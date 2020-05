15 savjeta stručnjaka pomažu da svaka veza postane sretnija

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Predivna priča: 'Spasila mi je život pa postala moja supruga'

Čak i komplicirane veze i brakovi uz stručne savjete u ovome članku mogu postati sasvim drugačije, a samo se trebate pridržavati uputa, piše Lifehack.

Iako se neki savjeti čine jednostavnima, nemojte da vas ta jednostavnost zavara. Upravo jednostavne stvari jamče uspjeh. Stoga donosimo niz od 15 savjeta Rossane Snee, licencirane bračne i obiteljske terapeutkinje iz SAD-a.

1. Činite male stvari

Ako želite siguran i ugodan brak, zaboravite na velike geste poput večera u restoranima s pet zvjezdica, dijamanata u čašama šampanjca ili putovanja na Bermuda. Riječ je samo o kratkoročnim investicijama. Ako želite nevjerojatan brak, morate se usredotočiti na male, svakodnevne stvari. Kad ih stavite u perspektivu, možda se čak čine beznačajnima, no te male geste su ono što stvara uspomene i grije vas tijekom najhladnijih noći.

Foto: Dreamstime

Te sitne male stvari mogu biti raznolike. Primjerice, možete bračnom partneru ili partnerici donijeti neku sitnicu prije nego uopće shvate da im ona treba. Napravite im omiljenu kavu prije nego je napravite za sebe. Kad ujutro ustanete, složite krevet prije nego odete pod tuš. Ove sitne, naizgled beznačajne stvari, zapravo su velike. Govore o ljubavi i investicija su u brak. Nemojte zanemariti njihovu važnost.

2. Postanite najbolji prijatelji

Sjećate li se onog vremena iz srednje škole kada ste s prijateljima dijelili sve? Ako se dogodilo nešto dobro ili loše odmah ste ih zvali da to podijelite s njima. Ako ste o nečemu razmišljali, nije bio problem uputiti telefonski poziv i satima razgovarati o vašim promišljanjima. Vaš supružnik vam mora postati najbolji prijatelj. To je osoba s kojom dijelite život, bez obzira na dobro ili loše koje vam se u njemu može dogoditi. U članku Being best friends with your spouse isn’t just a cliché—it could actually have some science-backed benefits, Sara Hendricks je napisala:

"Istražujući ulogu prijateljstva u braku, znanstvenici su otkrili da su benefiti braka još veći kod ljudi koji smatraju da u takvoj zajednici imaju prijatelja u partneru".

Autor studije John F. Helliwell navodi:

"Pozitivne strane braka su više izražene kod onih koji u svom bračnom partneru imaju prijatelja. U prosjeku, riječ je o dvostruko većim benefitima kod onih koji partnera smatraju najboljim prijateljem".

3. Saslušajte

U dobrom braku je jedna od stvari koje volimo činjenica da vas uvijek ima tko saslušati. U svom članku "Sometimes Lending an Ear is the Best Gift" Jennifer Preyss piše:

- Oni nisu tražili rješenje za njihov problem. Ne, ono što su tražili je emocionalno oslobađanje. Htjeli su dijeliti i disati - piše ona.

Foto: Dreamstime

Kako biste mogli nekoga utješiti, nije samo dovoljno riješiti njegov problem. Ponekad je najbolji način samo da ga saslušate. Ako ste žena, očekujte od muža da vas sasluša, a ne da nužno nešto riješi.Muškarci tradicionalno misle da moraju riješiti problem svoje partnericom, no ponekad je najbolje samo je saslušati i reći: Sve će biti u redu.

Svi želimo da nas netko sasluša, a to je ujedno i način na koji će vaš brak opstati. Partner će znati da u bilo koje doba dana i noći može iskreno sa vama razgovarati, a to je, vjerovali ili ne, istinski dar.

4. Napišite ljubavno pismo

Da, vremena su se promijenila i više smo navikli slati SMS poruke i e-mailove nego uzeti olovku u ruku i napisati suvisli tekst. No puno je romantičnije primiti ljubavno pismo nego e - mail. Možda je i staromodno, no vrlo je romantično. Tko god da primi pismo, sigurno neće reći: Dovraga, što je ovo?! Pismo će pročitati, upiti riječi i sačuvati ga zauvijek. Autorica navodi kako je njoj ove godine za Valentinovo suprug tijekom 14 dana svakog dana napisao jedno ljubavno pismo ostavljajući ih na mjestima gdje je znao da će ih ona pronaći.

