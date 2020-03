Savjeti majke koja je školovala djecu kod kuće čak tri godine

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Dječji rođendani u doba korone: Roditelji opisali kako ih slave

Blagoslovljeni smo što naša djeca imaju vodstvo i podršku čudesnih učitelja u školama i na tome sam im izuzetno zahvalna, napisala je Allison Haggerty, majka četvero djece koja je školovanje kod kuće iskusila ranije, prije korona virusa i izolacije. Svoju je djecu školovala kod kuće tri godine.

Kaže kako joj se sviđala ideja da djecu obrazuje kod kuće, jer tako imaju više slobode i individualnog učenja. I to je, kaže, funkcioniralo, nekim danima bolje, drugima lošije. Međutim, u jednom je trenutku shvatila kako ona sama neće moći zadovoljiti sve njihove potrebe pa je donijela tešku odluku i lani ih upisala u školu.

- Koja je to ironija, baš kada smo djecu odlučili poslati u školu, svijet se okrenuo naglavačke, cijeli svijet je počeo svoju djecu školovati kod kuće. Sada sam i ja ponovno roditelj, kao i milijuni drugih, koji djecu školuje doma - ispričala je.

Podijelila je na portalu HuffPost neka svoja iskustva i savjete kako bi pomogla roditeljima koji se sa takvom ulogom susreću prvi put u životu.

Ovo su njezina iskustva i savjeti:

Nemojte od kuće raditi strogi raspored kao u školi

Kad smo prije četiri godine prvi put započeli školovanje kod kuće, dala sam sve od sebe da napravim školsko okruženje. Naši su se dani planirali sve do minute, uključujući pauze za zahod. To je trajalo točno tjedan dana i svi smo plakali od muke. Svaki dan je to bila katastrofa.

Umjesto strogog rasporeda, pokušajte stvoriti nježnu, fleksibilnu rutinu. Neki će školski dani početi u 8 sati a neki će početi u 10 - jer je eto možda lijepo jutro i igrat ćete se vani na dvorištu ili su djeca možda taj dan previše umorna.

Međutim, kada započnete svoj školski dan, pokušajte započeti na isti način onoliko često koliko možete. To bi moglo biti uz molitvu, čitanje ili plesnu zabavu - bilo što što bi signaliziralo početak vremena za učenje.

Neka vaša rutina budu prioriteti

Shvatite da će gotovo svaki dan nešto propasti, stoga otkrijte što je najvažnije za uspjeh vaše obitelji i krenite od tamo.

Naš prvi predmet dana uvijek je bila matematika. To sam činila iz dva razloga. Prvo, htjela sam biti sigurna da se matematika svakodnevno vježba i ako sve drugo krene naopako. Drugo, na početku školskog dana sam imala najviše mentalnog kapaciteta i strpljenja za pomaganje u izazovnim problemima. Nakon dva ili tri sata podučavanja, mentalni učinci padaju, barem kod mene.

Naučite biti vrlo prilagodljivi

Prilagodljivost je 100 posto ključna za očuvanje zdravlja kao roditelja koji djecu školuje kod kuće. Kad sam u početku nailazila na zapreke u učenju, moj mi je instinkt uvijek govorio kako nastaviti dalje - bilo to s frustriranim djetetom, zadatkom koji je bio težak itd.

Nikada nisam požalila što sam stisnula gumb za resetiranje odmorivši se, odustajući od zadatka ili promijenivši svoj pristup problemu. Vaše se dijete može odupirati novom načinu podučavanja ili možda neće upijati informacije na taj novi način. Sve je to u redu. To samo znači da moramo biti fleksibilni.

Usredotočite se na odnos, a ne na posao koji radite

To je lakše reći nego napraviti, treba puno prakse i samokontrole. Vrlo je lako naći se u trenutku frustracije ili bijesa, posebno uz sve pritiske koje trenutno imamo. Očekujte da ćete se puno ispričavati.

Tijekom naše prve godine školovanja kod kuće, svakodnevno sam se ispričavala, obično više puta. Kada je to moguće, podsjetite sami sebe da ste vi učitelj neko kratko vrijeme (nadamo se), te da imate priliku cijeli život pozitivno utjecati na vaš odnos s djetetom.

Dakle, budite ljubazni. Priznajte svima da se trude i sjetite se da jedino što u ovom trenutku stvarno moraju znati je to - da su voljeni.

Možete vi to! Možda će biti dana u kojima ćete se pitati je li vašem djetetu potrebno puno više nego što mu vi možete ponuditi. U takvim trenucima molim vas sjetite se da vodite dijete kroz život, kao što to čini svaki roditelj.

