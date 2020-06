5 savršenih partnera od ukupno 16 vrsta ličnosti: S njima je lako

INFP ličnosti imaju osobnost 'posrednika' i pravi su idealisti koji u svemu i svakome vide nešto dobro, čak i u najgorim ljudima i naizgled neizlaznim situacijama

<p>Komunikacijske sposobnosti i kompatibilnost partnera dva su važnija parametra za kvalitetan i ispunjen odnos. Da bismo nekog zaista upoznali često su potrebne i godine, a idealno bi bilo kad bismo od početka znali kakva je osoba pored nas. Koje su joj mane i vrline, je li u stanju iskreno voljeti i možemo li se na njego ili nju osloniti u teškim situacijama.</p><p>Odgovore na to kakva je netko ličnost detaljno nam mogu pružiti psihološki testovi, a jedan od najpopularnijih testova je Myers-Briggs test osobnosti.</p><p>Riječ je o testu kojim se određuju psihološke karakteristike pojedinca kojeg se, sukladno njegovim odgovorima na razna pitanja, 'smjesti' u jedan od 16 tipova osobnosti. Prema autoricama testa<strong> Katharine Cook Briggs</strong> i njenoj kćeri <strong>Isabel Briggs Myers</strong>, svi mi spadamo u neku od tih 16 ličnosti, a test promatra četiri karakteristike: inteligenciju, emocionalnu zrelost, interese i eventualne psihološke smetnje.</p><p>Premda su ga majka i kći osmislile još za vrijeme Drugog svjetskog rata, Myers-Briggs test je i danas relevantan i popularan, budući da se procjenjuje da ga godišnje riješi čak dva milijuna ljudi. Koristi se u odjelima ljudskih resursa, na intervjuima za posao, na fakultetima, pa čak i u državnim agencijama.</p><p>Dok su osmišljavale kategorije i pitanja testa, Cook Briggs i Briggs Myers znale su ono što znamo i mi danas: da komunikacija s nekim ljudima lagano 'teče', da je ugodna i jednostavna, dok se s nekim drugim ili trudimo doći do riječi ili ne uspijevamo prevladati neugodnu tišinu.</p><p>Među 16 tipova osobnosti Myers-Briggs testa njih pet spadaju u one s kojima je komunikacija uvijek jednostavna i koji su uglavnom svakome ugodno društvo. Oni su i idealni partneri u ljubavnim vezama, a najčešće rade poslove koji zahtijevaju razvijene komunikacijske vještine, osjetljivi su i intuitivni, a često imaju i reputaciju 'brižnih osoba usmjerenih na druge'.</p><p>Tih pet tipova ličnosti, kako piše portal<a href="https://www.elitedaily.com/p/5-myers-briggs-personality-types-who-are-the-easiest-partners-to-talk-to-22966079" target="_blank"> Elite Daily, </a>s partnerima dijele svaku misao, a trude se da i druga strana s njima lako može podijeliti svoja razmišljanja, ideje i osjećaje.</p><p><strong>'ENFP tip'</strong></p><p>Oni su aktivisti slobodnoga duha koji su često i pokretači svake zabave. No premda su jako društveni, to im je kao i sve drugo nebitno pred emocionalnim vezama. Šarmantni su, neovisni, energični i suosjećajni, a čine tek sedam posto stanovništva. Najviše ih definira njihov vizionarski pogled na svijet, zahvaljujući kojem sve ispituju i pomno promatraju i vide stvari koje većina nikad ne primijeti.</p><p>Život je za njih velika 'mozgalica' u kojoj je sve povezano ali za razliku od analitičara vođeni su emocijama, suosjećanjem i mistikom te su uvijek u potrazi za dubljim značenjem.</p><p>Mnogima su neodoljivi jer ih njihova izražena energiju gura u središte pozornosti. Samopoštovanje im često ovisi o sposobnosti da pronađu originalna rješenja, a potrebna im je i sloboda u kojoj će biti inovativni.</p><p><strong>'INFP tip'</strong></p><p>Imaju osobnost 'posrednika' i pravi su idealisti koji u svemu i svakome vide nešto dobro, čak i u najgorim ljudima i najtežim situacijama. Premda na prvi pogled mogu djelovati mirno i povučeno ili čak sramežljivo, zapravo su iznimno strastveni što vidi svatko tko im se malo više približi.</p><p>Kako čine samo četiri posto populacije, moguće je da se osjećaju neshvaćeno, no kad pronađu nekog s kim uživaju provoditi vrijeme iz njih će uglavnom izvirati radost i inspiracija. U životu ih vode njihova načela, a logika i praktičnost ih 'ne diraju'. Kod drugih cijene čast, ljepotu i moral, a sami uvijek tragaju za rješenjem koje bi sve zadovoljilo.</p><p><strong>'ESFJ tip'</strong></p><p>Oni su u društvu popularni, a predstavljaju dvanaest posto stanovništva. To su često one najljepše cure i najbolji sportaši iz škole koji su uvijek bili u centru svačije pozornosti. Kasnije u životu i dalje uživaju u potpori prijatelja i voljenih ljudi, organiziraju društvena okupljanja i trude se usrećiti sve oko sebe.</p><p>Ozbiljno shvaćaju svoju odgovornost u pomaganju drugima, a za razliku od idealističnih tipova svoj će moralni kompas temeljiti na već utvrđenim tradicijama i zakonima, podržavajući autoritet i pravila.</p><p><strong>'ENFJ tip'</strong></p><p>Rođeni su vođe koje vode strast i karizma. Čine oko dva posto stanovništva, a često su na pozicijama s kojih utječu na druge i potiču ih da čine dobro. Ponosni su kad druge dobro vode i kad svi skupa rade na poboljšanju sebe i zajednice.</p><p>Zrače autentičnošću, brigom i altruizmom, a bez straha progovaraju o stvarima koje treba mijenjati. Komunikacija s drugima im je prirodna i lagana, a dopru do svakoga činjenicama i logikom ili jednostavno emocijama. </p><p><strong>'INFJ tip'</strong></p><p>Ovi su tipovi vrlo rijetki i čine manje od jedan posto stanovništva, no bez obzira na to itekako ostavljaju svoj trag. Idealizam i moral su im urođeni, a ono što ih razlikuje od drugih idealista je odlučnost - nisu samo besposleni sanjari već ljudi sposobni za poduzeti konkretne korake kako bi ostvarili svoje ciljeve i ostavili trajni pozitivan učinak.</p><p>Iako mirno govore imaju izražene stavove i neumorno će se boriti za ideju u koju vjeruju.</p><p>Ljudi s ovim tipom osobnosti su odlučni i imaju izraženu snagu volju, ali će rijetko energiju koristiti za osobnu korist. Jednakost među ljudima i karma su ideje koje ih privlače, a vjeruju i kako ništa svijetu ne može pomoći kao ljubav i suosjećanje.</p>