1. Okrenite se prirodnim materijalima

- Dodavanje prirodnih materijala u vaš dom prekrasno će se uklopiti u ljeto - objašnjava dizajnerica Hallie Henley Sims, koja savjetuje što više trave, tropskog lišća, namještaja od drva i slično.

2. Osvježite trijem, terasu ili balkon

Dizajneri su potpuno zaljubljeni u vintage namještaj za terasu od ratana. Ukoliko ste u mogućnosti uložite u to, a kada dođe hladnije vrijeme unesite stolice i stolove unutra i pustite ih da zasjaju u vašem dnevnom boravku. Vrlo ih se lako može uklopiti u prostor.

3. Ne zaboravite na mirise

Svijeće nisu samo za zimu. Odlične su i za ljetnu sezonu, posebice svijeće od sezonskog cvijeća. Mirisi zaista transformiraju prostor, pa se usredotočite na sezonske mirise poput gardenije i lavande. Pronađite one laganijeg i osvježavajućeg mirisa.

4. Neka i vaš vrt zasjaji

Kupite novo cvijeće za vrt, nove posudice i slično. Tijekom ljeta puno vremena provodimo vani, pa bi bilo dobro malo i osvježiti vrt kako bi bio spreman za sezonu.

5. Cvjetići

- Najbolji način da osvježite svoj dom za ljeto je da unesete raznovrsno cvijeće i biljke. Svježe cvijeće i bujne biljke dodaju toliko teksture i privlačnosti prostoru. Ako imate vrt još bolje, donesite cvijeće iz vrta. Tako nećete morati potrošiti novce - kaže dizajnerica Kate Smith.

6. Nadogradite svakodnevicu

Zamijenite posteljinu, unesite neku novu umjetninu ili fotografiju te vazu s cvijećem.

7. Uredite mali stolić

Ako ste jedni od onih koji na malenom stoliću u dnevnom boravku drže dizajnerske knjige ili jednostavno omiljene knjige, preko ljeta ih zamijenite knjigama prigodnim za sezonu poput onih o putovanjima ili vrtlarstvu. Osim toga, ako ste u mogućnosti zamijenite stolić ili ga uredite u svjetlijim nijansama.

8. Riješite se viška stvari

Odvojite malo vremena za veliko čišćenje, doniranje ili prodaju stvari koje vam više ne služe.

9. Rashladite kozmetiku

Provjerite držite li svoju kozmetiku na prikladnom mjestu. Mnogi artikli se mogu otopiti na velikim temperaturama pa provjerite na kojoj temperaturi ju je najbolje držati. Pronađite za nju neko hladnije mjesto.

10. Promijenite tekstil

- Zamijenite tamnije jastuke za svjetlije. Zamijenite baršun i deblje tkanje pamukom - potiče dizajnerica Wendy Mauro.

11. Promijenite posteljinu

- U ljetnim mjesecima najbolje je prijeći na svilenu posteljinu jako svijetle boje - kaže dizajner Jean Liu.

12. Dvostruki užitak (ako imate bazen)

Ako imate bazen u svom dvorištu nabavite zabavan luftić, napravite koktele, donesite frižider i ležaljke i uživajte u udobnosti svog doma.

13. Organizirajte smočnicu

Odvojite malo vremena da prođete kroz sve namirnice i provjerite datume isteka i osigurate da je sve spremljeno na odgovarajući i organiziran način.

14. Transformirajte blagovaonski stol

Blogerica Tiffany Barino velika je obožavateljica mijenjanja posuđa za godišnja doba.

- Tanjuri sa svijetlo žutim limunom savršeni su za ljetne zabave i doručke, ručkove ili večere na otvorenom i večere. Veseli uzorak vrišti 'ljeto' - kaže ona te savjetuje svima koji su u mogućnosti da za ljeto nabave neki razigrani pribor za jelo.

15. Ukrasite kamin

Kako kamin ne bi ostao netaknut preko njega prebacite neku živahnu umjetnost ili na njega poredajte vaze i neko sezonsko cvijeće. Ono što daje posebnu čar i opuštenu vibraciju je minimalistička vaza koju možete postaviti pored kamina i u nju stavite nekoliko pampasa. Na kamin možete poredati i nekoliko morskih motiva kao što su školjke.

16. Ukrasni jastuci

U dnevni boravak, spavaću sobu ili vrt unesite malo boja i razigranih tekstura na jastucima. Već smo prije spomenuli da zamijenite tamne sa svjetlijima, što će dodatno unijeti veselje u vašu kuću.

17. Pribor s kojim možete biti bez brige

Priuštite si vinsku čašu koja je izdržljiva i jednostavna za upotrebu na otvorenom - koja nije sastavljena od stakla i lako ju je očistiti i ponovno koristiti tijekom cijele godine.

18. Dodajte razigrane boje

Odvojite vrijeme da se konačno uhvatite u koštac s bezličnim zidom u koji ste buljili proteklih godinu dana i dajte mu poputno novi izgled. Možete ga obojiti u neku zanimljivu boju ili zalijepiti tapete.

19. Ono što imate u zatvorenom odnesite i vani

Neka vaša obitelj uživa u vanjskom dijelu kuće kao i u unutrašnjem. Dodajte zanimljive jastuke, svijeće, časopise, knjige, osvježenja i slično. Obogatite prostor i lampionima i prostirkama kako vam ne bi bilo navečer hladno.

20. Pospremite ormar i odjeću

Ako još niste spremili one vunene džempere i guste dolčevite, učinite to sada. Ako vam to prostor dopušta, postavite svoje omiljene komade na stalak za odjeću, tako da nećete morati kopati po svom ormaru, piše Apartment Therapy.