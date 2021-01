Nakon uživanja u masnoj hrani tijekom blagdana, u prehranu se preporučuje uvesti namirnice koji brzo tope kalorije. One će pospješiti izbacivanje toksina iz organizma i dovesti liniju u red.

Chia sjemenke

Ove sjemenke osim što smanjuju rizik od dijabetesa, pretilosti i kardiovaskularnih bolesti, pružaju dulji osjećaj sitosti. Chia sjemenke bogate su vlaknima, proteinima i omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju apetit, piše Women's Health.

Cimet

Hrana bogata okusima stvara jači osjećaj sitosti, a to osobito pomažu začini koji potiču probavu i ubrzavaju metabolizam. Cimet je jedan od saveznika vitke linije. On pomaže u kontroli šećera u krvi zbog čega se smanjuje stalan osjećaj gladi. Što se razina šećera brže diže, to se i brže spušta zbog čega se javlja glad.

Bobičasto voće

Ovo voće obiluje polifenolima, supstancom koja štiti srce, ali ujedno i smanjuju rizik od nakupljanje masnih naslaga. Osobito su djelotvorne na bokovima i nogama. Borovnice, jagode i brusnice mijenjaju crijevnu floru i sprječavaju razvoj opasnih patogena.

Đumbir

Osim što ublažava mučninu nakon prejedanja, đumbir djeluje protuupalno, regulira razinu šećera u krvi i smanjuje osjećaj gladi. Također, on potiče sagorijevanje kalorija i blagotvorno djeluje na probavni trakt. Može se usitnjen dodati u variva ili pak pomiješati s medom za jači imunitet.

Zeleni čaj

Vruća voda povećava sitost, a zeleni čaj razinu hormona kolecistokinin zaduženog za regulaciju apetita. On je odličan izbor za sve koji žele smršavjeti zato što ubrzava trošenje masti, a preporučuje se na dan piti najmanje dvije šalice ovog napitka.

Avokado

On obiluje mononezasićenim mastima i vlaknima koje pružaju osjećaj sitosti. Vlakna vežu vodu na sebe, zatomljuju apetit i smanjuju opasnost od prejedanja.

Kvinoja

Ova namirnica bogata je magnezijem koji je ključ u regulacije energije i pomaže u kontroli šećera u krvi. Pruža dulji osjećaj sitosti i pripada u bezglutenske namirnice, ali prije kuhanja preporučuje ju se dobro isprati.

Ljute papričice

Čili papričice, kajenski papar i feferoni spadaju u rod ljutih papričica bogatih kapsaicinom. On ubrzava rad metabolizma bolje od bilo kojeg drugog začina jer aktivira i hormone stresa. Simpatički živčani sustav se aktivira i u tijelo otpušta katekolamini - hormone koji pospješuju sagorijevanje masti. To znači da tijelo masti već 20 minuta nakon jedenja ljutih papričica pretvara u gorivo.