A post shared by \ud835\udc00\ud835\udc0d\ud835\udc06\ud835\udc04\ud835\udc0b \ud835\udc01\ud835\udc0e\ud835\udc16\ud835\udc18\ud835\udc04\ud835\udc11 \ud83d\udc7c\ud83c\udffd (@angelmaybowyer) on Mar 5, 2019 at 7:29pm PST

- Po\u010dela sam polako s jednim treningom tjedno i polako sam ih pove\u0107avala. Po\u010dela sam vje\u017ebati pet puta tjedno. Tako\u0111er sam pretra\u017eivala i \u010ditala \u010dlanke u \u010dasopisima o vje\u017ebama u teretani i pratila ih kako bih stvorila one koje mi odgovaraju - rekla je Angel.

Sada se Angel mo\u017ee pohvaliti sa 106.000 sljedbenika na Instagramu, gdje pokazuje svoju impresivnu novu tjelesnu gra\u0111u i dijeli savjete za vje\u017ebanje.\u00a0

Danas Angel ne strahuje od teretane i bez problema odlazi tamo vje\u017ebati.\u00a0

A post shared by \ud835\udc00\ud835\udc0d\ud835\udc06\ud835\udc04\ud835\udc0b \ud835\udc01\ud835\udc0e\ud835\udc16\ud835\udc18\ud835\udc04\ud835\udc11 \ud83d\udc7c\ud83c\udffd (@angelmaybowyer) on Sep 20, 2020 at 9:29pm PDT

Ona na dru\u0161tvenim mre\u017eama ne pokazuje samo svoje tijelo, ve\u0107 i \u017eeli potaknuti druge da uvrste zdrave namirnice u svoj jelovnik.

Fokusirana je na zdravu prehranu s puno proteina poput\u00a0piletine, govedine i kikiriki maslaca. No i dalje u\u017eiva\u00a0\u200b\u200bu namirnicama koje ba\u0161 i nisu zdrave, poput sladoleda.

A post shared by \ud835\udc00\ud835\udc0d\ud835\udc06\ud835\udc04\ud835\udc0b \ud835\udc01\ud835\udc0e\ud835\udc16\ud835\udc18\ud835\udc04\ud835\udc11 \ud83d\udc7c\ud83c\udffd (@angelmaybowyer) on Aug 27, 2020 at 5:50pm PDT

Za one koji su zainteresirani za obnavljanje vlastite prehrane, ona preporu\u010duje da po\u010dnete tra\u017eiti zdrave alternative omiljenoj hrani i polako ih uvr\u0161tavati u svoj prehrambeni plan.

- Polako. Mali koraci su bitni - savjetuje Angel, pi\u0161e Fox News.

Izgubila je 22 kilograma, a nije ni jednom kročila u teretanu

Usredotočuje se jesti cjelovitu, zdravu hranu s naglaskom na opcije prepune proteina poput piletine, govedine i kikiriki maslaca. Ipak, još uvijek uspijeva uživati ​​u namirnicama koje baš i nisu zdrave

<p><strong>Angel Bowyer</strong> (22) počela se debljati zbog svojih loših prehrambenih navika. Njena prehrana sastojala se uglavnom od brze hrane. U dvije godine nije pojela ništa zeleno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Međutim, prije tri godine Angel je odlučila promijeniti svoj životni stil i usredotočiti se na kondiciju. Nažalost, previše je bila uplašena da bi krenula u teretanu, pa je vježbala samo na otvorenom i u kući. </p><p>Unatoč tome, Angel je postigla odlične rezultate radeći HIIT treninge i vježbe s tjelesnom težinom. Izgubila je 22 kilograma i to bez teretane.</p><p>- Počela sam polako s jednim treningom tjedno i polako sam ih povećavala. Počela sam vježbati pet puta tjedno. Također sam pretraživala i čitala članke u časopisima o vježbama u teretani i pratila ih kako bih stvorila one koje mi odgovaraju - rekla je Angel.</p><p>Sada se Angel može pohvaliti sa 106.000 sljedbenika na Instagramu, gdje pokazuje svoju impresivnu novu tjelesnu građu i dijeli savjete za vježbanje. </p><p>Danas Angel ne strahuje od teretane i bez problema odlazi tamo vježbati. </p><p>Ona na društvenim mrežama ne pokazuje samo svoje tijelo, već i želi potaknuti druge da uvrste zdrave namirnice u svoj jelovnik.</p><p>Fokusirana je na zdravu prehranu s puno proteina poput piletine, govedine i kikiriki maslaca. No i dalje uživa ​​u namirnicama koje baš i nisu zdrave, poput sladoleda.</p><p>Za one koji su zainteresirani za obnavljanje vlastite prehrane, ona preporučuje da počnete tražiti zdrave alternative omiljenoj hrani i polako ih uvrštavati u svoj prehrambeni plan.</p><p>- Polako. Mali koraci su bitni - savjetuje Angel, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/woman-gym-transforms-body-fitness-influencer" target="_blank">Fox News.</a></p>