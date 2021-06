Prema studiji objavljenoj u časopisu Social Psychological and Personality Science, muškarcima općenito više nedostaju bivše nego što je to slučaj kod žena.

Ovo su najčešći razlozi zašto muškarci nakon prekida misle o bivšoj, piše Ossiana Tepfenhart te navodi neke primjere iz iskustva.

1. Seks je bio dobar

Ako su dečki imali dobar seks s bivšom toga će se vrlo često prisjećati. Većina momaka neće željeti propustiti dobar seks i često će pokušati održati otvorenu vezu kako bi se mogli imati seks s bivšom. Zbog toga će toliko puno muškaraca pričati kako im 'nedostaje bivša', ali da se 'zapravo ne mogu ponovno ni na što obvezati'.

Nemojte pogriješiti: ako dođe do toga, dečkima ne nedostajete toliko vi koliko im nedostaje seks s vama.

2. Kada djevojka postane bolja od njega

- To se zapravo dogodilo sa mnom i mojim bivšim. Izgubio je veći dio kose i počeo je izgledati poput jezivog starca. Zbog sve te drame izgubio je i puno prijatelja koji su ga prije hvalili. U međuvremenu, ja sam postala mišićavija i bolja s njegovim prijateljima - govori Ossiana.

Ako muškarac vidi da bivšoj ide bolje od njega, tada će pokušati obnoviti vezu kako bi možda postigao bolji društveni poredak koji je nekada imao u toj vezi.

3. Razmišlja o vama kada je u lošoj situaciji

- To mi se isto dogodilo nekoliko puta, a smiješno mi je to što muškarci uopće nemaju dobar odgovor na to zašto su prekinuli vezu već samo neke glupe izgovore. Kada mi je trebao partner, on nije bio tu uz mene. Bio je sebičan. A sad kad njemu netko treba očekuje od mene da mu se vratim. Ako razmišlja o vama samo kad mu je loše u životu, onda ne vrijedi izdvojiti niti malo vremena za njega - piše autorica.

4. Bivšu djevojku vidi kao rezervu

Taj je razlog najčešći kod onih dečkiju koji varaju. Najčešći izgovor koji će dati za prekid veze je 'Oprosti, prolazio sam kroz nešto i nisam znao što imam, sada sam shvatio'. Vrlo često će dodati kako ne mogu živjeti bez vas i kako im nedostajete.

Nemojte padati na takve fore. Vrlo je vjerojatno da nije dobio što je htio od neke druge djevojke pa se sad želi vratiti svom rezervnom planu.

5. Njegova bivša dobro zarađuje, a on je švorc

- Ovo se dogodilo mojoj prijateljici i njezinom bivšem. Prekinuo je s njom jer je radila u lokalnoj autopraonici i zarađivala je nešto manje od 100 kuna na sat. Rekao joj je da je 'jadna' i da ga je sram da ga vide sa siromašnom curom. također, rekao joj je da nije siguran traži li ona samo novac od svojih partnera.

Godinu dana kasnije, izgubio je svoj dobro plaćeni posao i došao je na njena vrata moliti ju da mu se vrati. Naravno da ga je odbila - nadodaje autorica. Novac jako utječe na vezu i odnos.

6. Kontroliranje bivše cure

Mnogo muškaraca nakon prekida još uvijek kontrolira bivše kako ne bi krenule dalje i kako bi ih mogli 'vrtjeti oko malog prsta'. Ako vas je ostavio ili prekinuo s vama, ili obrnuto, to je dovoljan razlog da se fokusirate na sebe i da čim prije krenete dalje.

Nemojte mu dozvoliti da kontrolira vaše misli i što radite jer se nećete moći s tim nositi i stvarati će vam pritisak. Vi ste slobodni i imate pravo raditi što god hoćete.

7. Shvatio je da je prekasno da obnovi bivšu vezu

Vrlo često muškarci nakon prekida ne znaju gdje su, a možda i znaju pa odluče izlaziti na spojeve odmah nakon prekida. No vrlo brzo nakon mnogih izlazaka shvate da ipak vole bivšu i da opet žele biti s njom, ali za to je već prekasno.

Ako niste sigurni u svoje osjećaje prema bivšem dečku i ako ne znate je li to pametna ideja nemojte obnavljati vezu. Takva veza je razlogom bivša i s razlogom ga nije bilo koliko ga nije bilo.

8. Njegova bivša je postala zgodnija

Kad dečki vide da njihova bivša izgleda bolje nego kad su bili u vezi, osjetiti će ljubomoru i pokušati stupiti u kontakt s njom da vide kolike su im šanse da se pomire. Naravno da na takve 'gluposti' ne treba padati.

9. Nedostaje mu pogodnosti koje je imao s bivšom

Željeli to muškarci priznati ili ne, biti u vezi ima svojih prednosti. Ako u vašoj vezi stvari trenutno ne idu dobro, tada će možda on pokušati stupiti u kontakt s bivšom curom, onom koja je bila prije vas, u nadi da će se opet povezati s njom, jer misli da se ona bolje ponašala prema njemu.

- Vjerujem da svaki vrijedan muškarac zna što ima kraj sebe i ne treba mu prekid kako bi shvatio što i koga želi - govori Ossiana.

10. Bivša mu je postala izazov

Ako vidi da ga bivša više ne želi, možda će ju početi potajno pratiti jer je ona sad postala 'izazov'. To je tužno, ali se događa. Neki muškarci nikad ne nauče.

11. Želi dokazati bivšoj da se promijenio

Taj je razlog zapravo najrjeđi od svih. Svi se mogu promijeniti ako to stvarno žele, ali rijetko tko to stvarno napravi.

12. Ego

Njihov ego je jako bitna stvar. Nekada se može dogoditi da će ostaviti partnericu samo kako bi dokazali da su i dalje 'dobra lovina' i kako ih mnoge druge žene žele. Je li to pošteno prema vama? Ne.

13. Žali zbog načina na koji se odnosio prema bivšoj

Neki muškarci ne shvaćaju koliko su bili loši partneri dok ih žena ne ostavi. A kad se to dogodi, često osjećaju žaljenje. U redu je ispričati se radi lošeg ponašanja, ali oteško da će uspjeti obnoviti vezu s tom ženom, piše Your Tango.