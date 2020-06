Kakvu razliku mo\u017ee stvoriti jedna jedina rije\u010d!\u00a0Godine 1631.,\u00a0nakon \u0161to su Biblije na engleskom jeziku kona\u010dno postale legalne, izdava\u010d Robert Barker iza\u0161ao je s verzijom koja se istaknula zbog propusta vezanog uz sedmu zapovijed. Ona ka\u017ee 'ne sagrije\u0161i bludno', a Barkeru se omaklo 'sagrije\u0161i bludno'. Prije nego \u0161to je re\u0161ka primije\u0107ena, podijeljeno je oko tisu\u0107u primjeraka ove 'Biblije gre\u0161nika'. Nikad ne\u0107emo znati koliko je ljudi koji su se pokorili ovoj izmijenjenoj zapovijedi, no 400 godina kasnije ostalo je samo devet primjeraka te Biblije.

<p>Vjerojatno znate da naziv Biblija' dolazi od grčke riječi βιβλία, što označava svitke, te da je Biblija prva knjiga koja je tiskana nekom tehnikom, umjesto da je prepisivana rukom. Johann Gutenberg vjerojatno je prvi tisak Biblije završio 1455. godine u Mainzu u Njemačkoj, a gotovo 600 godina kasnije još postoje tri savršene kopije te Gutenbergove Biblije. Jedna je zaključana u knjižnici Kongresa u Washingtonu. </p><p>Ako ste sve ove činjenice o Bibliji znali, nije čudno, jer to su detalji koji se mogu pronaći u literaturi, pa i na Wikipediji. Ukratko, mogli ste doći do njih uz malo truda. No, mnogo je detalja koji nisu toliko poznati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vrijedna knjiga Thomasa Jeffersona, koji je 1820. napravio svoju verziju Biblije </p><p>Evo 24 činjenice o Bibliji koje dosad vjerojatno niste čuli. Ili, možda, jeste? </p><h2>Ne ukradi... Bibliju </h2><p>Jedna od najpoznatijih činjenica o Bibliji je da je to je riječ o najprodavanijoj knjizi svih vremena. Postoje procjene da se svake godine samo u SAD-u proda 25 milijuna primjeraka. No, sigurno ne znate da je riječ o o knjizi koja je najčešća meta - krađe u trgovini. Očito, ima onih koji je odluče 'maznuti' prije nego što su čuli za Deset zapovijedi. </p><h2>Prva tiskana knjiga </h2><p>Kao što smo već spomenuli, Biblija je prva knjiga koja je tiskana pokretnim tiskom. Riječ je o prvom tisku Biblije prevedene na latinski jezik. Vjeruje se da je ukupno tiskano 180 primjeraka, 35 na pergamentu i 145 na papiru. U svakom primjerku Biblije korištene su i iluminacije, tako da je svaka unikatan primjerak. </p><h2>Tko ju prevede - umire</h2><p>Ne tako davno, prijevod Biblije na engleski jezik mogao vas je stajati glave. John Wycliffe to je svejedno učinio u 14. stoljeću. Točno 43 godine nakon njegove smrti, Rimokatolička crkva je iskopala njegov leš, spalila ga i bacila pepeo u rijeku da ga kazni za grijehe. Još jedan rani prevoditelj, William Tyndale, spaljen je na lomači zbog hereze 1536. godine. Ironično je da ovih dana u prodaji postoji 58 inačica Biblije na engleskom jeziku, a priprema se i Reader's Digest verzija.</p><h2>Izvrsno nadahnuće</h2><p>Biblija vrvi beskrajnim nizom izreka koje koriste i ljudi koji nemaju veze s vjerom. Kao što je jednom napisao esejist Christopher Hitchens, inače ateist, brojne izreke iz Biblije zapravo su se udomaćile u našim jezicima. Na primjer, kad nekome poželite: 'Jedite pijte i veselite se', zapravo ste citirali Bibliju. Izrazi 'sol zemlje', kao i 'baciti bisere pred svinje' također potječu iz Biblije. </p><h2>Biblija grešnika</h2><p>Kakvu razliku može stvoriti jedna jedina riječ! Godine 1631., nakon što su Biblije na engleskom jeziku konačno postale legalne, izdavač Robert Barker izašao je s verzijom koja se istaknula zbog propusta vezanog uz sedmu zapovijed. Ona kaže 'ne sagriješi bludno', a Barkeru se omaklo 'sagriješi bludno'. Prije nego što je reška primijećena, podijeljeno je oko tisuću primjeraka ove 'Biblije grešnika'. Nikad nećemo znati koliko je ljudi koji su se pokorili ovoj izmijenjenoj zapovijedi, no 400 godina kasnije ostalo je samo devet primjeraka te Biblije.