BITNO ZA ZDRAVLJE

40 namirnica koje biste trebali jesti nakon 40. godine života

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
40 namirnica koje biste trebali jesti nakon 40. godine života
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Donosimo vam popis namirnica koje čuvaju mladost i vitalnost. Naime, ulaskom u peto desetljeće tijelo traži posebnu njegu, a namirnice poput cimet i zelenog čaja čuvaju zdravlje i imunitet

Ulaskom u peto desetljeće, tijelo prolazi kroz prirodne promjene: metabolizam se postupno usporava, hormonska slika se mijenja, a očuvanje mišićne mase postaje izazovnije. No, to ne znači da ne možemo zadržati energiju i vitalnost. Ključ leži u pametnim prehrambenim odabirima.

Uravnotežena prehrana bogata ciljanim nutrijentima može ublažiti te promjene, smanjiti rizik od kroničnih bolesti te vam pomoći da se osjećate i izgledate najbolje.

Umjesto općenitih smjernica, donosimo vam konkretan popis namirnica i njihovih ključnih prednosti za zdravlje u zrelijoj dobi.

1. Borovnice

Bogate su antioksidansima koji štite stanice od oštećenja i starenja.

Fotolia
Foto: Fotolia

2. Maline

Izvor su vlakana za zdravu probavu i dugotrajan osjećaj sitosti.

3. Jagode

Prepune vitamina C, ključnog za proizvodnju kolagena i elastičnost kože.

4. Kupine

Sadrže vitamine A i C te pomažu u borbi protiv slobodnih radikala.

5. Orasi

Izvanredan je izvor omega-3 masnih kiselina za zdravlje mozga i smanjenje upala.

6. Bademi

Obiluju vitaminom E i proteinima, čuvaju zdravlje srca i pomažu u kontroli apetita.

Foto: PR

7. Lanene sjemenke

Rudnik vlakana i omega-3 kiselina za zdrav probavni i kardiovaskularni sustav.

8. Chia sjemenke

Hidriraju tijelo, bogate su vlaknima i podržavaju zdravlje kostiju zbog kalcija.

9. Špinat

Sadrži vitamin K za gustoću kostiju i lutein za zaštitu vida.

10. Kelj

Nutritivna bomba bogata vitaminima i mineralima za opće zdravlje.

11. Blitva

Pomaže u regulaciji šećera u krvi i čuva zdravlje kostiju.

12. Brokula

Snažan saveznik u detoksikaciji organizma i zaštiti od kroničnih bolesti.

brokula
Foto: Canva

13. Losos

Nudi visokokvalitetne proteine i protuupalne omega-3 masne kiseline.

14. Sardine

Odličan izvor kalcija za kosti i vitamina D.

15. Jaja

Sadrže kolin, nutrijent ključan za pravilnu funkciju mozga i memoriju.

16. Grčki jogurt 

Osigurava proteine za mišiće, kalcij za kosti i probiotike za zdravlje crijeva.

17. Grah

Biljni protein u kombinaciji s vlaknima koji stabilizira razinu šećera u krvi.

18. Leća

Bogata željezom za energiju i vlaknima za zdravu probavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

19. Avokado

Izvor mononezasićenih masti za srce i kalija za regulaciju krvnog tlaka.

20. Maslinovo ulje (ekstra djevičansko)

Njegovi antioksidansi smanjuju upalne procese u tijelu.

21. Kiseli kupus

Prirodni probiotik koji jača imunitet i poboljšava probavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

22. Kefir

Fermentirani napitak bogat dobrim bakterijama za zdravlje crijevne flore.

23. Češnjak

Pomaže u održavanju zdravlja kostiju i ima protuupalna svojstva.

24. Kurkuma

Njen aktivni sastojak kurkumin snažan je antioksidans koji se bori protiv upala.

25. Tamna čokolada (min. 70% kakaa)

Bogata flavonolima koji su korisni za zdravlje srca i mozga.

26. Đumbir

Pomaže kod probavnih smetnji i smanjuje upale u tijelu.

27. Zeleni čaj

Sadrži antioksidanse koji ubrzavaju metabolizam i štite kognitivne funkcije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

28. Rajčica

Bogata likopenom, antioksidansom koji štiti zdravlje srca i kože.

29. Batat (slatki krumpir)

Izvrstan izvor beta-karotena (prekursora vitamina A) za zdrav vid i imunitet.

30. Cikla

Poboljšava cirkulaciju i pomaže u regulaciji krvnog tlaka.

31. Paprika 

Prepuna vitamina C koji jača imunološki sustav.

32. Mrkva

Čuva zdravlje očiju zahvaljujući visokom udjelu beta-karotena.

Foto: 123RF

33. Zob

Složeni ugljikohidrat koji daje dugotrajnu energiju i snižava kolesterol.

34. Quinoa

Cjeloviti protein s vlaknima, idealan za održavanje mišićne mase i energije.

35. Piletina (prsa)

Nemasni izvor proteina ključan za izgradnju i očuvanje mišića.

36. Tofu

Kvalitetan biljni protein koji podržava zdravlje kostiju.

Foto: DREAMSTIME

37. Bučine sjemenke

Bogate magnezijem, važnim za zdravlje srca, mišića i živčanog sustava.

38. Cimet

Pomaže u regulaciji razine šećera u krvi i ima protuupalno djelovanje.

39. Nar

Moćan antioksidans koji štiti srce i može poboljšati pamćenje.

Fotolia
Foto: Fotolia

40. Limun 

Izvor vitamina C i antioksidansa koji pomažu u detoksikaciji tijela.

Prehrana nakon 40. ne svodi se na odricanje, već na svjesno dodavanje namirnica koje hrane tijelo na staničnoj razini. Integriranjem ovih 40 moćnih namirnica u svakodnevne obroke, ulažete u svoju dugoročnu vitalnost, energiju i zdravlje. Mali, dosljedni koraci vode prema velikim rezultatima. 

