To su kritiziranje, obrambeni stav, podizanje zida i prezir.

- Dokle god parovi koriste bilo koju od ove četiri navike i pritom se s vremenom stanje ne popravlja, s vremenom će se sve manje okretati jedno prema drugome kako bi zadovoljili onu važnu potrebu za povezivanjem - kaže poznati psiholog dr. sc. John Gottman koji je 1970-ih godina proučavao na tisuće parova.

Promatrao je njihovu interakciju i pratio zadovoljstvo u odnosima. Otkrio je da parovi koji u teškim trenucima prakticiraju kritiziranje, obrambeni stav, podizanje zida i/ili prezir, zapravo pokreću ono što je poznato kao 'kaskada udaljenosti i izolacije'. Psiholog napominje da ovakvi odnosi u braku vode do nestabilnosti i u konačnici do raspada veze, zato je važno prepoznati ih na vrijeme i poraditi na tome.

Kritiziranje

Kritiziranjem se može nazvati tip komunikacije kada jedna strana probleme u životu ili ljubavnoj vezi pretvara u nedostatak karakternih osobina kod partnera. Na primjer, kritika je izgovaranje riječi 'uvijek' ili 'nikad' kod opisivanja nečega što partner radi ili ne radi.

Ono se razlikuje od prigovaranja koje je normalan i zdrav aspekt odnosa, jer, ukoliko se nitko nikada ne žali, s vremenom će doći do nagomilanog zamjeranja koje nije adekvatno 'obrađeno' kroz određeni period. Prigovaranje je fokusirano na stvarni problem.

Na primjer, ovo bi bilo kritiziranje: 'Jako sam umoran i tebe nikad nije briga za to. Uvijek ostavljaš neoprano suđe u sudoperu.', a ovo prigovaranje: 'Jako sam umorna na kraju dana i frustrira me sudoper pun prljavog suđa.'

Obrambeni stav

Obrambeni stav je reakcija na kritiku. Ako jedan partner zauzme obrambeni stav, druga strana će vjerovati da nije čuo njegove/njezine potrebe. To neće dobro utjecati na vezu, a moguće je da će i pojačati kritiziranje.

Obrambeni stav se može ispoljavati na više načina. Kroz pretjerano objašnjavanje: 'Pa, oprao bih suđe, ali kad sam ga krenuo prati ponestalo mi je deterdženta, a onda sam otišao u trgovinu i...', kroz mentalitet žrtve: 'Uvijek si prema meni tako zla!'

Može doći i do kontra-kritike: 'Suđe ću početi prati kad se počneš bolje brinuti za dvorište. Uvijek to zanemaruješ.' ili do korištenja riječi 'ali': 'Znam da je suđe neoprano, ali zar ne možeš to bar večeras ignorirati?'

Umjesto obrambenog stava bolje je preispitati cijelu situaciju i preuzeti odgovornost za dio problema, pa makar taj dio bio vrlo malen.

Podizanje zida

To je situacija kad se partner tijekom razgovora počne ponašati kao da gradi zid oko sebe i distancira se. Drugoj strani se to može činiti kao da ne mari za njegove/njezine osjećaje, dobrobit... U takvoj situaciji partner koji se distancira zna odvraćati pogled, šutjeti većinu razgovora, a možda će i prekrižiti ruke na prsima.

Takav stav ukazuje da je psihički preplavljen pa mu tijelo počinje reagirati kao kad se nalazi u nekoj opasnosti - otpušta hormone stresa, srce se ubrzava i dolazi do snažne potrebe za bijegom. Dijelovi mozga odgovorni za relacijsko ponašanje kao da se ugase, a tada je osoba onesposobljenja za stvari koje bi mogle riješiti problem, poput humora i osjećaja naklonosti.

U takvoj situaciji je mudro uzeti 20 minuta pauze, prošetati, duboko disati, nekako se umiriti, i tek nakon toga razgovarati s partnerom o problemu.

Prezir

Prezir u braku se zna razviti kroz dugogodišnji osjećaj ogorčenosti ili nakon partnerove izdaje. No, neki ljudi nauče pokazivati prezir prema drugima jer su to gledali od roditelja kroz odrastanje pa se kao odrasli tako ponašaju kad su uzrujani.

Prema Gottmanovom istraživanju, prezir se pokazao kao najveći pokazatelj razvoda braka. On je najopasniji za vezu jer, kao prvo, prezirati nekoga je jako ružno i zlonamjerno, a kao drugo - u težim slučajevima se događa da prezir prema partneru postaje emocionalno zlostavljanje.

Prezir možemo nazvati predimenzioniranom kritikom, a osoba koja prezire partnera zapravo zauzima superioran stav izražavajući svoje nezadovoljstvo sramoćenjem i zlobnim sarkazmom, a sve kako bi drugu stranu maksimalno ponizila.

Primjer kako prezir zvuči: 'Oh, naravno, ušla sam u prljavu kuću nakon dugog dana. Što bih drugo očekivala od nekoga poput tebe? Trebala sam znati koliko ćeš biti lijen kad sam upoznala tvoju obitelj.', prenosi mindbodygreen.com.