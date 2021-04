Svatko je u životu imao barem jednu situaciju kada je pri upoznavanju pomislio da je neka osoba, s kojom je sada prijatelj, jako odbojna. Općenito, imate samo nekoliko sekundi da navedete nekog nepoznatog da poželi provesti više vremena s vama. Sve je važno - od vašeg prezimena pa do mirisa znoja.

Postoje razna znanstvena istraživanja o osobinama i ponašanju koje zbog kojih vas ljudi ne vole, kako na internetu, tako i osobno. U nastavku doznajte što to odbija ljude.

1. Dijeljenje previše fotografija na Facebooku

Ako ste netko tko odmah dijeli slike s medenog mjeseca, godišnjice mature i psa odjevenog u kostim za Noć vještica, možda biste trebali prestati. Istraživanje iz 2013. otkrilo je da objavljivanje previše fotografija na Facebooku može naštetiti vašim odnosima u stvarnosti.

- To je zato što ljudi, osim vrlo bliskih prijatelja i rođaka, ne podnose dobro one koji neprestano dijele svoje fotografije - rekao je vodeći autor studije David Houghton iz Birmingham Business School. Točnije, prijatelji ne vole kad imate previše obiteljskih fotografija, a rođaci ne vole kad imate previše fotografija prijatelja.

Ben Marder sa Sveučilišta u Edinburghu također je radio na studiji i upozorio: 'Budite oprezni prilikom dijeljenja i razmislite kako će to shvatiti svi drugi koji to mogu vidjeti. Iako je dijeljenje fotografija izvrstan način za poboljšanje odnosa, to ih također može i oštetiti'.

2. Imate previše, ili premalo Facebook prijatelja

U studiji iz 2008. godine, istraživači sa Sveučilišta Michigan zamolili su studente da pogledaju izmišljene Facebook profile i odluče koliko im se vlasnici profila sviđaju. Rezultati su pokazali da su im se dopali ljudi s oko 300 prijatelja. Ocjene dopadljivosti bile su niže kada je vlasnik profila imao oko 100 prijatelja, te jednako niske i kada je imao više od 300 prijatelja.

Što se tiče razloga zašto ljudi s više od 300 prijatelja nisu bili toliko simpatični, autori studije pišu: 'Čini se da se pojedinci s previše prijatelja previše fokusiraju na Facebook, te da se druže iz očaja, a ne zbog druženja'. S druge strane, studenti koji su ocjenjivali profile i sami su imali oko 300 prijatelja na Facebooku.

Ipak, imajte na umu da je istraživanje iz 2014. pokazalo da je prosječan broj Facebook prijatelja među odraslim korisnicima bio 338. Zanimljivo je da je studija također sugerirala da sudionici nisu bili svjesni da im se manje sviđaju ljudi koji imaju previše ili premalo Facebook prijatelja.

3. Otkrivanje nečega izuzetno osobnog na početku upoznavanja

Općenito, ljudi se više vole nakon što izmijene povjerljive informacije. Samootkrivanje je jedan od najboljih načina za sklapanje prijateljstava u odrasloj dobi. Ali psiholozi kažu da zbog otkrivanja nečeg previše intimnog, pogotovo dok još uvijek upoznajete nekoga, možete djelovati nesigurno i umanjiti vašu dopadljivost.

Ključno je dobiti pravu količinu osobnih informacija. Kao što tvrdi studija iz 2013. godine, koju je vodila Susan Sprecher sa Državnog sveučilišta Illinois, ako podijelite detalje o svojim hobijima i omiljenim uspomenama iz djetinjstva možete se drugim ljudima učiniti toplijim i simpatičnijim.

4. Postavljate nekome pitanja, a da uopće ne pričate o sebi

Ista studija iz 2013. godine upozorila je da iako samootkrivanje predviđa bliskost, ono mora biti obostrano. Ljudi vas općenito manje vole ako im ne uzvratite kad vam otkriju nešto intimno. U studiji su se nepoznati sudionici ili uključili u 'samootkrivanje' ili su se izmjenjivali svaki po 12 minuta u tome, dok su drugi samo slušali. Rezultati su pokazali da su se sudionici u prvoj i drugoj grupi znatno više svidjeli jedni drugima.

