za prestankom igre - u bilo kojem trenutku.

Nakon dobivanja suglasnosti i poduzimanja svih potrebnih sigurnosnih mjera odredite tko će biti dominantan. To možete odlučiti jednostavnim bacanjem novčića, ili ovu igru možete učiniti jednom od nagrada za neku od gore navedenih igara.

Foto: Fotolia

Nakon što odaberete dan, dominator tada može diktirati zabavne, nastrane aktivnosti i radnje koje submisivni partner (podređeni) mora izvesti. Možete čak isprobati malo laganog vezivanja, što može biti jako seksi ako se izvodi na siguran način.

Možete zamoliti svog partnera da se ušulja u kupaonicu na poslu i napravi zločestu seksi fotku, zamoliti ga da obuče određenu odjeću koju volite ili ga potaknuti da se samozadovoljava dok ste vi na telefonu i slušate. Uz malo kreativnosti, mogućnosti su beskrajne.

Sexting igre

Uz pomoć naših digitalnih uređaja, neke od jako seksi predigra koje možete imati, čak i ne moraju biti IRL.‍

5. Seksi pripovijedanje‍

U igri jedan partner počinje tako što drugom šalje uvodnu rečenicu erotske priče. Sociologinja i klinička stručnjakinja za seks i odnose za Sex Toy Collective Sarah Melancon kaže da partneri mogu dobiti inspiraciju iz pravog erotskog romana ili priče koju su pročitali ili je u potpunosti izmisliti.

Drugi partner tada odgovara drugom rečenicom. Svaki partner nastavlja odgovarati jedan drugome, naprijed-natrag, gradeći priču u hodu.

Foto: Dreamstime

Ne samo da je ova igra zabavan način da saznate nešto o partnerovim željama i fantazijama, već može biti i sjajan način za izgradnju seksualne napetosti, uzbuđenja i ideja za eventualni osobni susret.

6. Pogodi taj dio tijela‍

Za ovu igricu, vrijeme je da upotrijebite kameru telefona, a možda i aplikaciju za uređivanje. Za igru ​​će jedan partner fotografirati jedan od svojih dijelova tijela. U idealnom slučaju, fotografija bi trebala biti u krupnom planu i pomalo nejasna. Ovdje možete biti kreativni s aplikacijama za uređivanje, zamućivanjem fotografije, pikseliziranjem, podešavanjem ili invertiranjem osvjetljenja itd.

Foto: Dreamstime

Ovo je prilika da istaknete i erotizirate sve dijelove tijela poput donjeg dijela leđa, područje iza uha ili ključne kosti. Kada fotografija bude spremna, poslat ćete je svom partneru, a on treba pogoditi koji je to dio tijela.

Prije nego što počnete, odredite određeni broj rundi i nagradu za pobjednika (nešto poput seksi kupona) i nakon što završite sa slanjem i pogađanjem, tko god ima najviše bodova pobjeđuje. ‍

7. Seksualne igre temeljene na aplikaciji

Za sve postoji aplikacija, a to uključuje i seksualne igre. Wheel Of Foreplay, na primjer, mjesto je koje ljudima nudi mnoštvo maštovitih erotskih aktivnosti za istraživanje.

Prvo odabirete svoj 'paket', koji uključuje opcije kao što su 'Going The Distance' za partnere na daljinu, 'Push It Real Good' za opciju koja je više fizički usmjerena, 'Cosmic Connection' za produbljivanje vaše intimnosti i čak i 'I Touch Myself', za solo istraživanje.

Nakon što se odlučite za paket, bit ćete odvedeni na 'kotač', s otprilike tri do četiri kategorije. Ovisno o kategoriji u koju ste upali, kartica će biti nasumično odabrana i dodijeljena vama, u rasponu od zadataka, aktivnosti, izazova, predmeta, refleksivnih pitanja i više, zajedno s detaljnim opisom.

Pokraj kartice je gumb za dijeljenje, koji kopira vezu u vaš međuspremnik tako da je možete jednostavno podijeliti s partnerom ili označiti za kasnije.

Kindu je aplikacija za erotsku predigru u stilu Tindera koja vam pomaže da bez straha upoznate partnerove fantazije i želje. Oba partnera preuzimaju i prijavljuju se za aplikaciju, zatim povezuju profile. Partnerima se prikazuju različiti seksualni scenariji i aktivnosti kao 'kartice' na njihovim računima, koje mogu označiti kao 'Da, potpuno sam za to', 'Možda, spreman sam to istražiti' ili 'Apsolutno ne'.

Partneri su obaviješteni i prikazane su samo kartice u kojima se podudaraju odgovori, što znači aktivnosti koje su oboje odabrali 'Da' ili 'Možda', tako da nema pritiska ili straha od osude. To je poput popisa da/ne/možda, ali s više privatnosti.