</p><h2>Bog kao 'Ona'</h2><p>Čak i prilično sitne pogreške pri pisanju Biblije prava su poslastica za kolekcionare. Tako je i sa Biblijom iz 1611. godine u kojoj postoji greška i Bog je u jednom stihu nazvan 'Ona'. Iako bi mnogi voljeli da je to neka ozbiljnija greška, riječ je, zapravo, samo o greški u prijepisu u Knjizi o Ruth, u kojoj stoji 'ona je ušla u grad', a ne 'on je ušao u grad'. Kopija te Biblije pojavila se u župnoj crkvi sv. Marije u Lancashireu u Engleskoj, prije nekoliko godina, a procijenjena je na preko 65.000 američkih dolara, odnosno oko 435.000 kuna. </p><h2>Najskuplja knjiga na svijetu</h2><p>Najskuplji prodani primjerak prodan je za više od 14 milijuna dolara, ili oko 93,6 milijuna kuna, u Sotheby'su, 2013. godine. Riječ je, zapravo, o prijevodu psalama Bay, što i nije ni potpuna Biblija. To je pjesnički prijevod psalma na engleski jezik vodećih puritanskih ministranata iz kolonije u Massachusetts Bay, objavljen 1640. godine, prva knjiga ikad objavljena u SAD-u. Knjiga je objavljena na 47 stranica, a svaka vrijedi gotovo 300 000 dolara, odnosno oko 2 milijuna kuna. Kao artefakt kolonijalne Amerike i religiozne povijesti, praktički je neprocjenjiva.</p><h2>Najtanja knjiga </h2><p>Vjernici više nemaju izgovor za to da svoje Sveto Pismo ostave kod kuće: Svih 1,2 milijuna stihova Starog zavjeta tiskano je na površini Nano Biblije, aluminijskog diska veličine pet sa pet milimetara. Budući da svako slovo ima samo 600 nanometara, potreban vam je i nano mikroskop da biste ju pročitali. Možda vam je, zapravo, lakše otići do najbližeg hotela da biste pročitali omiljene stihove. Zapravo, jedno od najzanimljivijih pitanja je ono zašto u hotelima postoji toliko primjeraka Biblije.</p><h2>Najveća Biblija na svijetu</h2><p>I sam Golijat mogao bi imati poteškoća s najvećom Biblijom koja je ikada zabilježena, a nalazi se na Sveučilištu Abilene u Teksasu. Ta verzija teži preko tisuću kilograma, visoka je oko metar i kad je potpuno otvorena široka oko 2,2 metra. Louis Wayn dvije godine je prepisivao tekst. To je preveliki primjerak Biblije da bi se mogao replicirati i dijeliti. </p><h2>BibleZine za mlade djevojke</h2><p>Nisu sva izdanja Biblije trajna. Naime, 2006. godine kršćanska izdavačka kuća Thomas Nelson otisnula je Novi zavjet kao 'Blossom BibleZine' za mlade djevojke. Na reklami za časopis stoji: 'Izgledom najnovijih časopisa za tinejdžere, mudrošću Svetog pisma i trakama na kojima su savjeti velike sestre, pomoći će da pronađete svoj put kroz teme vezane uz školu, prijateljstvo, odnos s roditeljima, ljepotu, modu, tijelo i pritisak vršnjaka. Ove godine vam neće biti lake, no proučavanjem onoga što vam Bog želi reći, možete se razviti u djevojku vjere'. </p><h2>Starenje u biblijskom stilu</h2><p>Ili se suvremeno čovječanstvo ozbiljno gubi, ili je naše razumijevanje vremena u Bibliji ozbiljno pogrešno: Rani biblijski likovi imaju zapanjujuće dug