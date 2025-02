San vas upozorava da vam je posao toksičan na ovih 5 načina

Stres na poslu može značajno utjecati na kvalitetu vašeg sna, a ponekad čak i uzrokovati noćne more, nesanicu i umor. Ako primijetite da vaš san nije onakav kakav bi trebao biti, možda je to znak da stres na radnom mjestu ipak nije privremena stvar - već problem koji se odražava na vaše zdravlje. Stručnjak za san, Martin Seeley, otkriva za HuffPost pet glavnih signala da vaša nesanica može biti uzrokovana toksičnim radnim okruženjem.

Konstantno buđenje u isto vrijeme

Ako se svakodnevno budite u isto vrijeme, najvjerojatnije je da vam podsvijest ne može prestati razmišljati o stresu na poslu. To može biti znak da su vam razine kortizola, hormona stresa, previsoke i kad nije vrijeme za buđenje. Stručnjaci upozoravaju da takvo buđenje može biti znak da ne možete 'isključiti' posao ni tijekom noći.

Nedjelja postaje najgori dan za spavanje

Nedjeljni strah je poznat svakome – osjećaj anksioznosti zbog povratka na posao nakon vikenda. Iako to svi povremeno doživljavamo, ako se redovito borite sa spavanjem svake nedjelje, to može biti znak da vam misli o radnom tjednu ne dopuštaju opuštanje. Istraživanja pokazuju da mnogi ljudi upravo zbog toga imaju problem sa snom na kraju vikenda.

Stresni snovi o poslu

Ponekad ćemo svi sanjati o poslu, ali ako vaši snovi o poslu postanu noćne more i ponavljaju se nekoliko puta tjedno, to može biti znak da vas stres s posla previše opterećuje. Snovi o promašenim rokovima, kašnjenju ili otkazu mogu ukazivati na to da vaša podsvijest nije u stanju isključiti sve brige koje dolaze s radnim okruženjem.

Odugovlačenje s odlaskom na spavanje

Ako redovito ostajete budni, unatoč tome što ste umorni, kako biste se opustili ili obavili nevažne aktivnosti poput surfanja po društvenim mrežama ili gledanja TV-a, to može ukazivati na to da se osjećate da nemate kontrole nad ravnotežom između posla i osobnog života. Odugovlačenje s odlaskom na spavanje često je signal da pokušavate nadoknaditi vrijeme koje vam oduzima stresni posao.

Vikend je vrijeme za 'nadoknadu sna'

Ako svaki vikend spavate nekoliko sati više nego inače kako biste nadoknadili manjak sna tijekom radnog tjedna, to može biti jasan znak da vaš posao negativno utječe na vašu rutinu spavanja. Stručnjaci upozoravaju da takva promjena rutine dovodi do tzv. 'socijalnog jet laga', što može narušiti vaše zdravlje i smanjiti kognitivne funkcije.

Kako se nositi s tim?

Ako primijetite da vam stres s posla uništava san, stručnjaci savjetuju nekoliko koraka koji vam mogu pomoći:

Postavite granice: Izbjegavajte provjeravanje e-pošte ili rađenja do kasno kako biste spriječili da se stres prenese i u vrijeme kada trebate ići spavati

Umirujuća rutina prije spavanja: Uključite aktivnosti poput čitanja, meditacije ili kupke, koje signaliziraju tijelu da je vrijeme za opuštanje

Dosljedan raspored spavanja: Pokušajte ići u krevet i ustajati u isto vrijeme svaki dan, uključujući vikende, kako biste regulirali unutarnji biološki sat

Obratite se stručnjaku: Ako osjećate da stres na poslu uzrokuje kroničnu nesanicu ili anksioznost, obratite se stručnjaku za pomoć