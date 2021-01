Ono što žene žele od muškarca možda se čini kao najveća tajna u svemiru, ali zapravo većina muškaraca i žena očekuje i želi iste stvari od svog drugog partnera u vezama.

Međutim, postoje neke razlike pa evo kakvog muškarca bi većina žena željela imati kao partnera:

1. Žene žele muškarce koji su samopouzdani

Mnogo muškaraca izgubi samouvjereno ponašanje u interakciji sa ženama. Žene žele samopouzdanog muškarca, nekoga tko može održati razgovor i zainteresirati ih. Međutim, morate shvatiti da postoji razlika između samopouzdanja i egomanijaka.

2. Žene žele osjetiti kemiju

Kemija je nešto što je od velike važnosti za žene. Žene vole muškarca zbog privlačnosti, a privlačnost se ne temelji na financijama ili izgledu. To ovisi o emocionalnoj i seksualnoj privlačnosti koju žena osjeća prema vama.

3. Žene žele muškarce koji su pozitivni

Žene žele muškarca koji im može izmamiti osmijeh i koji je pozitivno raspoložen. Ako se pozitivno odnosite prema životu i puno se smiješite, izmamljivanje njezina osmijeha prirodno će doći.

4. Žene žele muškarce koji su šarmantni

Ne, ne trebate biti izvrsni govornik da biste bili šarmantni. Iako to pomaže, žene očekuju da će muškarac biti ugodan i simpatičan. A, ono što vam treba za to su originalnost i jedinstvenost.

5. Žene žele muškarce koji se ne boje pokazati svoju ranjivost

Kad se budete htjeli otvoriti i pokazati joj svoju emocionalnu i ranjivu stranu, ona će vas doživljavati kao osobu koja se osjeća ugodno u svom društvu. Zbog toga će se i ona osjećati ugodno u vašem društvu.

6. Žene žele muškarce koji su privlačni

Žene privlače muškarci koji se brinu o sebi. Ne trebate se oblačiti ili izgledati poput modela, samo pripazite da vaša higijena bude na mjestu, imate svoj jedinstveni stil i ulažete malo truda u svoje fizičko zdravlje.

7. Žene žele muškarce koji su stabilni

Stabilnost je presudna za žene kada su u pitanju dugoročne veze. Emocionalna stabilnost je jednako važna kao i ekonomska stabilnost.

8. Žene žele muškarce koji su emocionalno prisutni

Kad razgovarate s njom, slušajte i obratite pažnju. Pogledajte je i usredotočite se na ono što govori. To je ono što žene najviše traže u muškarcu.

9. Žene žele muškarce koji su zaštitnički nastrojeni

Osigurati da se žene osjećaju sigurno je obavezno. Ovo je nepisano pravilo kojeg se moraju pridržavati svi muškarci.

10. Žene žele muškarce koji su strastveni

Ako vam se sviđa, svakako joj to i pokažite. Svaka žena želi da joj muškarac pokaže koliko snažno je voli.Pokažite joj što osjećate prema njoj kroz male ili velike geste.

11. Žene žele muškarce koji su razumljivi

Žene žele biti s muškarcima koji ih ne osuđuju ili ih nastoje stalno poboljšavati. Naravno, možete joj reći kad učini nešto loše, ali ne možete je u potpunosti promijeniti.

12. Žene žele muškarce koji su društveni

Ne trebate imati veliki krug prijatelja da biste privukli ženu. Ne, žene jednostavno žele muškarca kojeg mogu upoznati sa svojim prijateljima.

13. Žene žele muškarce koji su otvoreni

Sramežljivost je jedno, ali nepristajanje na vlastite potrebe jedan je od najvećih neprivlačnih poteza koje možete napraviti. Žene žele da otvoreno kažete što želite ili što vam treba.

14. Žene žele muškarce koji su neovisni

To različitim ljudima može značiti različite stvari, ali većina žena želi da njihov muškarac bude neovisan i samostalan. One žele muškarce koji se mogu brinuti o sebi, donositi vlastite odluke, živjeti prema svojim principima i vrijednostima te slijediti svoje snove i strasti.

15. Žene žele da ih muškarci doživljavaju jednakima

Žene žele da se muškarci prema njima ponašaju ravnopravno. Žele vezu u kojoj se prema njima postupa pošteno i gdje mogu otvoreno razgovarati. Ne žele nikakav poseban tretman.

16. Žene žele muškarce sa smislom za humor

Smisao za humor presudan je kriterij za privlačenje žena. Ako je možete nasmijati u bilo kojoj situaciji to je veliki plus koji posjedujete, piše Your Tango.