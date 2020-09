- Jednostavno se op\u0107enito osje\u0107am bolje. Problem koji sam imao prije je taj \u0161to bih jeo ujutro, bio zauzet treningom, a onda bih mo\u017eda imao \u0161ejk ili dva tijekom dana jer zapravo nisam ni\u0161ta ni jeo. Tada bih no\u0107u pojeo ve\u0107i obrok ili dva. Kada bi trebao do\u0107i drugi trening ja sam ve\u0107 bio iscrpljen - rekao je Rich. \u00a0

- Ovaj na\u010din ishrane tjera me da jedem dva puta u pauzi izme\u0111u treninga, to je otprilike oko 13:00 do 15:30. Nakon toga se osje\u0107am puno bolje i spreman sam za drugi trening, ne osje\u0107am se vi\u0161e iscrpljeno - ka\u017ee Rich. \u00a0

Znanost definitivno podupire njegovo iskustvo. Povremeni post mo\u017ee pobolj\u0161ati tjelesne performanse i detaljno opisuje kako su mu\u0161karci koji su postili 16 sati mogli izgubiti masno tkivo zadr\u017eavaju\u0107i mi\u0161i\u0107e, objavilo je Sveu\u010dili\u0161te John Hopkins.\u00a0Ispitanici su tako\u0111er vidjeli pobolj\u0161anja u kognitivnim performansama, zdravlju kardiovaskularnog sustava i manjem o\u0161te\u0107enju tkiva.

Nakon \u0161to se natjecao vi\u0161e od deset godina, njegov novi plan prehrane potaknuo ga je da nastavi intenzivno trenirati i natjecati se.

- Prije dvije ili tri godine sam zaglavio, ali ovo mi je zapravo pomoglo. Osje\u0107am se puno bolje - rekao je Rich.