Kao što autori istraživanja pišu: 'Iako sramežljivi ili socijalno anksiozni ljudi mogu drugima postavljati pitanja kako bi skrenuli pozornost sa sebe, naše istraživanje pokazuje da ovo nije dobra strategija za uspostavljanje veza. Oba sudionika u interakciji se moraju 'otkriti' kako bi se stvorila međusobna bliskost i sviđanje'.

5. Objavljivanje fotografija profila izbliza

Ako vaš LinkedIn profil sadrži sliku vašeg lica praktički zbijenog u kameru, bilo bi pametno da je promijenite. Istraživanje s Kalifornijskog tehnološkog instituta sugerira da se lica koja su fotografirana na blizini od samo 45 centimetara - smatraju manje pouzdanima, privlačnima i kompetentnijima od lica fotografiranih na udaljenosti od 135 centimetara.

6. Skrivanje osjećaja

Istraživanja sugeriraju da je 'otpuštanje' vaših stvarnih osjećaja bolja strategija ako želite da vas ljudi zavole. U jednoj studiji iz 2016. godine, istraživači sa Sveučilišta u Oregonu snimili su ljude kako gledaju dvije filmske scene: dio lažnog orgazma u filmu 'Kad je Harry upoznao Sally' i tužnu scenu iz 'Šampiona'. U nekim slučajevima sudionici su dobili uputu da prirodno reagiraju; a u drugom su dobili uputu da potisnu svoje osjećaje.

Sudionici su potom pogledali četiri verzije videozapisa. Istraživači su izmjerili koliki su interes za prijateljstvo izrazili s ljudima u videozapisima, kao i njihove procjene osobnosti ljudi u videozapisima. Rezultati su pokazali da su oni koji su suzbijali osjećaje ocijenjeni manje simpatičnima te manje ekstrovertiranima i ugodnima, od onih ljudi koji su se prirodno ponašali.

Istraživači pišu: 'Dakle, kad ljudi otkriju da netko skriva svoje osjećaje, to mogu protumačiti kao nezainteresiranost za bliskost, socijalnu potporu i međuljudsku koordinaciju'.

7. Skromnost

U pokušaju da impresioniraju prijatelje i potencijalne poslodavce, neki ljudi su samokritični. Prema nedavnom istraživanju Harvard Business Schoola, ovo bi se skromno ponašanje drugim ljudima moglo manje svidjeti. U studiji su sudionike tražili da napišu kako će odgovoriti na pitanje o svojoj najvećoj slabosti na razgovoru za posao. Rezultati su pokazali da se više od tri četvrtine sudionika ponižavalo, obično zbog toga što su perfekcionisti ili previše rade.

Ipak, neovisni pomoćnici u istraživanju rekli su da će vjerojatnije zaposliti sudionike koji su pošteni i smatrali su ih znatno simpatičnijima. Ti su sudionici napisali: 'Nisam uvijek najbolji u organizaciji' i 'Ponekad u nekim situacijama pretjerujem'.

8. Previše nervoze

Istraživanja sugeriraju da miris vašeg 'živčanog' znoja može podsvjesno utjecati na prosudbu ljudi o vašoj osobnosti. Istraživači iz Monell Chemical Senses Center su 2013. sudionicama dali da gledaju videozapise žena u svakodnevnim situacijama, poput rada u uredu i brige o djetetu. Dok su gledali videozapise, njušili su tri vrste znoja: znoj koji je netko stvorio tijekom vježbanja, znoj koji se stvorio tijekom stresne situacije i znoj koji je nastao tijekom stresne situacije koji je bio prikriven antiperspirantom.

