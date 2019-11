13 stvari koje većina ljudi radi u svom autu, a ne bi trebala...

1. Držite noge na upravljačkoj ploči

Bez obzira jeste li putnik ili vozač, noge bi trebale biti spuštene, upozorava Reader's Digest. Iako je riječ o malenom postotku, to je vrlo opasna navika. Suputnica u automobilu koji je 2015. godine u Georgiji sudjelovao u prometnoj nesreći u tom je času držala podignute noge. Zadobila je višestruke prijelome obje noge te sad savjetuje ljudima da ne ponove njezinu grešku.

2. Držite u njemu nepotrebne stvari

Za neke je ljude automobil dom daleko od doma, no nipošto ne bi trebao postati mjesto za skladištenje nepotrebnih stvari. Veliki predmeti mogu smetati vidnom polju stvarajući mrtvi kut, a u prometu to ponekad može značiti život ili smrt.

Foto: Adac

Dodatno, u slučaju nezgode predmeti koje niste dobro pričvrstili mogu se slobodno kretati kabinom automobila te dodatno ozlijediti ljude koje vozite. U konačnici, ako imate auto koji ste nakrcali stvarima, možda privučete i lopove koji će pomisliti da je među njima nešto vrijedno.

Također, na dječje sjedalice, pogotovo na jaje, nemojte stavljati igračke jer u slučaju sudara one postaju projektili koji mogu ozlijediti bebu.

3. Jedete za volanom

Tijekom dugog putovanja često nemate volje ni vremena sjesti u restoran kako biste se najeli. Zato mnogi jedu tijekom vožnje. Richard Reina stručnjak je za sigurnost vožnje i tvrdi kako je u redu popiti kavu ili sok sve dok su oči na cesti i pozorno pratite što se zbiva na njoj.

- No veći obroci ili čak ručak mogu vas omesti tijekom vožnje. Možda je izazov posegnuti za krumpirićima, no to može biti vrlo opasno, kazao je on.

4. Koristite slušalice

Ako slušate glazbu kao suputnik ili se vozite javnim prijevozom, slušalice su odličan izbor. No ne biste ih trebali koristiti dok vozite.

- Slušalice smanjuju pažnju i dodatno filtriraju zvukove, nastavio je Reina. Iako je sigurnije slušalice rabiti tijekom telefonskih poziva u vožnji, posebno treba pripaziti na vanjske zvukove koje ćete na taj način teže čuti.

Foto: Unsplash

5. Slušate glasnu glazbu spuštenih prozora

Osim što na taj način živcirate druge vozače, stvarate distrakciju koja vas može stajati života.

- Slično kao i kad je riječ o slušalicama, glasna glazba onemogućit će da čujete važne zvukove izvana, upozorava Reina. Spušteni prozori sami po sebi nisu problem, no ako istovremeno vozač tipka po gumbićima za grijanje ili klimu, to bi također moglo biti opasno jer nije usredotočen na zbivanja na cesti.

6. Kopate nos

Ovu ružnu naviku ne biste trebali imati ni izvan automobila, no osim očitih higijenskih razloga, takvim ponašanjem stvarate opasne uvjete na cesti. Mogli bi vas vidjeti drugi vozači, a na taj im način skreće pažnju s uvjeta na cesti.

Istraživanje objavljeno u časopisu European Respiratory Journal upozorava kako kopanjem nosa ljudi šire opasne bakterije koje mogu prouzročiti upalu pluća. Oni koji često kopaju nos oštećuju tkivo pa dolazi do krvarenja, respiratornih infekcija, pa čak i problema sa septumom.

7. Seksate se u autu

Čak 33 posto muškaraca i devet posto žena imali su seksualne odnose tijekom vožnje, pokazala je studija objavljena u časopisu Accident Analysis and Prevention. Ne treba ni isticati koliko je to opasno.

8. Pušite u autu

Poznati su zdravstveni rizici duhanskog dima, no pušenje u automobilu je iznimno opasno. Samo pola popušene cigarete će deseterostruko smanjiti kvalitetu zraka u automobilu, a to Environmental Protection Agency iz SAD-a smatra iznimno opasnim.

Foto: Dreamstime

Dodatno, pušenje u zatvorenim prostorima podiže rizik kod pasivnih pušača, vaših suputnika. Psychology Today navodi kako nikotin i drugi spojevi iz cigarete u automobilu ulaze u usta i prekrivaju kožu svih u vozilu.

9. Presvlačite se u autu

Nije nezakonito presvlačiti se u automobilu, no svakako valja pripaziti kako ljudi ne bi pomislili da ste ekshibicionist. Kako biste izbjegli potencijalno neugodne situacije, pametnije je presvlačiti odjeću u intimi svog doma.

10. Šminkate se

Ako ste usredotočeni na druge aktivnosti, a ne na vožnju, skloni ste nezgodama.

- Šminkanje tijekom vožnje je distrakcija i udvostručuje vrijeme reakcije u trenutku kad treba staviti nogu na kočnicu, kaže Stephanie Schwartz, vlasnica autoškole Roadrunner Traffic.

Većina će žena namjestiti retrovizor kako bi se bolje vidjele dok nanose šminku, a to znači da neće koristiti retrovizor za ono čemu je zapravo namijenjen - gledanju drugih sudionika u prometu. U konačnici, nije dobro uopće držati šminku u autu jer je ondje sklonija razvoju gljivica i bakterija.

Foto: Dalibor Urukalović/Pixsell

11. Vozite bosi

Reina tvrdi kako je riječ o navici brojnih vozača, no unatoč tome riječ je o lošoj ideji.

- Ako iznenada morate zakočiti, bosi nećete moći proizvesti dovoljno snažan pritisak kao što biste to mogli da nosite obuću, upozorava on. Dodatno, ako u hitnom slučaju morate izaći iz automobila, riskirate ozlijede stopala ili gubite dragocjeno vrijeme na obuvanje.

12. Svađate se tijekom vožnje

Bijes za volanom može vas skupo stajati na više načina. Sudeći po istraživanju iz 2014. godine, Harvard School of Public Health navodi kako ljutnja tijekom vožnje može rezultirati srčanim ili moždanim udarom satima poslije.

Psihološki stres će ubrzati disanje i povisiti tlak, a druga istraživanja navode kako ćete utjecaj toga na organizam osjećati i do šest godina poslije. Čak i ako vodite žustru raspravu sa suvozačem, u ozbiljnom ste riziku. Više od pola nezgoda na cesti zbiva se jer su vozači razgovarali sa suvozačima i nisu pazili na cestu.

13. Sjedalo ste previše pomaknuli prema nazad

Kako biste sigurno upravljali vozilom, ne smijete biti previše udaljeni od volana.

- Osim toga što morate dohvatiti kočnicu i gas te brzo reagirati, morate upravljati i svjetlima, brisačima ili drugim sustavima u djeliću sekunde. To će vam biti teško ako sjedite predaleko, upozorio je Reina.