životni vijek. Kao što možda znate, Metuzalem je živio najduže, otišavši na drugi svijet u dobi od od 969 godina. Ali Adam, Seth, Noah i nekolicina drugih očigledno su također prošli 900 godina. Nakon potopa, biblijski se životi drastično se skraćuju, ali i Abraham i Izak su se približili dobi od 200, a i Josipov život, koji se čini relativno kratkim u odnosu na to, potrajao je iznenađujućih 110 godina. </p><h2>Biblija od Lego kockica </h2><p>Biblija od Lego kockica možda je najčudnija verzija Svetog pisma ikad stvorena. Umjetnik Elbe Sperling ilustrirao je knjigu i web stranicu s biblijskim scenama vjerno rekreiranim u LEGO ciglama. Sperling je jednostavno pružio mogućnost gradnje biblijskih motiva za djecu, fokusirajući se na priči o farmerima, poput Nojeve arke ili priče Jone i kitovi. </p><h2>Je li Juda bio crvenokos?</h2><p>Postoje mnogi portreti zloglasnog apostola koji je izdao Isusa za 30 srebrnih škuda, uključujući DaVincijevu 'Posljednju večeru', pa do Shakespeareova djela 'Kako vam se sviđa', u kojem Judu opisuje kao čovjeka boje između smeđe i crvene. Ali, nigdje u tekstu Novog zavjeta nitko zapravo ne opisuje njegovu boju kose, pa nikad nećemo znati je li to doista istina. No, dobar efekt ovih opisa i slika bilo je ukidanje stoljetnih predrasuda prema ljudima s crvenom kosom.</p><h2>Psalmi 'siročad' </h2><p>Ne, nisu to psalmi o siročadi, već psalmi bez autora, ili naslova, koji se zapravo samo nastavljaju na prethodne psalme. U hebrejskoj Bibliji ih je 18, a u Novom zavjetu 17. Autorstvo je općenito teško utvrdivo, odnosno poznato je da su, pored kralja Davida i njegovog nasljednika Salomona, za ostale psalme zaslužni mnogi drugi suradnici, uključujući i Mojsija.</p><h2>Najokrutnija biblijska junakinja</h2><p>Naravno, to je Judita. Bezobzirna udovica u gradu Betuliji koja zavodi Holoferna, generala invazijske perzijske vojske, napije ga u vlastitom šatoru i obori ga s dva udarca vlastitog mača. Potom je gurnula njegovu glavu u torbu, prišla vratima i pokazala je, preplašivši neprijateljske snage. Bi li neka moderna špijunka mogla učiniti bolje? Teško. </p><h2>Najgori član obitelji u Svetom pismu?</h2><p>Postoji velika konkurencija: Abraham, koji je bio voljan žrtvovati svog jedinog sina na Božju zapovijed, sigurno je jedan, no tu je i Kain, koji ubija svog jedinog brata. Zatim je tu Rebeka, koja se sa svojim sinom Jakovom udružuje kako bi prevarila starijeg brata Izaka. Otišla je toliko da je zbunila umirućeg supruga položivši mu krzno na ruku na samrti, kako bi dao blagoslov Jakovu, a ne prvorođencu Izaku (koji je bio poznat kao dlakav čovjek). </p><p>No, Izak nije htio propustiti svoj dio kolača - kad je otac Jakovu dao plašt u više boja, on je odlučio ubiti Josipa i baciti ga u rupu. No, na intervenciju jednog brata, umjesto toga, prodaju ga u ropstvo, govoreći ocu da ga je pojela divlja životinja. Kako se među članovima obitelji može roditi takvo suparništvo?</p><h2>Najveći poligamist u Bibliji </h2><p>Od svih poligamista u Bibliji, kralj Salomon bio je majstor. Opisano je da da ima 700 supruga i 300 konkubina, pa je pravo pitanje kako je mogao zapamtiti njihova imena, a kamoli razlikovati ih. Ako je svaku večer posjećivao drugu ženu, prošlo bi gotovo tri godine prije nego što bi ga ona prva ponovno vidjela. Ali, mora da je proveo više vremena s nekima, jer su neke žene iz inozemstva zaslužne što je išao obožavati njihove bogove, što je dovelo do propasti i podjele njegova kraljevstva, donosi <a href="https://www.rd.com/culture/facts-you-never-knew-about-the-bible/?trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest</a>.