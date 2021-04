1. Stisak ruke: Otkriva koliko je energičan i zainteresiran

Kad nekoga sretnete, nekako je normalno stisnuti mu ruku, rukovati se, ali mnogi ljudi nisu svjesni koliko o nekome mogu naučiti ovom jednostavnom radnjom.

Ako vam muškarac čvrsto stisne ruku, to otkriva pozitivne osobine njegove ličnosti i ukazuje da stojite pred samopouzdanim i energičnim pojedincem.

Međutim, ukoliko vam ruku stisne mlitavo, kao da njegov dlan beživotno leži u vašem, poput 'mrtve lignje', to vam je signal da se lagano okrenete i krenete suprotnim smjerom. Takav način rukovanja otkriva da je muškarac nezainteresiran, beživotan pa čak i pomalo dosadan. Stisak djeluje kao da dolazi od nekoga tko nema izraženo samopouzdanje i karakter.

Postoji još jedan način rukovanja koji bi vam trebao upaliti 'crvenu lampicu', a to je prečvrst stisak od kojeg imate osjećaj kao da vam se kosti u dlanu lome. To ukazuje na dominantnog muškarca koji će vjerojatno pokazivati jaku želju da vas kontrolira, a to vam nije potrebno u životu.

2. Tekstura kože: Koliko je osjetljiv (ili nije)

Muškarci mekših ruku češće posjeduju osjetljiviju osobnost dok oni s grubom kožom na rukama su čvršći i manje osjetljivi. To može imati veze sa činjenicom da osjetljiviji momci češće rade na nježnijim poslovima u kojima se ruke ne prljaju i ne oštećuju.

Ruke kod muškaraca mogle bi se po teksturi kože i poslovima koje obavljaju svrstati u četiri elementa - zrak, zemlja, vatra i voda.

Zrak: Muškarci koji cijeli dan sjede za računalu vjerojatno će imati kožu tipa zraka. Ona je obično mekana i suha. Mnoge žene preferiraju zračne tipove za izlaske jer su oni dovoljno emotivni da s njima mogu podijeliti svoje osjećaje.

Zemlja: Muškarci sa zemljanom kožom često imaju veze s ručnim radom, ali ne heklanjem i štrikanjem, već s poslovima koji njihove ruke izlažu mnogobrojnim teškim uvjetima zbog čega koža postaje nekako zrnata i žilava. To su tipovi koji nerado otvoreno razgovaraju o emocijama.

Vatra: Koža u tipu vatre daje naslutiti kako se radi o aktivnom atletskom tipu muškarca koji i dalje posjeduje onu osjetljivu stranu koju žene vole. Koža na rukama im je suha, ali ne i mekana kao kod zračnih tipova.

Voda: Muškarci s kožom u tipu vode imaju pomalo ljepljive ruke i najosjetljiviji su od svih. Nema ih puno, a takve ruke mogu ukazivati na lijenost. Žene ovakve tipove baš i ne vole.

3. Linije dlana: Koliko je kompleksan i nadaren

Neki ljudi imaju puno crta i crtica posvuda po dlanovima te se može činiti kako se kod njih događa puno toga.

Ako se takve crte nalaze na dlanovima muškaraca, velike su šanse da je pod ogromnim stresom. Ukoliko ih neki momak ima manje, to može značiti da nema puno problema ili se barem njima ne zamara. Dakle, više crta znaju imati muškarci koji se teško opuštaju dok ih je manje kod onih sklonijih opuštenom načinu života.

4. Temperatura dlanova: Koliko je samopouzdan

Obratite pažnju jesu li mu ruke hladne ili tople. Ako ste izašli već nekoliko puta, a ruke su mu svaki put ledene, to može biti pokazatelj da se muškarac osjeća nervozno u vašoj blizini.

To je zapravo jako simpatično jer otkriva da vas želi impresionirati. Međutim, ukoliko su mu ruke stalno hladne, vjerojatno ima nekih problema s cirkulacijom.

Topli dlanovi otkrivaju prilično samopouzdanog momka dobre cirkulacije. On se osjeća sigurno u vašoj blizini iako ste se možda tek upoznali. To je, također, još jedan dobar znak da mu je stalo i osjeća se dobro u vašem društvu, prenosi Your Tango.

Bonus: I nokti na nogama nešto otkrivaju

Nokti na nogama zapravo mogu biti izvrstan način za otkrivanje kvalitete zdravlja nekog muškarca, onu su pokazatelj načina na koji živi. Puno je toga što nokti znaju otkriti, no usredotočite se na to koliko su čisti ili prljavi.

Naime, momci s čistim noktima vjerojatnije vode više brige o održavanju životnog prostora čistim, kao i svojeg tijela. Oni s prljavim noktima skloniji su neurednom načinu života koji povećava šansu za pojavu nekih zdravstvenih tegoba.

I boja noktiju na nogama otkriva puno. Na primjer, ako im je baza crvena, možda ima problema s visokim krvnim tlakom. Ukoliko su plavkaste boje, to zna ukazivati na nedostatak kisika u njegovom organizmu.