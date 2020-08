5 razloga zašto je dobro jesti krumpir - bez grižnje savjesti

Osim što je zasitan, krumpir je odličan izvor vlakana koja potiču probavu, kalija, vitamina C i B te mangana, a neće debljati ako se jede bez dodatnih masnoća

<p>1. Krumpir se često nepravedno izbacuje s jelovnika jer deblja, no krumpir neće debljati ako ga jedete bez kalorijskih dodataka - poput previše masnoće, vrhnja ili sira. Dapače, ova je namirnica odličan izvor kalija, a već jedan krumpir sadrži četiri puta više kalija nego banana. Kalij je ključan za hidratizaciju tijela te pomaže u snižavanju krvnog tlaka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kada krumpir nije dobro jesti:</p><p>2. Krumpir je bogat vlaknima, a to osobito vrijedi ako jedete krumpir iz pećnice s kožom. Jedan krumpir sadrži oko sedam grama vlakana, zbog čega jela s krumpirima daju dugotrajan osjećaj sitosti, ali i potiču probavu. Također, studije pokazuju da jedenje krumpira smanjuje rizik od srčanog udara te povišenog kolesterola.</p><p>3. U kori krumpira nalazi se sasvim solidna količina vitamina C, oko 29 mg u jednom većem krumpiru, što je oko polovica dnevno potrebne doze. Zbog toga krumpir treba jesti za podizanje imuniteta, ali i kako bi se pomoglo brže zacjeljivanje rana.</p><p>4. Krumpir sadrži mangan, manje poznati kemijski spoj koji igra važnu ulogu u procesuiranju proteina, ugljikohidrata te kolesterola. On je uključen i u izgradnju kosti te štiti od osteoporoze, a jedan veći krumpir sadrži oko 33 posto dnevne preporučene doze mangana.</p><p>5. Krumpir sadrži vitamin B6, koji ima značajnu ulogu u kardiovaskularnom zdravlju, ali i probavi, imunitetu, izgradnji mišića te živčanom sustavu. Jedan krumpir sadrži čak 46 posto preporučene dnevne doze tog nužno potrebnog vitamina, piše Huffington Post.</p>