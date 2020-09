5 načina kako možete smanjiti količinu plastičnog otpada

Zagađenje plastikom je među najvećim ekološkim krizama današnjice, pa sve više ljudi pokušava smanjiti količinu plastičnog otpada koje proizvode kako bi očuvali okoliš i izravno sudjelovali njegovoj zaštiti

<p>Više od 40 posto proizvedene plastike na godinu odnosi se na jednokratne proizvode poput omota za hranu, boca ili plastičnih vrećica, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/how-use-less-plastic-5-22579866">Mirror</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U probavi srdela na Jadranu pronašli mikroplastiku</p><p>Pretpostavka je kako 79 posto ukupno proizvedene plastike leži na odlagalištima, oko 12 posto je spaljeno a tek devet posto reciklirano. Smanjenje korištenja plastike je učinkovitije od njegova odlaganja, pa donosimo pet načina kako možete smanjiti osobnu potrošnju plastike.</p><h2>1. Nabavite šalicu za kavu koju možete koristiti više puta</h2><p>Jednokratne šalice izrađuju se od papira obrubljenog plastikom zbog čega se teško recikliraju. Do 2017. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu su samo tri specijalizirana pogodna reciklirala taj materijal. Danas se reciklira svega jedna na 400 jednokratnih šalica, što znači da ih 99,75 posto završava u okolišu.</p><p><br/> Stoga nabavite svoju šalicu za kavu koju možete višekratno rabiti i tako smanjite potrošnju plastike. Tako možete uštedjeti i novac, jer mnogi lanci koji prodaju kavu daju poput ako piće odnosite u vlastitoj ambalaži.</p><h2>2. Kupite bocu za vodu za višekratno korištenje</h2><p>Prosječni stanovnik Velike Britanije svake godine koristi oko 150 plastičnih boca vode, što znači da ta država godišnje proizvodi oko 7,7 milijardi boca. Iako se neke od njih recikliraju, većina završava na odlagalištima ili se spaljuje.</p><p><br/> Staklene boce ili boce od drugih materijala omogućuju vam višekratno korištenje i time izravno utječete na potrošnju plastike.</p><h2>3. Ponesite svoju vrećicu</h2><p>Prodaja plastičnih vrećica pala je za 90 posto otkad su ih u trgovinama počeli naplaćivati, no još ima prostora za poboljšanja. Bez obzira kupujete li u trgovini ili na tržnici, uvijek ponesite platnenu vrećicu koju možete rabiti više puta.</p><h2>4. Nabavite svoje spremnike za hranu</h2><p>Sve je više ljudi svjesno opasnosti plastičnog otpada, pa su se diljem svijeta pojavili zero waste dućani koji prodaju robu bez ambalaže. Kupac donosi svoju ambalažu za višekratnu namjenu poput staklenki, boca ili tuba i na taj način stvaraju manje otpada.</p><p>Ako nemate u blizini takvu trgovinu, i dalje možete smanjiti potrošnju plastike u lokalnom supermarketu. Kupujte nezapakirano voće i povrće te zamolite na odjelu delikatesa da vam meso ili sir posluže u vašem spremniku. Iznenadit ćete se koliko će trgovaca na to pristati.</p><h2>5. Provjerite stanje kupaonice</h2><p>Bočice šampona, gelova za tuširanje, vlažne maramice ili četkice za zube - sve su to komadi plastike od kojih se neke može reciklirati, a neke ne. Zamijenite ih višekratnim proizvodima.</p><p><br/> - umjesto vlažnih maramica koristite višekratne pamučne krpice<br/> - umjesto tekućeg sapuna kupujte kruti<br/> - iskušajte četkicu za zube od bambusa<br/> - razmislite o korištenju menstrualne čašice ili tampona bez aplikatora<br/> - umjesto u boci, kupujte šampon ili gel za tuširanje u rinfuzi<br/> - kupujte toalet papir bez plastike</p><p>Preporučljiva je postupna promjena navika kako bi se novi životni stil mogao održati, jer ako sve promjene uvedete odjedanput, teško ćete ih se pridržavati. Zato radije postupno mijenjajte nekoliko sitnica na mjesec i ubrzo ćete vidjeti razliku.</p><p> </p>