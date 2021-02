Prema nekim istraživanjima, 17. siječnja je dan nakon kojega većina ljudi počinje odustajati od novogodišnjih odluka. No, prije nego posve odustanete, možda još ima vremena da revidirate odluku, pa to iskoristite kao motiv za to da barem dio onoga što vam je važno pokušate provesti u djelo.

- Najvažnije je prvo otkriti glavne razloge zbog kojih vam ne uspijeva provesti odluku u djelo, pa to iskoristite da se vratite na zacrtani put - kaže bihevioralni psiholog dr. Art Markman. On je autor knjige 'Pameta promjena: Pet alata za kreiranje novih i održivih navika' u kojoj objašnjava pet glavnih razloga zbog kojih novogodišnje odluke ne uspijevaju te što poduzeti kako bi se te greške ispravile. Evo koje su to:

Vaša odluka definirana je na negativan način

Često donosimo odluke oko onoga što želimo prestati raditi, umjesto onoga što želimo početi raditi, kaže Markman.

- Kad imate ponašanje koje pokušavate promijeniti, na primjer da ćete smanjiti obroke, ili provjeravati e-poštu samo ujutro i na večer, važno je postaviti drugo ponašanje umjesto toga. Ključno je usredotočiti se na pozitivnu akciju koju ćete izvesti u situaciji kada biste se ponašali po starom - pojašnjava Markman.

Dakle, umjesto da se zavjetujete da ćete odustati od određenog ponašanja ili progurati dan bez nečega, formirajte svoju odluku oko nove pozitivne akcije koju ćete poduzeti umjesto toga.

Na primjer, ako želite prestati pregledavati e-mail poštu ili sms poruke kasno na večer, ili noću, umjesto da se obvežete da ćete isključiti uređaj do 22 sata na večer, usredotočite se na to da ćete se početi pripremati za spavanje. Na taj se način isključujete digitalno, a nagrađujete se s više sna: Pozitivnom akcijom koja može motivirati stvarne promjene.

Vaš je cilj previše nejasan

Odluka o vježbanju dva puta tjedno zvuči kao solidan plan, ali cilj nije dovoljno jasan, kaže Markman.

- Vaš cilj mora biti toliko precizan da radnje koje ćete poduzeti mogu ući u vaš kalendar. Dva puta tjedno nije baš nešto, ali ako odredite da vježbate u ponedjeljak i četvrtak od 16 sati, to je već dovoljno precizno - pojašnjava.

Konkretizacija ne samo da pomaže da shvatite što trebate učiniti da biste uspjeli, već rješava i problem oko stvari koje bi vam se mogle naći na putu. Na primjer, ako znate da imate vježbanje čevrtkom u 16 sati, tada nećete dogovoriti manikuru istog dana u isto vrijeme i tako sami sebi 'minirati' odluke. Tako ćete stvarati prilike za to da ostanete posvećeni cilju, umjesto da sami sebi podmećete klipove.

Ne bavite se osnovnim uzrokom

Da biste nešto promijenili, morate znati koje točno ponašanje želite promijeniti, kada i gdje se ono javlja i zašto se događa to ponašanje koje pokušavate promijeniti. Na primjer, ako želite prestati gristi nokte, obratite pažnju na okolnosti pod kojima ih najčešće grizete.

- Potičem ljude koji ne uspiju donijeti odluku da tjedan ili dva vode dnevnik navika, ne kako bi samo promatrali svoju naviku i vidjeli što, kada i zašto rade. Jednom kad shvatite da uvijek grizete nokte dok tjeskobno završavate projekt na poslu, bit ćete spremniji za to da poduzmete što je potrebno da biste zaustavili tu naviku - kaže Markman.

Mislite da je sve u snazi ​​volje

Snaga volje je precijenjena. Prema Markmanu, ljudi često vjeruju da je njihova predanost dovoljna da ih spriječi da se vrate u loše navike. Nažalost, ostava puna kokica sa sirom neće čarobno postati manje primamljiva samo zato što ste si rekli da ćete ih prestati jesti dok gledate omiljenu seriju.

- Umjesto da se oslanjate na snagu volje (vlastite kočnice), strukturirajte okruženje tako da je stvar koju želite ili naviku koju pokušavate promijeniti toliko teško dobiti da se neće ni truditi da to dobijete. Ne možete pojesti pola kile sladoleda ako ga uopće niste kupili, zar ne? - pojašnjava Markman.

Borite se sami

Ako uspijete provesti svoju odluku u djelo, nazovite prijatelja i podijelite to s njim. Pronađite nekoga tko će vam biti podrška u situacijama u kojima biste mogli pokleknuti, makar toliko da mu možete poslati poruku ili ga nazvati. Ako ne ispunite cilj, opet će vam dobro doći prijatelj, a možda vas uspije nagovoriti da ustrajete u svojim namjerama, pa pomogne u uspjehu, donosi portal Health.