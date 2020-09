5 namirnica koje ne treba imati doma - želite li imati vitku liniju

<p>Ako si jako gladna i želiš nešto brzo pojesti, pripazi koju ćeš hranu odabrati jer pojedine namirnice te mogu učiniti još gladnijom. Glad je rezultat složene interakcije koja se odvija između želuca, crijeva, mozga, gušterače i krvotoka. </p><h2>1. Pizza</h2><p>Teško je pojesti samo jedan komad pizze, ako je riječ o kupovnoj smrznutoj zato što je ona kombinacija bijelog brašna, hidrogeniranih biljnih ulja, prerađenih sireva i konzervansa. Takva kombinacija naglo povisuje razinu šećera u krvi, nakon čega dolazi do brzog spuštanja razine šećera u krvi, a rezultat je ponovna želja za hranom. </p><p>Pizze se ne treba odreći, ali ako brineš za svoje zdravlje i izgled onda je napravi sama. Tijesto zamijesi od cjelovitog pšeničnog brašna, a gore stavi nemasno meso, puno povrća i samo je pospi sa sirom. Tako ćeš dobiti uravnotežen obrok koji sadrži poželjne ugljikohidrate, proteine i masti.</p><h2>2. Bijela tjestenina</h2><p>S bijelom tjesteninom je isto kao i s bijelim kruhom, naime i bijeli kruh i tjestenina bude poriv da ih se pojede puno više nego što je potrebno. Tjesteninu bi trebalo servirati samo onoliko koliko stane u pola šalice, a u restoranima jedno serviranje podrazumijeva i do četiri šalice kuhane tjestenine.</p><p>Kad se tijelo preoptereti s jednostavnim ugljikohidratima gušterača potiče pretjerano lučenje inzulina pa se razina šećera u krvi naglo diže i zatim spušta te se vrlo brzo javlja glad. Sve se dodatno pogoršava s umakom koji ako je kupovni onda osim masnoća sadrži i veće količine šećera. Alternativa je integralna tjestenina i domaći umak.</p><h2>3. Alkohol</h2><p>Osim što smanjuje volju za jedenjem zdrave hrane, povećava i osjećaj gladi. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Alcohol & Alcoholism već tri čaše pića mogu poremetiti funkcioniranje nivoa leptina, hormona odgovornog za osjećaj sitosti. Leptin regulira energetski unos i potrošnju te se često naziva i hormonom sitosti.</p><p>Razina leptina u krvi direktno ovisi o količini masnog tkiva. Naše tijelo stvara leptin kao odgovor na povećanje naslaga masti. On tada djeluje na hipotalamus (dio mozga) i daje 'instrukcije' tijelu da poveća potrošnju energije i smanji unos hrane. Time pomaže u očuvanju zdrave tjelesne mase.</p><p>Kod pretilih osoba taj učinak leptina izostaje, odnosno razvija se rezistencija na leptin. Alkohol može iscrpiti zalihe ugljikohidrata iz tijela te dovesti do žudnje za unosom velike količine ugljikohidrata. Ako na poslu nakon što si prošlu noć pila alkohol žudiš za slanim grickalicama, uzrok može biti dehidracija i gubitak elektrolita. </p><h2>4. Slane grickalice</h2><p>Čips, pereci i druge slane mješavine naglo povisuju i zatim snižavaju razinu inzulina u krvi, što brzo dovodi do novog osjećaja gladi. Postoji razlog zbog kojeg žudiš za slatkišima nakon što si pojela vrećicu čipsa. Budući da su nepce i mozak dobro povezani, nepce "javlja" mozgu da ima potrebu za slatkom hranom.</p><p>Postoji i fenomen koji se zove "osjetno specifična sitost". Nakon jedenja čipsa želudac šalje poruku mozgu da je njegova potreba za slanom hranom zadovoljena i da treba slatku hranu, a to je kao da imaš dva odvojena trbuha koja treba napuniti.</p><h2>5. Voćni sokovi</h2><p>Iako cijeđeni voćni sokovi imaju status zdravih pića, oni sadrže sav šećer iz voća, ali ne i vlakna koja se uglavnom nalaze u pulpi i koži voća. Čaša svježe cijeđenog soka može brzo podignuti razinu šećera u krvi i potom je spustiti, uzrokujući osjećaj gladi.</p><p>Zato je bolje da napraviš smoothie jer će se tako zadržati vlakna iz kore i pulpe voća ili dodaj žlicu proteinskog praha kako bi uravnotežila šećer u krvi i tako imala duži osjećaj sitosti.</p>