Foto: Dreamstime/ilustracija

- Kakav predivan način za započeti dan! Bolje od kutije čokolade ili buketa ruža. Jer i nakon što čokolada i ruže nestanu, pisma će biti tu - kazala je Snee savjetujući ljudima da ne dopuste tehnologiji da ih liše izjavljivanja osjećaja na komadu papira. S čitateljima je podijelila i dio pisma koje je slikarica Frida Kahlo poslala suprugu Diegu Riveri.

- Ništa se ne može usporediti s tvojim rukama, ništa sa zeleno zlatnim sjajem tvojih očiju. Moje je tijelo danima i danima ispunjeno tobom. Ti si ogledalo noći. Snažan bljesak munje. Vlaga zemlje. Udubljenje tvog pazuha moje je utočište. Moji prsti dodiruju tvoju krv. Sva je moja radost osjetiti život kako izvire iz tvoje cvjetne fontane dok moja ispunjava sve završetke živaca koji su tvoji - napisala je.

Naravno, ne morate biti na ovoj razini i ideja odlomka nije da vas obeshrabri, nego inspirira. Samo pišite o onome što osjećate i to će biti sasvim dovoljno.

5. Odustanite od zadnjeg zalogaja

Način da stvorite toplo okruženje ispunjeno ljubavlju je i taj da odustanete od posljednjeg zalogaja. Zamislite da vam na kuhinjskom stolu stoji posljednji čokoladni keks kojeg vaša supruga jako voli. Hoćete li ga pojesti ili prepustiti njoj?

Foto: Dreamstime

Ako želite da vaša veza bude odlična, prepustite taj keks. Gesta neće biti zaboravljena. Ona pokazuje koliko vam je stalo i koje ste žrtve spremni podnijeti, osobito ako i sami očajnički želite taj keksić. Iako prepuštanje zadnjeg zalogaja hrane zvuči blijedo, to govori na suptilnoj razini kolika je snaga vaše ljubavi.

6. Brinite se o sebi

U vrijeme vjenčanja vjerojatno ste izgledali najbolje u svom životu. No što se dogodilo s vremenom? Možda ste se opustili, prestali brinuti o tome kako izgledate? Možda ste nabacili i koji kilogram ili se ne odijevate više onako lijepo jer mislite da ne morate. Ali zašto ne? Želite da vaš partner izgleda najbolje moguće, a to znači da i on želi da vi izgledate isto tako najbolje moguće. I to je fer. Scott Christian o tome piše u članku For a Strong Relationship, First Take Care of Yourself.

Foto: Dreamstime

- U braku i predanoj vezi mnogo se toga može reći o brizi za partnera. No puno češće veze nailaze na teškoće jer se ljudi ne brinu sami o sebi. Čini se nevjerojatnim koliko ljudi zaboravlja da ukoliko vi živite u emocionalnom rasulu, u isti ćete zasigurno povući i partnera. Ako se opustite, velika je vjerojatnost da vaša veza neće opstati - piše Scott.

Stoga se postavlja pitanje kako se brinuti o sebi. Pazite na prehranu i odrecite se štetnih navika kako biste mogli biti uz svog partnera kad ostarite i kad ćete jedno drugome najviše trebati. Darujte sebe jedno drugome na najbolji mogući način.

7. Komplimentirajte

Kad ste tek počeli hodati, često ste davali komplimente partneru. Tijekom vremena, polako ste ih prestali davati misleći da partner ionako zna kako se osjećate i što o njemu mislite bez da je potrebno to izgovoriti na glas. No to nije točno i upravo je suprotno. Zašto? Zato što je to dobro čuti. To je podsjetnik na činjenicu kako partner misli da ste predivni. Možete im komplimentirati na skuhanom objedu, odabranoj odjeći i kako je nose. Možete pronaći stotinu stvari koje će vašu vezu učiniti posebnom. Svi vile čuti komplimente, pa i vaš partner. Ako to ne radite često, možda se iznenadite njihovim licima kad ponovo krenete s komplimentima.

8. Pomozite

Osjećat će se iznimna bliskost među partnerima koji slijede ovaj mali savjet. Usred ste pospremanja kreveta, a vaša bolja polovica se stvori niotkuda i pomogne vam. Posao je gotov za upola manje vremena i nema potrebe da šećete oko kreveta slažući posteljinu. Ili perete suđe, a onda se pojavi partner, uzme kuhinjsku krpu i obriše suđe te ga pospremi u ormare. Kakva pomoć! Osjećate se izvrsno, a postoji milijun takvih sitnica oko kojih jedno drugome možete pomoći. Bilo da je riječ o spremanju čistog opranog rublja, odlaska u trgovinu, roditeljskih obveza i drugih zadataka. Lista je beskrajna, a vi ne možete ostati ljuti na partnera koji uvijek pronađe način da vam pomogne, zar ne?

