Otkrivamo: Možete li smršavjeti ako hodate svaki dan 1 sat?

Hodanje je najprirodniji oblik kretanja i mnogima pristupačan oblik vježbanja koji ne zahtijeva skupu opremu ni članstvo u teretani. Iako se često podcjenjuje, hodanje – osobito u trajanju od sat vremena dnevno – može imati značajan utjecaj na smanjenje tjelesne mase i poboljšanje općeg zdravlja.

Koliko kalorija se troši hodanjem?

Količina kalorija koju trošimo hodanjem ovisi o našoj tjelesnoj težini, brzini hodanja i terenu po kojem se krećemo. U prosjeku, osoba teška oko 70 kilograma sagorjet će između 200 i 300 kalorija tijekom jednog sata hodanja umjerenim tempom. Kod većih osoba ta brojka može biti i veća. Ako svakodnevno hodate sat vremena i pazite na prehranu, moguće je sagorjeti oko 1 kilogram masti svakih 2 do 3 tjedna.

Kalorijski deficit je ključ mršavljenja

Gubitak kilograma svodi se na jednostavan princip – potrošiti više kalorija nego što ih unesemo. Sat vremena hodanja dnevno može pomoći stvoriti tzv. kalorijski deficit, posebno ako se kombinira s pravilnom, umjerenom prehranom. Hodanje je učinkovit način za sagorijevanje kalorija, a da se pritom ne opterećuju zglobovi kao kod intenzivnijih treninga.

Topi li hodanje salo s trbuha?

Hodanje, osobito kada je redovito i duže traje, pomaže u sagorijevanju masnih naslaga, uključujući i one u području trbuha. Dok ne možemo ciljano topiti mast s određenih dijelova tijela, hodanje pomaže u ukupnom smanjenju tjelesne masnoće, a dosljedna aktivnost najčešće rezultira vidljivim razlikama upravo u središnjem dijelu tijela.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mentalne i emocionalne koristi

Hodanje nije korisno samo za fizičko zdravlje, već i za mentalnu stabilnost. Redovito kretanje potiče lučenje hormona sreće poput serotonina i endorfina, koji pomažu u borbi protiv stresa, depresije i anksioznosti. Hodanje također poboljšava koncentraciju, san i opće raspoloženje, što dodatno utječe na motivaciju za nastavak zdravog načina života.

Pomaže li hodanje u održavanju težine?

Osobe koje su uspješno izgubile višak kilograma često imaju problema s održavanjem postignute težine. Istraživanja pokazuju da je hodanje jedna od najčešćih aktivnosti među onima koji dugoročno uspijevaju zadržati nižu tjelesnu masu. Hodanje potiče stalno kretanje bez većeg napora, što ga čini održivim za dugoročnu rutinu.

Zdravstvene prednosti hodanja

Osim mršavljenja, svakodnevno hodanje donosi brojne dobrobiti za zdravlje:

Poboljšava rad srca i krvnih žila

Snižava krvni tlak i razinu lošeg kolesterola

Poboljšava osjetljivost na inzulin i regulira šećer u krvi

Jača kosti i mišiće

Povećava izdržljivost i smanjuje rizik od ozljeda

Poboljšava probavu i rad crijeva

Foto: dreamstime/ilustracija

Kako povećati učinkovitost hodanja?

Ako želite dodatno ubrzati proces mršavljenja, možete:

Hodati bržim tempom, dodajući povremene intervale ubrzanja

Birati rute s uzbrdicama ili stepenicama, što povećava intenzitet

Koristiti štapove za nordijsko hodanje, čime aktivirate i gornji dio tijela

Nositi ruksak ili lagano opterećenje, uz oprez da ne dođe do ozljede

Hodati neposredno nakon obroka, što potiče probavu i stabilizira šećer u krvi

Za koga je hodanje idealno?

Hodanje je aktivnost pogodna za sve dobne skupine i razine kondicije. Posebno je korisno za početnike, osobe s viškom kilograma, trudnice, starije osobe i sve koji žele aktivnost s minimalnim rizikom od ozljeda. Ono je također odličan „prvi korak“ prema intenzivnijem vježbanju.

Hodanje sat vremena dnevno zaista može dovesti do gubitka kilograma – ali pod uvjetom da se održava konzistentnost i prati prehrana.

U kombinaciji s malim promjenama u životnom stilu, hodanje donosi niz koristi za fizičko i mentalno zdravlje. To je jednostavan, prirodan i održiv oblik tjelovježbe koji, uz strpljenje i upornost, može dati vrlo konkretne rezultate.