13 pasmina idealnih za starije: Umiljati su i ne kreću se puno

1. Pudla

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako mnogi misle drugačije, pudle zahtijevaju malo 'održavanja' i stoga su idealne za starije. Doduše, trebaju redovito ići frizeru, ali zato su privržene i relativno lake za treniranje.

2. Cavalier King Charles Spaniel

Foto: Mohssen Assanimoghaddam/DPA/PIXSELL

Ovu pasminu opisuju kao privrženu, nježnu i dobru. Osim što ih trebate redovito četkati i kupati, dlaka im ne zahtjeva dodatno održavanje. Vole biti unutra, ali potrebno im je i da s vremena na vrijeme 'protegnu noge'.

3. Kovrčavi bišon

Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

Slatki psi koji vole maženje i nisu 'lajavi'. Potrebna im je umjerena količina vježbe i redovito četkanje, iako ne gube puno dlake.

4. Francuski buldog

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

To su vrlo sretni psi s malim, zbijenim tijelima. Prilično su aktivni, ali nemaju veliku izdržljivost, tako da su povremene kratke igre ili istrčavanja dovoljni da ih usreće.

5. Maltezeri

Foto: Eddie Keogh/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ako ih ošišate na kratko, to su psi koji se najmanje linjaju. Oni su također uzgajani da budu 'psi za krilo', pa će ih zadovoljiti umjereno vježbanje i više vremena provedenog unutra.

6. Shih Tzu

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

Prema američkom kinološkom klubu, ovo je sjajan pas za ljude koji žive u malom stanu ili kući bez dvorišta, a bili bi sjajni i za starije osobe s unucima, jer vole djecu.

7. Pomeranci

Foto: Aaron Chown/Press Association/PIXSELL

Teže samo tri do sedam kilograma tako da su savršeni za nekoga tko želi nositi svog psa u torbi. Dlaku bi im trebalo skraćivati svakih četiri do šest tjedana, a njihovo krzno zahtijeva relativno često četkanje.

8. Velški korgi Pembroke

Foto: Wikimedia

Sjajni su za one malo aktivnije, ali treba napomenuti da mogu težiti do 14 kilograma, što bi nekima moglo biti teško za dizanje. Nisu najbolji skakači s obzirom na njihove male noge i dugačka tijela i pokušaji skakanja mogu dovesti do problema s leđima.

9. Havanezer

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Odlični za one koji mogu provoditi puno vremena uz svog ljubimca, jer ova pasmina ne voli biti sama. Lako ih je trenirati i ne treba im puno vježbe, obično je dovoljna jedna dulja šetnja dnevno. Dlaku treba četkati svaki dan pa ih zbog toga mnogi šišaju.

10. Hrt

Foto: Richard Sellers/Press Association/PIXSELL

To su masivni psi, ali oni su nježni divovi. Iako su ih uzgajali za trke, ne treba im toliko vježbe kao što možda mislite. Svakodnevna šetnja i povremena prilika za trčanje po dvorištu ili ograđenom parku usrećit će ih. Poslije će rado leći sa svojim ljudima na kauču.

11. Lhasa Apso

Foto: Rui Vieira/Press Association/PIXSELL

Poznati su po svojim dugim, prekrasnim dlakama. Ako odlučite zadržati duge dlake, zahtijevaju kupke svaka dva tjedna i četkanje između, ali također možete dlaku skratiti kako bi se umanjilo potrebno održavanje. Energičniji su od nekih manjih pasa i trčat će po stanu kako bi sagorjeli suvišnu energiju. Oni su vrlo inteligentni psi i često se koriste kao psi za terapiju.

12. Jorkširski terijer

Foto: Frank Hormann/DPA/PIXSELL

Vrlo su inteligentni, lako se treniraju i relativno su aktivni. Obožavaju izlazak u šetnju jednako koliko uživaju sjedeći u vašem krilu. Ako dlaku zadržite kratkom, relativno je malo održavanja, iako i dalje zahtijevaju kupke svakih nekoliko tjedana.

13. Patuljasti šnaucer

Foto: A3609/DPA/PIXSELL

Vrlo su ljubazni i vole djecu. Vole umjereno vježbanje, poput igranja dohvaćanja ili izvođenja naloga. Također se ne linjaju mnogo, a dlaka ne zahtijeva puno posla. Većina vlasnika profesionalno ih njeguje svakih pet do osam tjedana.