Seks igre za parove koji su udaljeni jedno od drugog

Imate partnera na daljinu ili ljubavni interes? Evo nekoliko igara koje možete isprobati kako biste se vi i vaš partner seksualno povezali.‍

8. 20 zločestih pitanja‍

Foto: Dreamstime

Postoji igra 20 pitanja, a postoji i njena 'zločesta' verzija, koja je odlična za ljude koji imaju vezu na daljinu. Dok videochatate s partnerom, oboje ćete naizmjenično postavljati jedno drugome trivijalna pitanja o sebi (pomislite 'Koja je moja omiljena boja? Koji je moj omiljeni položaj? Gdje je bio naš prvi poljubac?'). Ako pogrešno odgovore na pitanje, moraju skinuti odjevni predmet (i obrnuto u slučaju da točno odgovore).

Lauren, seksualna edukatorica i osnivačica Stay Sexual, promovira ovu igru ​​kao način da bolje upoznate svog partnera i gledate ga kako se skida!

- Kad se stvari zakuhaju, gubitnik ne može svršiti dok pobjednik to ne kaže - predlaže ona. ‍

9. DJ Vibez‍

Seks igračke koje se kontroliraju na daljinu imaju niz opcija kojima možete potaknuti seksualnu želju partnera, a i više od toga. Za korištenje ove vrste igračaka jednostavno slijedite upute za uključivanje i uparivanje igračke s aplikacijom.

Partner koji nosi (potpuno napunjenu) igračku može dati pristup partneru koji će kontrolirati rad igračke tako što će i on preuzeti aplikaciju i povezati se s nositeljevom igračkom.

To omogućuje partneru koji kontrolira igračku putem aplikacije da se igra s razinama intenziteta, različitim načinima pulsiranja, brzinama i slično.

Uz We-Vibes igračke, partner koji kontrolira također može stvoriti prilagođenu postavku vibracije (možete je čak natjerati da replicira ritam pjesme). Partneri to mogu činiti tijekom telefonskog seksa, putem videochata ili samo kako bi zadirkivali i razdražili partnera tijekom dana.

Foto: Dreamstime

10. Seksualna lista‍

Zajedno ćete, na zajedničkom Google dokumentu, vi i vaš partner napisati seksualne scenarije ili aktivnosti koje nikada prije niste radili, a koje želite isprobati. To mogu biti solo ili partnerske aktivnosti.

Možete ga učiniti uzbudljivijim dodavanjem kratkog teksta s pojedinostima o tome zašto mislite da bi neka aktivnost za vas bila jako seksi, kako biste željeli da se to dogodi i slično.

Čitanje seks fantazija partnera vas može jako napaliti, dok podučavate jedno drugo o vašim seksualnim fantazijama i produbljivanju vaše veze.

Seks igre koje možete kupiti‍

Postoji mnogo uzbudljivih seksualnih igrica koje možete kupiti, ali evo nekoliko koje preporučuje O.School:

11. Tango Kit‍

Tango je tvrtka koja razvija igre seksa i intimnosti temeljene na raznim istraživanjima u nadi da će poboljšati intimnost parova i produbiti njihovu međusobnu seksualnu vezu.

Imaju razne 'komplete', uključujući Spank i Restraint, među ostalima, svaki s drugom temom. Svaki je komplet dizajniran da bude erotska avantura. Odaberite svoju vlastitu i uključuje proizvode za užitak ovisno o temi, od proizvoda za senzaciju do proizvoda za igru ​​dominacije.

Također, igre uključuju kartice aktivnosti miješanja i spajanja, kao i vodiče koji će vam pomoći kroz faze uzbuđenja, igre i naknadne njege!‍

12. Predigra u nizu‍

Foreplay In A Row zločesta je verzija klasične igre Connect Four. Svaki igrač dobiva bijele ili ružičaste žetone, a svi imaju otisnute erotske radnje. Naizmjence ispuštajući svoje žetone, vaš je cilj postaviti četiri žetona u boji vodoravno, okomito ili dijagonalno u nizu. Nakon što partner ima četiri u nizu, partner koji gubi mora odglumiti svaku od aktivnosti na žetonima!

Foto: ebay

Iako, u stvarnosti, svi su pobjednici, jer se nakon zdravog natjecanja možete zabaviti i na seksi način.

Zaključak

Sve dok ste vi i vaš partner oboje zainteresirani širiti svoje seksualne horizonte, bilo koja od ovih igara može unaprijediti vaš seks i odnos, a sve to dok poboljšavate svoje komunikacijske vještine, gradite intimnost i unosite razigranost u spavaću sobu!

Najčitaniji članci