</p><h2>Životinje u Bibliji</h2><p>Toliko biblijskih likova su pastiri da ne čudi to da su ovce daleko najčešće spomenute životinje u Svetom pismu. Koze su, valja reći, vrlo blizu. No, na stranicama Biblije spominje se oko stotinu drugih životinja, uključujući i one koje su od tada nestale s Bliskog Istoka, poput 'hipopotama'. Zanimljivo je da se u Bibliji javljaju krokodili, gepardi, medvjedi i lavovi (u više od 150 prigoda), ali jedna životinja baš nikad se ne pojavljuje: Domaća mačka .</p><h2>Prvi nudisti</h2><p>Adama i Evu zapravo i ne računamo kao nudiste, jer su zgrabili lišće smokve čim su shvatili da su goli. Ne, prorok Izaija prvi je biblijski lik koji je namjerno hodao gol. Pridržavajući se Božjih zapovijedi, Izaija je tri godine lutao gol i bos, upozoravajući protiv nadolazeće prijetnje Etiopiji i Egiptu.</p><h2>Glumili su Boga</h2><p>Potrebna je posebna vrsta samosvijesti da bi netko Svemogućeg prikazao u filmu, no mnogi su glumci prihvatili izazov. Neki favoriti su Charleton Heston i njegove gromoglasne zapovijedi u filmu 'Deset zapovijedi', zatim Graham Chapman kao mrzovoljna plutajuća glava u Monty Pythonu i Svetom gralu, te lagana, šaljiva uloga Morgana Freemana u filmu Svemogući Bruce.</p><h2>Bibliomantija</h2><p>Najjednostavniji oblik potrage za srećom može biti praksa postavljanja pitanja i nasumično otvaranje Svete knjige na stranici na kojoj se otvori, kako bismo dobili odgovor. Naravno, Biblija se za ovu praksu koristi bezbroj puta. Jedan izvor sugerira: 'Možda se najraniji dokazi o korištenju Tore za otkrivanje tajni mogu naći u samom Svetom pismu. Tako, na primjer, u psalmima 119: 18 psalmist se izjašnjava: 'Otvori mi oči, da bih mogao vidjeti čudesne stvari iz Njegovog zakona'. </p><h2>Zaista, pjevat ću Gospodinu</h2><p>Mnogi su glazbenici poznati po svojim vjerskim uvjerenjima, od kršćanske kantautorice Amy Grant do irskog benda U2. Tako su crkve širom svijeta održavale 'U2haristije', mise u kojima se tradicionalna crkvena glazba zamjenjuje pjesmama U2 banda. I neki drugi pop velikani bili su inspirirani Svetim pismom, uključujući Boba Marleyja , Brucea Springsteena, Carole Kinga, Davida Bowieja i svojevrsnog favorita - Iron Buterflya. Svi oni pjevali su pjesme inspirirane biblijskim motivima.</p><h2>Koje ime nosiš?</h2><p>Ako imate bilo kakvu sumnju u to kakav utjecaj Biblija ima na suvremenu kulturu, pogledajte trendove u davanju imena djeci. Više od polovice prvih 50 imena beba za dječake 2017. godine imalo je biblijsko podrijetlo. Naravno, uz ovako dugačku knjigu bogatu likovima ima se što i odabrati.</p><h2>Najgora biblijska imena</h2><p>Dok Sveto pismo nadahnjuje neke izvrsne autore, postoje i drugi koji bacaju zaista groznu sjenu na život siromašnog djeteta. Najčudnija je ujedno i najduža riječ u Bibliji je ime drugog proročkog sina u Izaijinom poglavlju: Mahershalalhashbaz, koji preneseno označava brzi plijen i skoru pljačku. Roditelji talentiranog glumca Mahershale Alija postavili su izazov: Naime, njegovo je stvarno ime Mahershalalhashbaz Ali Gilmore. Osim njega, Abednego, Hepzibah, Nabukodonozor i Nimrod također su prilično loši. Ali na svoj način, bratoubilački Kain možda je najgori od svih. </p>