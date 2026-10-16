5 navika tijekom doručka zbog kojih se debljate nakon 40-e

Doručak pritom može imati važnu ulogu. Velike porcije, previše šećera te nedovoljan unos proteina i vlakana samo su neke od navika koje mogu otežati kontrolu tjelesne težine. Stručnjaci izdvajaju pet čestih pogrešaka na koje vrijedi obratiti pozornost, osobito nakon 40. godine.

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1. Prevelike porcije za doručak

Jedna od najčešćih pogrešaka jest konzumiranje prevelikih količina hrane već na početku dana. Iako je doručak važan dio prehrane za mnoge ljude, pretjerivanje s porcijama može dovesti do unosa više kalorija nego što je organizmu potrebno.

S godinama se energetske potrebe mogu smanjiti, osobito ako osoba postane manje tjelesno aktivna. Doručak koji je nekada odgovarao svakodnevnim potrebama tako s vremenom može postati preobilan.

Kruh, riža, žitarice i različita jela s tjesteninom mogu biti dio uravnotežene prehrane. Problem najčešće nije u samoj namirnici, nego u količini, dodacima bogatima masnoćama i zaslađenim napitcima koji se konzumiraju uz obrok.

Primjerice, nekoliko kriški kruha s masnim namazima, pecivo i zaslađena kava mogu zajedno sadržavati znatnu količinu kalorija, čak i kada se obrok na prvi pogled ne čini pretjerano velikim.

Zato je važno obratiti pozornost na veličinu porcija i sastav doručka, a ne samo na to koje se namirnice nalaze na tanjuru.

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2. Previše šećera u jutarnjem obroku

Slatka peciva, zaslađene žitarice, bijeli kruh sa slatkim namazima i napitci s dodanim šećerom čest su izbor za doručak. Iako mogu pružiti brzu energiju, takve namirnice često sadrže mnogo rafiniranih ugljikohidrata, a malo vlakana i proteina.

Zbog toga osjećaj sitosti može kraće trajati, pa se glad ponovno javlja već sredinom jutra. To može potaknuti dodatno grickanje i povećati ukupan dnevni unos kalorija.

Posebno je važno pripaziti na proizvode koji se predstavljaju kao zdrav doručak. Pojedine vrste kupovnih žitarica, granole i voćnih jogurta mogu sadržavati znatne količine dodanog šećera.

Američki Nacionalni institut za starenje (NIA) preporučuje prehranu s manje dodanih šećera, uz raznovrstan unos voća, povrća, cjelovitih žitarica i kvalitetnih izvora proteina.

Umjesto zaslađenih žitarica, bolji izbor mogu biti zobene pahuljice s običnim jogurtom i svježim voćem. Na taj način doručak osigurava više hranjivih tvari i dulji osjećaj sitosti.

Foto: 123RF

3. Nedovoljan unos proteina

Doručak koji se sastoji isključivo od kruha, kaše ili žitarica može sadržavati premalo proteina. Riječ je o hranjivim tvarima koje imaju važnu ulogu u izgradnji i obnovi tkiva te očuvanju mišićne mase.

To je osobito važno nakon 40. godine, kada se kod mnogih ljudi postupno smanjuje količina mišićnog tkiva. Budući da mišići sudjeluju u potrošnji energije, njihov gubitak može utjecati i na regulaciju tjelesne težine.

Proteini također pridonose osjećaju sitosti, pa doručak koji ih sadrži može pomoći u smanjenju potrebe za dodatnim obrocima tijekom jutra.

Dobri izvori proteina uključuju jaja, ribu, nemasno meso peradi, grah, orašaste plodove, sjemenke i proizvode od soje.

Uravnotežen doručak može se sastojati od jaja, integralnog kruha i povrća. Druga mogućnost je običan jogurt sa zobenim pahuljicama i voćem, dok se mahunarke mogu kombinirati s cjelovitim žitaricama.

Važno je da obrok ne bude temeljen isključivo na ugljikohidratima, nego da uključuje različite skupine hranjivih tvari.

Foto: 123RF

4. Premalo vlakana

Prehrambena vlakna imaju važnu ulogu u pravilnoj probavi i održavanju osjećaja sitosti. Nalaze se ponajprije u voću, povrću, mahunarkama, sjemenkama i cjelovitim žitaricama.

Unatoč tome, mnogi ljudi započinju dan obrocima koji sadrže vrlo malo vlakana. Bijelo pecivo, slatki pekarski proizvodi i brojne rafinirane žitarice često su siromašni ovim važnim sastojkom prehrane.

Kada doručak ne sadrži dovoljno vlakana, osjećaj sitosti može kraće trajati, što može povećati vjerojatnost dodatnog unosa hrane tijekom dana. Prema preporukama koje prenosi Harvard Health, starije osobe trebale bi dati prednost namirnicama bogatima vlaknima, poput povrća, voća, cjelovitih žitarica, graha i sjemenki.

Već nekoliko jednostavnih promjena može poboljšati nutritivnu vrijednost doručka.

Umjesto bijelog kruha moguće je odabrati integralni, a običnom jogurtu dodati svježe voće, orašaste plodove ili zobene pahuljice. Dobar izbor mogu biti i zobena kaša s bobičastim voćem ili integralni tost s povrćem.

Takve kombinacije omogućuju veći unos vlakana, a istodobno mogu pomoći u održavanju stabilnijeg osjećaja sitosti tijekom jutra.

5. Prečesto preskakanje doručka

Mnogi ljudi preskaču doručak jer ujutro nisu gladni, nemaju dovoljno vremena ili vjeruju da će na taj način lakše smršavjeti. Međutim, preskakanje prvog obroka samo po sebi ne jamči gubitak kilograma.

Ključnu ulogu u regulaciji tjelesne težine i dalje imaju ukupan dnevni unos kalorija, kvaliteta prehrane i razina tjelesne aktivnosti.

Kod nekih osoba preskakanje doručka može dovesti do izraženije gladi kasnije tijekom dana. Posljedica mogu biti obilniji obroci ili češće posezanje za visokokaloričnim međuobrocima. Ipak, stručnjaci naglašavaju da to ne znači kako svi moraju doručkovati da bi održavali zdravu tjelesnu težinu.

Potreba za doručkom razlikuje se od osobe do osobe, ovisno o dnevnom rasporedu, osjećaju gladi i ostalim prehrambenim navikama.

Onima koji redovito doručkuju preporučuje se birati umjerene porcije koje sadrže dovoljno proteina i vlakana. Takav obrok može pomoći u održavanju sitosti i osigurati energiju potrebnu za početak dana.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Male promjene mogu napraviti veliku razliku

Održavanje zdrave tjelesne težine nakon 40. godine ne zahtijeva stroge dijete ni potpuno odricanje od omiljene hrane. Mnogo je važnije razvijati održive prehrambene navike i prilagoditi unos energije stvarnim potrebama organizma.

Doručak bogat proteinima, vlaknima i kvalitetnim izvorima ugljikohidrata može biti dobar početak dana. Jednako je važno pripaziti na količinu dodanog šećera i veličinu porcija.

Također, nijedna pojedinačna navika ne uzrokuje automatski debljanje. Presudni su dugoročna ravnoteža između unosa i potrošnje energije, raznovrsna prehrana te redovita tjelesna aktivnost.

Čak i male promjene, poput zamjene zaslađenih žitarica zobenom kašom ili dodavanja izvora proteina jutarnjem obroku, mogu pridonijeti kvalitetnijoj prehrani i lakšem održavanju tjelesne težine.