Nisu svi elokventni (ili očiti) kad su u pitanju njihovi osjećaji, a mnogima je često teško izraziti te dublje emocije. Ali, kako biti sigurni da vas vaš partner voli ako vam to nikad ne kaže?

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav koja traje

Muškarci su mnogo dublja stvorenja nego se to često čini na prvu, a ponekad misle da nam jasno daju do znanja kakvi su im osjećaji svojim djelima, a ne riječima.

Ovih 15 stvari govori da vas vaš muškarac voli:

1. Njegovi poljupci su dugi i strastveni

Tko ne voli dug poljubac? Kad je on taj koji potiče takve poljupce i vi možete osjetiti strast svaki put kad to učini, jasno je da je više nego samo malo uzbuđen što je u vašoj blizini.

2. Vole vas njegovi prijatelji

Ako su vas prihvatili njegovi prijatelji i ako se čini da istinski uživaju u vašem društvu, to bi moglo biti zato što znaju koliko usrećujete njihovog prijatelja, zbog čega će vas brzo prihvatiti kao dio društva.

3. Voli vam biti blizu

Znate kako je uznemirujuće kad vam se malo previše približi netko tko vas ne zanima? Potpuno je suprotno kad netko koga volite ima tendenciju da vam bude bliže od drugih ljudi.

4. Smiješi se nakon što vas poljubi

Naravno, možete se malo nasmiješiti nakon što poljubite nekoga u čijem društvu uživate, ali osjećate li se ikad kako blistate od sreće nakon što vas poljubi netko koga volite? Ako ga uhvatite s velikim osmijehom od uha do uha nakon poljupca, to je jasan signal da je presretan što je s vama.

5. Pažljivo vas sluša

Iako možda ne govori puno kada je u pitanju vaša veza i njegovi osjećaji o njoj ili vama, činjenica da pažljivo sluša kad razgovarate je nevjerojatno značajna.

Može se nagnuti bliže kada razgovarate o važnim temama ili kimnuti kada kažete nešto dirljivo, pokazujući koliko mu vaše riječi znače.

6. Stoji uspravno

Većina ljudi ima tendenciju pognutosti i lošeg držanja. Međutim, ako pokušavate impresionirati osobu do koje vam je jako stalo i želite da ih privući, stajat ćete ili sjediti uspravno. Ako to radi - sve je jasno.

7. Stišće ti ruku

Možda se čini kao mala gesta, ali sadrži svu intimnost svijeta.

8. Zove ili šalje poruke bez razloga

Ne rade to svi ljudi kad su zaljubljeni, stoga nemojte to shvaćati osobno ako vaš partner to ne radi. Međutim, to je znak da se s vama osjeća ugodno u neromantičnim situacijama, kao i u onim očitim, te da misli na vas tijekom dana.

9. U blizini je

Voli li s vama raditi svakodnevne aktivnosti bez nekog jasnog razloga? Na primjer, umjesto da se samo želi naći na večeri, on radije ide s vama u trgovinu kako biste zajedno kupili sve sastojke i napravili večeru u kojoj ćete oboje uživati.

Jednostavno obavljanje kućanskih poslova pokazuje želju za prisnijim odnosom od običnih spojeva ili seksualnih partnera.

10. Često uspostavlja kontakt očima

Kad ste u kafiću s prijateljima, a i on je tu sa svojim društvom, baca li pogled preko prostorije samo da bi nakratko uspostavio kontakt očima? To ukazuje na to kako, čak i kada vas dvoje radite različite stvari, on i dalje želi da budete svjesni koliko mu je stalo.

11. Prolazi prstima kroz kosu

Kad su ljudi nervozni, skloni su proći prstima kroz kosu češće nego inače.

Radi li to kad ste vas dvoje u neposrednoj blizini ili tijekom romantičnog trenutka? Ako je pozitivan odgovor, to je jasan znak da bi vam volio reći nešto važno i intimno, ali ne može pronaći prave riječi.

12. On odražava vaše ponašanje

Mogli bi uočiti i podudaranje u ponašanju, što se često događa parovima kad se zbližavaju. Na primjer, uzima žlicu juhe isto kad i vi ili ako se naglo ustanete i on se ustane za vama.

13. Daruje vam značajne poklone

Smisleni pokloni ne trebaju biti skupi. To su oni pokloni koji imaju dublje značenje za njega i za vas, a iza njih obično stoji dugo promišljanje i ozbiljan trud.

14. Imate osjećaj da se stalno smije kad je s vama

Smije li se svakoj sitnici kojoj se i vi smijete? Smiješno mu je nešto što ste napravili ili rekli? Koliko god čudno zvučalo, što se on češće smije to je vjerojatnije da vas smatra zabavnom, što je ozbiljnija razina interesa i uzbuđenja vezana za vas i vašu vezu.

15. Spontano vas dodiruje

Kad ste na javnom mjestu, stavlja li vam ruku na leđa kad stojite jedno pored drugog? Ili vas ulovi za ruku prije nego što uđete u gužvu kako se ne bi pogubili? YourTango piše da dodirivanjem pokazuje da želi održati fizički kontakt, čak i kada nije seksualni.