Foto: Dreamstime/ilustracija

9. Započnite i završite dan poljupcem

Možda se pitate zašto je to važno. Čini se tako trivijalno, no ljubljenje je vrlo intimno. Mnogi parovi se više ne ljube, osobito ako su dugo u braku. - Razrovala sam s mnogima koji nikad ne poljube svog bračnog partnera. To ne postoji u njihovoj vezi. A tako je puno važnih stvari u jednom malom poljupcu - objašnjava Snee i citira knjigu "10 Reasons Why Kissing Is SO Important In A Relationship".

- Snaga poljupca je u tome što pokazuje strast, intimnost, želju i koliko obožavate neku osobu. Može smanjiti stres i pomoći kod tjeskobe. Važan je kod vođenja ljubavi i u braku. Strast i sve ostalo se može izgubiti tijekom svakodnevice uz posao i djecu kad ste u braku. Zato je važno održati iskru u vezi poljupcem. Važno je partneru pokazati koliko vam znači. Brzi poljubac prije odlaska na posao može biti puno više nego što mislite - citirala je.

Ljubljenje može biti zaigrano ili strastveno, no u svakom slučaju o vašim emocijama govori više od riječi. Ne morate se ljubiti ujutro ili uvečer, nego kad god poželite.

10. Šećite zajedno

Tijekom šetnje s partnerom možete podijeliti svoja promišljanja tog dana, raspraviti važne teme ili jednostavno razgovarati o neobaveznim temama. Postoje brojni benefiti šetnje, ne samo činjenica da ste vani i udišete svjež zrak ili vježbate, nego se na taj način i dublje povezujete. Ako ste oboje spremni u dnevnu rutinu ubaciti duge šetnje, sigurno je da će vaša veza ojačati. To je predivan način za to da se opet približite jedno drugome.

Foto: Fotolia,

11. Budite Yin njegovom Yangu

Vi i partner niste identični blizanci i velika je vjerojatnost da ste s nekim tko je posve drugačiji do vas. To je dobra stvar, jer ne želite biti u braku sami sa sobom, zar ne? Postoji mogućnost za rast u vašim razlikama, a podjela različitih stajališta vas može nečemu i naučiti. Ne morate se uvijek složiti , no ako ste otvoreni prema drugima, učite nove načine postojanja.

Primjerice, vaš suprug je spontan, dok ste vi više konzervativni. Oboje imate koristi od karakternih crta onog drugoga jer će biti vremena kada ćete trebati biti više spontani, ali i onih kada će vam biti drago da ste konzervativni. Umjesto da vas razlike razdvajaju, one mogu dodati još jedan sloj vašem odnosu.



12. Podijelite tišinu

Iako mislite da će vas i partnera približiti mogućnost da radite nešto zajedno, to ne mora biti tako. Ponekad je dovoljno podijeliti tišinu. Sjedite zajedno u istoj sobi,. slušajte glazbu, ili se jedan uz drugog bavite svojim hobijima svatko za sebe. Ne morate razgovarati, nego samo podijelite prostor uživajući u prisustvu onog drugog.

13. Provjerite kako je

Vrlo je jednostavno provjeriti tijekom dana kako je vaš bračni partner i na taj način mu dati do znanja da mislite na njega. Ne trebaju vam dugi razgovori, nego je dovoljna i obična SMS poruke s pitanjem: Kako si?". Javite partneru kad se vraćate doma i dajte mu do znanja da jedva čekate da ga vidite.

Foto: Dreamstime

14. Opraštajte

U svakoj će vezi netko ponekad pogriješiti. To je neizbježno. NO ovaj savjet može vam spasiti brak i omogućiti vam da idete naprijed i postanete jači.- Opraštajte i nastavite dalje. Nemojte pamtiti pogreške partnera poput zaboravljene godišnjice, slomljene vaze ili činjenice da nije iznio smeće. Riječ je o velikim greškama koje bole i mogu biti katastrofalne. Neki ljudi spremni su zauvijek zamjerati sitnice, no nemojte biti ta osoba,. Razgovarajte, riješite problem i nastavite dalje. Uvijek će biti prostora za nove i nove greške, pa im ne treba dopustiti da se nagomilaju.



15. Ne zaboravite na kompromis

Ovo je najvažniji savjet. Svaka veza uključuje dvoje ljudi. Svatko ima svoj pogled na stvari, i ma situacija kada nitko ne želi odstupiti od svog stava. To može povrijediti osjećaje i rezultirati zamjeranjem, a onda nastupa umijeće kompromisa kao vrlo važan element. ON pokazuje da ste otvoreni, da volite partnera i spremni ste sagledati njegove potrebe, ali i pokazuje da ste otvoreni prema mogućnosti da partnerove potrebe stavite ispred svojih. Nema boljeg načina za učvršćivanje veze.



