S obzirom da je sezona gripe i da je COVID-19 još uvijek prisutan, važno je učiniti sve što možemo da ostanemo zdravi, a to uključuje i zdravlje pluća. Dobra vijest je da možda već radite neke od ovih stvari, jer mnoge imaju i druge zdravstvene prednosti. Uz ovih pet zdravih navika održavajte vaša pluća jakim i zdravim.

1. Vježbajte redovito

Vježbanje je ključno za održavanje zdravlja, a jednako je važno i za snagu naših pluća.

- Naša pluća su pumpa. Da bi ta pumpa bila jaka, moramo održavati svoje mišiće u formi - kaže Albert Rizzo, glavni medicinski službenik Američkog udruženja za pluća.

Kardiovaskularne vježbe su najbolji način za to i ne zahtijevaju više od 20 do 30 minuta dnevno.

- Ako niste fan vježbanja uvijek možete hodati. No mislim da vam laganije aerobne vježbe neće naškoditi. Ako vam 20 do 30 minuta dnevno zvuči previše, počnite malenim koracima. Bitno je početi. Čak i ako to znači pet minuta između poslovnog poziva. Hodanje je također izvrstan oblik kardiovaskularne vježbe - kaže osobni trener Gunnar Peterson.

Za ljude koji imaju astmu Gunnar preporučuje da se prvo raspitaju što i koliko mogu vježbati.

2. Povećajte unos vitamina D

Znamo da je vitamin D važan za zdravlje naših kostiju, ali je također važan za zdravlje naših pluća. Studija iz 2011. pokazala je da nedostatak vitamina D može uzrokovati manjak u funkciji pluća, pa čak i promijeniti strukturu pluća. Ako vam nedostaje, vitamin D možete dobiti putem hrane kao što su masna riba, žumanjak, sir ili dodaci vitamina D, ako je potrebno (provjerite sa svojim liječnikom prije uzimanja bilo kakvih dodataka).

3. Radite na disanju

Stres može izazvati probleme u našem tijelu i dišnom sustavu. Duboko disanje je korisno za smanjenje stresa, a disanje dijafragmom može pomoći povećati kapacitet pluća, osobito nakon oporavka od respiratorne infekcije poput COVID-19 ili nečeg kroničnog.

- Usredotočite se na pravilno disanje. Udahnite i izdahnite brojeći do četiri ili prakticirajte trbušno disanje. Vratite osjećaj mira i smanjite osjećaj stresa i tjeskobe. U stresnim situacijama ponekad zaboravimo na disanje - savjetuje Kelley Green, instruktorica meditacije.

4. Naspavajte se

Nedostatak sna može negativno utjecati na naš cjelokupni imunološki sustav.

- Ne znamo zašto je san bitan za pluća, ali znamo da je san toliko važan za mnoge zdravstvene probleme, uključujući popravak mišića. Sa oslabljenim imunološkim sustavom, možemo dobiti respiratorne infekcije - kaže dr. Rizzo.

5. Izbjegavajte nezdrave navike

Posljednji dio održavanja pluća jakima i zdravima je izbjegavanje stvari koje su jednostavno loše za njih. Pušenje cigareta smanjite ili pokušajte izbaciti. Imajte na umu da ako ste izloženi kaminu ili pećima na drva, to može dovesti do iritacije u dišnim putovima. Kada vježbate, izbjegavajte mjesta s lošom kvalitetom zraka ili velike gužve gdje nemate prostora za disanje, piše Real Simple.