Za horoskopske znakove poput Jarca, Vodenjaka, Djevice i Bika kažu da su najhladnijeg srca zbog načina na koji se izražavaju. To može biti njihov obrambeni mehanizam, možda su tako odgojeni, a možda se osjećaju nelagodno ako iskreno iskažu svoje osjećaje.

Većinu vremena hladnoća je samo obrambeni mehanizam. No ona otežava bliske odnose, a vi možete završiti usamljeni.

5 najhladnijih horoskopskih znakova:

1. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Možda se pitate kako se na Rakove može gledati kao na hladne jer su oni poznati po svojoj ljubavi i osjećajima. Ali njihove emocije mogu biti hladne. Ako su ih prije povrijedili ili ih je netko na neki način izdao, mogu postati vrlo neemotivni. Prema nekome tko ih je povrijedio ponašati će se kao da ne postoji. Ljuti su i pobrinut će se da njihov neprijatelj plati za bilo koji 'zločin' koji je počinio.

2. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Jarci ne žele da emocije upravljaju njima, pa će, ako mogu, radije biti hladni nego da ih prevladaju osjećaji. Skloni su misliti da zbog previše sentimentalnosti mogu izgledati slabo pa ih drugi ljudi neće vidjeti onako kako zapravo izgledaju.

Pred drugima žele ostaviti dojam praktičnih, logičnih i kontroliranih ljudi.

3. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Vodenjaci ne žele trošiti vrijeme i razmišljanje na pomaganje nekome s emocionalnim problemom ako ga mogu izbjeći. Njima ne treba ići kada vam treba rame za plakanje. Oni će biti hladni i njima je to u redu.

4. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Postoje trenuci kada Djevica uistinu vjeruje da je najpametnija osoba u sobi i da svi ostali nisu ni upola briljantni kao ona. Djevice vole učiti i pokazivati ​​naučeno. Budući da su toliko usredotočeni na ono što im se događa u glavi, ponekad mogu zanemariti ono što im se događa u srcu. Zbog toga mogu biti hladni i bezosjećajni.

Djevice nisu namjerno hladne, one toga nisu ni svjesne.

5. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Blizanci mogu biti nepredvidivi - u jednom trenutku su topli i gostoljubivi, u drugom su hladni, udaljeni i neprijateljski raspoloženi.

Ako ste ih povrijedili ili nekoga koga vole, bit će to kao da ste odjednom smrznuli njihove osjećaje i emocije. No pokazat će da su nezadovoljni, bez brige, piše Your Tango.