Potom su sudionici zamoljeni da te žene ocijene prema tome koliko izgledaju kompetentno i samopouzdano. Rezultati su pokazali da su sudionici žene ocijenile s nižim ocjenama kad su osjetili znoj izazvan stresom.

9. Ne smiješite se

Kada ste na nekom događaju i upoznajete puno novih ljudi, ponekad može biti teško zadržati osmijeh na licu. No pokušajte to u svakom slučaju. U studiji Sveučilišta u Wyomingu, gotovo 100 žena s preddiplomskih studija gledalo je fotografije druge žene u jednoj od četiri poze: gdje se smiješi u otvorenom položaju tijela, gdje se smiješi u zatvorenom položaju tijela, ne smiješi se u otvorenom položaju tijela ili se ne smiješi i u zatvorenom je položaju tijela. Rezultati su pokazali da im se najviše svidjela žena koja se smiješila, bez obzira na položaj tijela.

10. Ponašate se kao da nekoga ne volite

Psiholozi već neko vrijeme znaju za fenomen 'uzajamno dopadanje': Naime, kada mislimo da se nekome sviđamo, i mi njega volimo. Na primjer, u studiji iz 1959. godine objavljenoj u In Human Relations, sudionicima je rečeno da bi se vjerojatno svidjeli određenim članovima iz grupne rasprave. Nakon rasprave sudionici su potvrdili da su im se najviše svidjeli ljudi za koje su im istraživači rekli da se njima sviđaju.

U novije vrijeme istraživači sa Sveučilišta Waterloo i Sveučilišta Manitoba otkrili su da kada očekujemo da će nas ljudi prihvatiti, ponašamo se ljubaznije prema njima, povećavajući time šanse da ćemo im se zaista svidjeti. Pa čak i ako niste sigurni što osoba s kojom komunicirate osjeća prema vama, ponašajte se kao da im se sviđate i vjerojatno ćete im se svidjeti. Ako, pak, ne izrazite naklonost prema osobi koju upoznajete, mogli biste je odbiti.

11. Imate teško izgovorljivo ime

Ova činjenica stvarno nije fer, ali evo što kaže znanost. Istraživanje istraživača sa Sveučilišta Melbourne, Sveučilišta Leuven i Sveučilišta New York iz 2012. godine pokazalo je da se ljudi sa složenijim prezimenima manje sviđaju drugima.

U jednom eksperimentu, sudionici preddiplomskih studija pročitali su lažni novinski članak o čovjeku koji se kandidirao za predstojeće izbore za lokalno vijeće. Neki su sudionici čitali o čovjeku s relativno lako izgovorljivim prezimenom (Lazaridis ili Paradowska); dok su drugi čitali o čovjeku s teže izgovorljivim prezimenom (Vougiouklakis i Leszczynska).

Ispostavilo se da su sudionici koji su čitali o čovjeku s jednostavnijim imenom rekli da im kandidat bolje odgovara za tu funkciju od sudionika koji su čitali o čovjeku sa složenijim imenom.

12. 'Izostavljanje' imena

Istraživači sa Sveučilišta u Zürichu. 2009. godine objavili su rad u kojem tvrde da odbacivanje imena čini ljude manje simpatičnima i manje sposobnima. Tijekom studije studenti Sveučilišta u Zürichu komunicirali su s 'partnerima' putem e-pošte.

U nekim e-mailovima jedan je partner spomenuo da mu je Roger Federer prijatelj i da su radili zajedno. U ostalim e-mailovima partner je samo spomenuo da mu je Federer bio prijatelj. U drugom nizu e-mailova partner je spomenuo da je bio obožavatelj Federera. A u nekim mailovima partner uopće nije spominjao Federera.

Rezultati su pokazali da što je jača navodna povezanost partnera i Federera (bez imena), to se sudionicima manje svidio njihov partner. Istraživači su također otkrili da je to uglavnom bilo zato što su sudionici imali osjećaj da su njihovi partneri manipulativni (jer su izostavljali ime), prenosi Ifl Science.