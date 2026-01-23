4 navike koje smanjuju rizik za rak dojke - prema onkologinji

Dr. Sue Hwang zna bolje nego itko da rak ne bira ni osobe ni zanimanja. Kada je imala 46 godina, dijagnosticiran joj je rak dojke - bez ikakvih simptoma. Kao onkologinja, više od deset godina liječila je pacijente s istom dijagnozom, pa se nije mogla ne zapitati zašto se to dogodilo baš njoj, unatoč svom medicinskom znanju i iskustvu.

- Kad ovaj posao radiš dovoljno dugo, shvatiš da rak dojke ne diskriminira. Provela sam puno vremena razmišljajući: zašto ja? Kad bih znala zašto sam dobila rak, znala bih i kako spriječiti da se vrati - rekla je Hwang za Business Insider.

Sada, s 48 godina, Hwang je napisala memoare o svom iskustvu pod naslovom From Both Sides of the Curtain: Lessons and Reflections from an Oncologist's Breast Cancer Journey, objavljene 20. siječnja.

S obzirom na to da broj slučajeva raka raste među osobama mlađima od 40 godina, Hwang kaže da lavina informacija o novim rizičnim čimbenicima može biti zastrašujuća.

- U vijestima je stalno nešto novo - ovo uzrokuje rak, ono uzrokuje rak, pazite na plastiku, pazite na sve - kaže Hwang.

Kako bi se izbjegla panika zbog čimbenika rizika koji su izvan naše kontrole, preporučuje dosljedne navike poput zdrave prehrane, redovite tjelesne aktivnosti i smanjenja stresa kao znanstveno utemeljene načine koji mogu pomoći u prevenciji raka.

- Promjena životnog stila izuzetno je važna ako želimo preokrenuti trend porasta raka među mlađim ljudima. Rak ne uzrokuje jedna stvar, nego kombinacija više različitih čimbenika - rekla je Hwang.

1. Smanjite unos prerađene hrane

Prevencija raka počinje onime što jedemo, a fokusiranje na hranjive tvari umjesto samo na kalorije može pomoći u donošenju zdravijih izbora, smatra Hwang.

- U SAD-u nismo nužno naučeni kako se pravilno hraniti. Fokusirani smo na mršavost, a ne na zdravlje - kaže ona.

Hwang preferira cjelovite namirnice, osobito voće i povrće. Cjelovita biljna hrana bogata je polifenolima - spojevima koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja koja mogu povećati rizik od raka.

Trudi se izbjegavati ultraprerađenu hranu s dodanim šećerom, soli i mastima. Takva hrana čini više od polovice prosječne prehrane Amerikanaca i povezana je s povećanim rizikom od raka i bolesti srca.

Ako niste sigurni odakle krenuti sa zdravijom prehranom, liječnici i nutricionisti preporučuju da svaki dan zamijenite barem jedan obrok ili grickalicu prerađene hrane cjelovitom biljnom namirnicom. Na primjer, umjesto vrećice čipsa uzmite šaku badema ili jutarnji muffin s borovnicama zamijenite zobenim pahuljicama s voćem.

2. Vježbajte barem 30 minuta dnevno

Možda ste već čuli da je sjedenje 'novo pušenje', a razlog tome je što je sjedilački način života povezan sa znatno većim rizikom od razvoja raka tijekom vremena.

- Ljudi moraju dati prioritet kretanju - kaže Hwang.

Kao zaposlena liječnica i samohrana majka troje djece, svjesna je koliko je teško pronaći vrijeme za teretanu, zbog čega smatra da je ključno imati plan. Prije dijagnoze, kaže, smatrala je uspjehom vježbati jednom tjedno, no danas je svakodnevna tjelesna aktivnost neupitna.

- Morate imati jasan plan. Ako osmislite plan koji maksimalno iskoristi tih 30 minuta, tada vam je stvarno dovoljno samo 30 minuta - kaže Hwang.

Vježbanje u teretani se računa, ali jednako tako i šetnja tijekom pauze za ručak ili igra s djecom u parku.

Ako ste novi u vježbanju, osobito u treningu snage, Hwang preporučuje nekoliko treninga s osobnim trenerom kako biste naučili što vam najbolje odgovara.

- Ne kažem da vam trener treba cijeli život, ali sada uzmite trenera, napravite plan vježbanja i nakon dvije ili tri sesije nastavite sami kod kuće - kaže ona.

3. Upravljajte stresom

Svakodnevna anksioznost i pritisak zbog posla ili životnih izazova također mogu pridonijeti riziku od raka, upozorava Hwang.

- Stres je ogroman čimbenik. Živimo u društvu koje se temelji na produktivnosti i stalnom radu - kaže.

Istraživanja pokazuju da je stres povezan s povećanim rizikom od razvoja raka, a može dovesti i do nezdravih mehanizama suočavanja poput konzumacije alkohola ili nezdrave prehrane.

Smanjenje briga može biti izazovno. Kako biste prekinuli taj začarani krug, važno je zastati i razmisliti o vlastitim prioritetima.

- Dijagnoza me natjerala da manje radim, više se posvetim obitelji i sebe stavim ispred drugih stvari - kaže Hwang.

Pomažu i jednostavne navike poput vježbi disanja, vođenja dnevnika ili laganog kretanja poput joge, preporučuju liječnici.

Za Hwang je veliki izvor stresa pretjerano čitanje o rizicima od raka, pa zato ograničava vrijeme provedeno na društvenim mrežama i praćenje vijesti.

- Mentalno je to vrlo iscrpljujuće - kaže.

Beskonačno 'skrolanje' loših vijesti neće promijeniti vaš rizik od raka, ali može ozbiljno narušiti unutarnji mir - zato je ponekad najbolje odložiti telefon i dati mozgu predah.

4. Upoznajte obiteljsku povijest i redovito se pregledavajte

Rutinski preventivni pregledi prva su linija obrane od raka, jer su mnoge vrste raka vrlo izlječive ako se otkriju na vrijeme.

Važno je pratiti najnovije smjernice za preventivne preglede, osobito ako u obitelji imate povijest određenih vrsta raka. Određeni geni koji se nasljeđuju mogu povećati rizik, što znači da možda imate pravo na ranije ili češće preglede.

Iako ne možete promijeniti genetiku, planiranje i redovito praćenje zdravstvenog stanja mogu vam pomoći da se osjećate kao da imate veću kontrolu nad vlastitim zdravljem.

- Kad se fokusiramo na preporuke vezane uz stil života, pacijentima dajemo konkretne alate kojima mogu aktivno štititi svoje zdravlje - zaključuje Hwang.