5 vrsti hodanja koje su super za zdravlje i održavanje forme

Ovo je najzdraviji način kretanja, svojstven nam je i vrlo jednostavan, možemo hodati gdje god i kad god. Ono ima pozitivan utjecaj na vaše zdravlje, smanjuje stres, povećava energiju te smanjuje kilograme.

Hodanje je jednostavan način da ostanete u formi, no provjerite koje izabrati i prakticirati, nisu svi isti. Tu su razne tehnike i načini kretanja, ali i cilj, što želimo time postići.

1. Svjesno hodanje

Svjesno hodanje je zapravo oblik meditacije u pokretu jer ste prisutni u trenutku. Ono je namijenjeno onima koji se žele odmoriti u pokretu, bez prisutnosti drugih ljudi.

No, prije početka protresite ruke i malo se 'razbacajte'.

Dok hodate, probajte izdužiti kralježnicu kao da vas netko povlači za vrh glave prema gore, a stopala spuštajte pažljivo, prvo petu, pa prste, i svjesno se odgurujte prstima u sljedeći korak.

2. Užurbano hodanje

Ovo je nešto hektičnije hodanje, a 2000 koraka može sagorjeti 80-100 kalorija.

Odlično je za one koji žele gubitak masnoće, a ne vole teretanu ili neko konkretno vježbanje. Užurbano hodanje je ujedno i kardio trening, što znači da povisuje puls.

Hodajte kako se osjećate, a što ste brži, to ćete više kalorija sagorjeti. Prilagodite hodanje kondiciji, a s vremenom možete pojačati tempo.

3. Nordijsko hodanje

Za ovaj tip hodanja trebaju vam štapovi nalik na skijaške.

Dosta je ovdje angažiran i gornji dio tijela, za razliku od ostalih tehnika.

Super je za sve dobne skupine, ponajprije po ravnim, ali i planinskim terenima.

Uz dobru obuću, nabavite štapove koji se koriste u ritmu koraka. Tu postoji jedno pravilo - desni štap dodiruje tlo istovremeno kad i peta lijeve noge, a lijevi štap kad tlo dodiruje peta desne noge. Štapovi trebaju biti visoki tako da su laktovi pod pravim kutom. Intenzitet hodanja treba biti takav da možete nesmetano disati, pjevušiti ili razgovarati bez gubitka daha.

4. Trekking

Ovo je zapravo kombinacija planinarenja i hodanja, aktivnost odlična za šume i planine.

Super je za one koji vole prirodu, a ne žele se previše umoriti trčanjem ili penjanjem.

Također, to je kardio trening, ovisno o nagibu i terenu. Ovdje su potrebne tenisice za trekking, one imaju nešto deblji potplat koji dobro amortizira.

Ako krenete, prilagodite fizičkoj spremi te se s vremenom upustite u sve dulje istraživanje.

5. Afganistansko hodanje

To je zapravo pješačenje sa specifičnom tehnikom disanja, što ju čini sličnom jogijskom hodanju. Osmislili su je afganistanski nomadi koji mogu prijeći oko 700 kilometara u deset dana zahvaljujući povećanoj oksigenaciji pluća.

Ovu tehniku vole oni koji se pripremaju za hodočašće ili žele naučiti pravilno disati tijekom vježbanja te postići mir uma dok usklađuju korake s disanjem.

Afganistansko hodanje fokusira se na usklađivanje daha s ritmom koraka. Hodanje i disanje moraju biti sinkronizirani ovim osnovnim ritmom (3–1/3–1) na ravnom terenu: udahnite kroz nos tri koraka, zadržite dah na četvrtom koraku, izdahnite kroz usta u sljedeća tri koraka i zadržite dah na osmom koraku.

Dok hodate, leđa trebaju biti uspravna, glava paralelna s tlom, pogled usmjeren tri do pet metara naprijed, uz spuštena ramena.

Aktivirajte trbušne mišiće, držeći kukove paralelno i usmjereno prema naprijed. Ruke savijte u laktovima pod kutom od 90 stupnjeva i pomičite ih ritmično ovisno o brzini hodanja. Sinkronizirani pokreti ruku i nogu povećavaju brzinu hodanja, ali izbjegavajte rotaciju tijela kako biste spriječili ozljede donjeg dijela leđa.