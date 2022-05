3 stvari koje možemo naučiti o ljubavi iz dogovorenih brakova

Savjeti za izlaske i veze iz dogovorenih brakova mogli bi zvučati čudno, ali za svoju knjigu 'First Comes Marriage: Modern Relationship Advice From The Wisdom of Arranged Marriages', Reva Seth provela je pet godina istražujući ugovorene brakove i razgovarala s više od 300 žena iz Kanade, SAD-a, UK-a i diljem Europe o njihovim iskustvima.

Prema istraživanju autorice knjige postoje tri stvari koje nas dogovoreni brakovi i njihova iskustva mogu naučiti o ljubavi:

1. Prestanite lutati. Odlučite što želite od spoja

Istražujemo što želimo studirati, planiramo karijere pa čak i uspoređujemo namirnice, no većini nas još uvijek je nevjerojatno neugodno razmišljati objektivno o tome što želimo od svojih partnera. Umjesto toga, samo upadamo u odnose s onima koje slučajno sretnemo i koji nas privlače. Dogovoreni brakovi posebno su osmišljeni kako bi spriječili ovu vrstu zaljubljenosti ili kratkotrajnog razmišljanja.

Prije nego što se razmotri bilo koji potencijalni kandidat, obitelji odlučuju o vrijednostima i karakteristikama koje bi potencijalni partneri trebali imati kako bi se vidjelo kakav bi život par mogao imati, prenosi YourTango.

Izrada popisa onoga što stvarno tražite u vezi i u partneru promijenit će način na koji izlazite. Pomoći će vam da prepoznate prave muškarce za sebe, shvatite gdje ih je najbolje upoznati i što trebate učiniti da ih zainteresirate. Odlučiti se za vezu s nekim velika je odluka i tako se prema njoj treba početi i ponašati.

2. I onda ga idi nađi

Previše nas još očekuje da će naši izlasci i ljubavni životi slijediti zaplet holivudskog scenarija, da će jednog dana gospodin 'Pravi' jednostavno ući u naše živote - bez napora s naše strane. To se može dogoditi, ali vjerojatno neće. Za razliku od toga, ugovoreni brakovi se svode na proaktivno pronalaženje pravog partnera. Nakon što obitelj zna što traži od potencijalnog partnera širi vijest dalje.

3. Stavite par u kontekst

Budući da se parovi u ugovorenim brakovima okupljaju kao rezultat njihove obitelji i zajednice, oni prirodno razmišljaju o svojoj vezi kao o dijelu nečeg većeg od samo njih dvoje. Nasuprot tome, kulturološki smo skloni fokusirati se na ideju da bi sretna ili jaka veza trebala biti vezana 'samo za nas dvoje'. Umjesto toga, pokušajte vezu zamisliti kao dio nečeg većeg.

